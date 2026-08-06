A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) reporta participações totais de aproximadamente US$ 378 milhões, incluindo investimentos na OpenAI, na Beast Industries, mais de 16.000 ETH e quase 302 milhões de tokens WLD.

Composição do tesouro da Eightco em 5 de agosto de 2026: US$ 90 milhões em ações indiretas da OpenAI, US$ 18 milhões em ações da Beast Industries, 16.278 ETH, quase 302 milhões de WLD em ativos e US$ 142 milhões em caixa e equivalentes, totalizando aproximadamente US$ 378 milhões.

A Eightco participou recentemente da rodada de financiamento de US$ 52,5 milhões da World Foundation, liderada pela Pantera, com a participação da Bain Capital Crypto, Selini Capital, Susquehanna Crypto e outros investidores.

A OpenAI anunciou recentemente que protocolou um pedido confidencial de abertura de capital (S-1), preparando-se para uma possível oferta pública inicial (IPO) futura.

A Eightco proporciona exposição indireta a algumas das empresas privadas mais inovadoras, incluindo a OpenAI e a Beast Industries.

EASTON, Pensilvânia, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" ou a "Empresa") divulgou hoje uma atualização sobre suas participações totais, destacando sua posição em ativos digitais e investimentos estratégicos em empresas líderes de tecnologia privada.

Participações e principais indicadores da ORBS A tese do portfólio ORBS

Em 5 de agosto de 2026, às 16h (horário do leste dos EUA) / 17h (horário de Brasília), os ativos da ORBS incluíam um investimento de US$ 90 milhões (indiretamente, por meio de SPVs) na OpenAI, um investimento financiado de US$ 18 milhões na Beast Industries, um investimento de US$ 1 milhão na Mythical Games, 301.971.219 Worldcoins (WLD) a US$ 0,32 por WLD (segundo a Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) e aproximadamente US$ 142 milhões em dinheiro e stablecoins, totalizando ativos de aproximadamente US$ 378 milhões.

Principais manchetes em destaque nas notícias:

A administração da Eightco acredita que o portfólio de tesouraria da empresa reúne alguns dos componentes mais críticos para o futuro da IA e do sistema financeiro digital. As principais manchetes desta semana incluem:

Em 2 de agosto, o Banco Mundial divulgou um relatório apontando que a inteligência artificial poderia permitir que os países em desenvolvimento alcançassem o equivalente a um século de avanço em apenas uma década, caso agissem rapidamente para sanar as lacunas de energia, conectividade e capacitação. "A IA lançou uma tábua de salvação para as economias em desenvolvimento, e elas devem aproveitá-la", disse Indermit Gill, economista-chefe do Banco Mundial (Reuters).

Em 29 de julho, foi divulgado que o boom da IA está criando milhares de empregos bem remunerados para eletricistas, carpinteiros e outros profissionais de ofícios qualificados, necessários para construir a infraestrutura que impulsiona o futuro da IA (The New York Times).

Em 26 de julho, foi divulgado que a Nvidia está em negociações com a OpenAI para fornecer uma garantia de aproximadamente US$ 250 bilhões à empresa como parte de um projeto gigantesco de data center. As duas empresas estão explorando um campus de data center de 10 gigawatts e US$ 500 bilhões no sul de Ohio, sob a gestão da SB Energy, subsidiária do SoftBank (WSJ).

Em um episódio recente de podcast, Sam Altman sugeriu que podemos estar nos aproximando da "singularidade", um momento crucial em que os avanços em IA podem se acelerar rapidamente, desbloqueando novas possibilidades para descobertas científicas, crescimento econômico e progresso humano, o que poderia culminar no surgimento de sistemas superinteligentes (Relentless).

Na semana passada, empresas como BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Goldman Sachs e SoFi pressionaram o Congresso a aprovar a Clarity Act (Lei de Clareza/Transparência dos Ativos Digitais), argumentando que regras claras protegeriam os investidores, proporcionariam às empresas maior segurança regulatória e ajudariam os EUA a manter sua competitividade à medida que os ativos digitais se tornam mais difundidos (Coindesk).

Tom Lee, membro do Conselho da Eightco ORBS, disse recentemente durante sua participação no programa Power Lunch da CNBC, em 27 de julho: "As criptomoedas estão transformando dinheiro em software; muitas coisas podem virar dinheiro: pontos de fidelidade, reputação... Você quer um órgão governamental para supervisionar tudo isso. Agora, Japão, Rússia e Europa estão aprovando projetos de lei semelhantes à Clarity Act. Assim, os EUA correm o risco de ficar para trás. É por isso que acho que as criptomoedas estão se recuperando, porque fora dos EUA, elas estão sendo adotadas."

