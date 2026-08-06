Eightco Holdings informa que sus activos totales ascienden a aproximadamente 378 millones de dólares

- Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa que sus activos totales ascienden a aproximadamente 378 millones de dólares, incluyendo OpenAI, Beast Industries, más de 16.000 ETH y cerca de 302 millones de tokens WLD

Composición de la tesorería de Eightco al 5 de agosto de 2026: 90 millones de dólares en acciones de OpenAI (indirectas), 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, 16.278 ETH, casi 302 millones de WLD y 142 millones de dólares en efectivo y equivalentes, lo que suma aproximadamente 378 millones de dólares.

Eightco participó recientemente en la ronda de financiación de 52,5 millones de dólares de World Foundation, liderada por Pantera con la participación de Bain Capital Crypto, Selini Capital, Susquehanna Crypto y otros inversores.

OpenAI anunció recientemente la presentación de un formulario S-1 confidencial, preparándose así para una posible futura oferta pública inicial.

Eightco ofrece exposición indirecta a algunas de las empresas privadas más innovadoras, como OpenAI y Beast Industries.

EASTON, Pa., 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" o la "compañía") ha proporcionado en el día de hoy una actualización sobre sus participaciones totales, destacando su posición en activos digitales e inversiones estratégicas en empresas tecnológicas privadas líderes.

ORBS Holdings & Key Metrics The ORBS Portfolio Thesis

A fecha de 5 de agosto de 2026 a las 16:00 (hora del este de Estados Unidos), las tenencias de ORBS incluyen una inversión de 90 millones de dólares (indirectamente, a través de SPV) en OpenAI, una inversión financiada de 18 millones de dólares en Beast Industries, una inversión de 1 millón de dólares en Mythical Games, 301.971.219 Worldcoin (WLD) a 0,32 dólares por WLD (según Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) y aproximadamente 142 millones de dólares en efectivo y stablecoins, para un total de tenencias de aproximadamente 378 millones de dólares.

Principales titulares:

La dirección de Eightco considera que la cartera de tesorería de la compañía contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro de la IA y el sistema financiero digital. Los principales titulares de esta semana incluyen:

El 2 de agosto, el Banco Mundial publicó un informe que señala que la inteligencia artificial podría permitir a los países en desarrollo alcanzar en una década el nivel de desarrollo de un siglo si actúan con rapidez para superar las brechas en energía, conectividad y cualificaciones. "La IA ha ofrecido a las economías en desarrollo una tabla de salvación, y deberían aprovecharla", explicó Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial (Reuters).

El pasado 29 de julio, se ha informado acerca del auge de la IA, que está creando miles de empleos bien remunerados para electricistas, carpinteros y otros oficios especializados necesarios con el fin de construir la infraestructura que impulsará el futuro de la IA (The New York Times).

El 26 de julio, se anunció que Nvidia está en conversaciones con OpenAI para proporcionar un respaldo financiero de aproximadamente 250.000 millones de dólares a OpenAI como parte de un ambicioso proyecto de centro de datos. Ambas compañías están estudiando la posibilidad de construir un campus de centros de datos de 10 gigavatios y 500.000 millones de dólares en el sur de Ohio, gestionado por SB Energy, filial de SoftBank (WSJ).