Eightco: Exposição às principais megatendências

A Eightco foi construída em torno de três megatendências que a empresa espera que moldem a próxima década de inovação: Inteligência artificial, identidade digital e economia criativa, com posições em cada tendência por meio de investimentos indiretos na OpenAI (24% das reservas da tesouraria da ORBS), Worldcoin (25%) e Beast Industries (5%).

Inteligência artificial – OpenAI

A Eightco investiu aproximadamente US$ 90 milhões em veículos de propósito específico com exposição a participações acionárias na empresa controladora da OpenAI, o que representa cerca de 24% de seus ativos de tesouraria — uma das maiores concentrações divulgadas entre todos os veículos listados.

O ChatGPT, aplicativo de consumo da OpenAI, é o aplicativo de IA de consumo nº 1 em todo o mundo (Sensor Tower). Em 31 de julho de 2026, a OpenAI anunciou que seus modelos agora alcançam mais de um bilhão de usuários ativos e mais de dois milhões de empresas. Seis meses após a inscrição, as pessoas enviam cerca de 50% mais mensagens por dia e recorrem ao ChatGPT para aproximadamente o dobro de aplicações profissionais.

Identidade digital — Token WLD

A Eightco detém quase 302 milhões de WLD, aproximadamente 8,4% da oferta circulante, o que representa a maior posição institucional divulgada publicamente em nível global e cerca de 25% dos ativos do tesouro da empresa.

O Worldcoin é o token nativo da World, uma rede global de prova de humanidade construída pela Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman e Alex Blania) e administrada pela World Foundation. Seus dispositivos Orb emitem uma World ID que preserva a privacidade e verifica se o usuário é um ser humano único e não um agente de IA.

Segundo o modelo de negócios anunciado pela World, os aplicativos pagam taxas por verificação, enquanto a verificação do usuário final permanece gratuita. Os emissores de credenciais e o protocolo World monetizam a autenticação humana verificada. A World identificou uma oportunidade de receita potencial combinada de US$ 6,35 trilhões em 13 setores, abrangendo bancos, comércio eletrônico, jogos, mídias sociais e IA ativa (segundo a Tools for Humanity).

Economia dos criadores — Beast Industries

A Eightco investiu US$ 18 milhões em ações da Beast Industries, o que representa cerca de 5% de seus ativos em tesouraria.

A Beast Industries opera uma das maiores redes de venda direta ao consumidor do mundo, com uma base combinada de mais de 500 milhões de seguidores em todas as plataformas. MrBeast é a pessoa mais assistida no YouTube globalmente. Conforme a IA transforma a produção, a distribuição e a confiança do público em commodities, esses recursos se tornam cada vez mais escassos.

Sobre a Eightco Holdings Inc.

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) é uma empresa de capital aberto que executa uma estratégia de tesouraria inédita para a Worldcoin (WLD), proporcionando aos investidores exposição indireta a três das principais tendências deste ciclo: inteligência artificial por meio de seu investimento indireto na OpenAI, identidade digital por meio de sua posição como a maior detentora pública de WLD e do protocolo Prova de Humanidade (Proof of Human), e a economia dos criadores por meio de sua participação acionária na Beast Industries de MrBeast. Apoiada por investidores institucionais líderes, incluindo a Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, a Eightco está construindo a camada de infraestrutura para verificação humana na era da IA agentiva.

Para informações adicionais:

X: @iamhuman_orbs

Site: 8co.holdings

Perguntas frequentes

O que é a ação ORBS?

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) é uma empresa de capital aberto listada na Nasdaq. A ORBS proporciona exposição indireta à OpenAI e à Beast Industries, além de deter uma das maiores posições publicamente divulgadas em Worldcoin (WLD).

Quem possui mais Worldcoins (WLD)?

A Eightco Holdings (NASDAQ: A ORBS detém quase 302 milhões de WLD, o equivalente a aproximadamente 8,4% da oferta circulante e à maior posição institucional divulgada publicamente em nível global.

O que é Prova de Humanidade?

A Prova de Humanidade (Proof of Human) é uma verificação criptográfica que comprova que um usuário é uma pessoa real e única, e não um robô ou um agente de IA. Trata-se de uma infraestrutura fundamental para redes sociais, sistemas bancários, comércio automatizado e qualquer sistema que exija "uma pessoa, uma conta" na era da IA automatizada.

Qual a relação entre a Eightco (ORBS) e a Prova de Humanidade?

A Eightco Holdings (NASDAQ: A ORBS é a maior detentora institucional de Worldcoin (WLD), o token que alimenta a rede Proof of Human da World, conforme divulgado publicamente.

Quem é o CEO da Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell é o CEO da Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). O conselho de administração da empresa inclui Tom Lee (sócio-gerente e chefe de pesquisa da Fundstrat e presidente da Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) e, como consultor do conselho, Brett Winton (futurista-chefe da ARK Invest).

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas segundo o significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Todas as declarações contidas neste comunicado à imprensa, exceto as de fatos históricos, podem ser consideradas prospectivas, incluindo, entre outras, as referentes a: A empresa espera que a inteligência artificial, a identidade digital e a economia dos criadores moldem a próxima década de inovação. A administração acredita que o portfólio de ativos da empresa possui alguns dos componentes mais críticos para o futuro da IA e do sistema financeiro digital. A OpenAI submeteu um formulário S-1 confidencial, preparando-se para uma possível oferta pública inicial futura. A World afirma que há uma oportunidade de receita endereçável de US$ 6,35 trilhões em diversos setores, incluindo bancos, comércio eletrônico, jogos, mídias sociais e IA ativa. A empresa também declara que a distribuição e a confiança do público se tornam ativos cada vez mais escassos à medida que a IA transforma a produção de conteúdo em commodities. A empresa está construindo a camada de infraestrutura. para verificação humana na era da IA ativa; declarações de que a Prova de Humanidade é infraestrutura fundamental para redes sociais, bancos, comércio ativo e sistemas que exigem identidade humana verificada; declarações sobre a empresa proporcionar exposição indireta a tendências definidoras por meio de seus investimentos na OpenAI, WLD e Beast Industries. Palavras como "planeja", "espera", "irá", "antecipa", "continua", "expande", "avança", "desenvolve", "acredita", "orientação", "meta", "pode", "permanece", "projeta", "perspectiva", "pretende", "estima", "poderia", "deveria", "posicionado", "visão" e outros termos de significado e expressão semelhantes têm o objetivo de identificar declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham esses termos. As declarações prospectivas baseiam-se nas crenças e suposições atuais da administração e estão sujeitas a riscos e incertezas, não constituindo garantias de desempenho futuro. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos em qualquer declaração prospectiva em decorrência de diversos fatores, incluindo, entre outros, os seguintes: A incapacidade da empresa de dirigir a gestão ou as operações de empresas privadas nas quais não seja acionista controladora, incluindo a OpenAI e a Beast Industries; o risco de perda ou desvalorização dos investimentos estratégicos da empresa, incluindo sua posição indireta no capital da OpenAI (detida por meio de veículos de propósito específico), sua posição na WLD e sua posição no capital da Beast Industries; a capacidade da empresa de manter a conformidade com os requisitos de listagem contínua da Nasdaq; custos, encargos ou despesas inesperados que reduzam seus recursos de capital ou atrasem a alocação de capital; a incapacidade de captar capital suficiente para financiar ou expandir suas operações comerciais ou investimentos estratégicos; a volatilidade nos preços de ativos digitais, incluindo WLD e ETH, que pode afetar materialmente o valor de suas reservas; e mudanças regulatórias, legislação futura e regulamentação; impactos negativos nos ativos digitais, na adoção de inteligência artificial ou na coleta de dados biométricos; riscos relacionados ao desenvolvimento, adoção e aceitação de mercado da tecnologia Proof of Human (Prova de Humanidade) e da rede World; incertezas quanto ao ritmo e à trajetória da implantação de IA agente em aplicações empresariais e de consumo; incertezas quanto ao roteiro de produtos da OpenAI, aos desenvolvimentos do modelo de negócios e ao momento ou sucesso de qualquer IPO; riscos relacionados à capacidade da Beast Industries de atingir suas projeções de crescimento; concorrência nos mercados de identidade digital e infraestrutura de IA; dependência de fontes terceirizadas para a avaliação de certos investimentos; incertezas quanto ao sucesso contínuo do MrBeast e ao desempenho do modelo de negócios da Beast Industries voltado para criadores; riscos relacionados às posições concentradas da empresa em certos ativos digitais e investimentos em empresas privadas; mudanças nas posições públicas e governamentais sobre ativos digitais ou setores relacionados à inteligência artificial; riscos relacionados ao cronograma, recursos e recepção comercial dos lançamentos de modelos da OpenAI; e riscos de que a dinâmica de oferta do WLD não resulte nos efeitos de mercado previstos. Diante desses riscos e incertezas, recomenda-se cautela ao depositar confiança excessiva nessas declarações prospectivas. Para uma discussão sobre outros riscos, incertezas e fatores importantes, quaisquer dos quais poderiam fazer com que os resultados reais da Eightco sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas apresentadas aqui, consulte os documentos da Eightco arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission – SEC), incluindo os fatores de risco e outras divulgações em seu Relatório Anual no Formulário 10-K, arquivado na SEC em 15 de abril de 2026, e outros documentos da SEC disponíveis ao público. Todas as informações contidas neste comunicado à imprensa são válidas na data de sua publicação, e a Eightco não se responsabiliza por atualizá-las ou por anunciar publicamente os resultados de quaisquer revisões das declarações prospectivas aqui contidas para refletir resultados reais ou qualquer mudança em suas expectativas.

FONTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)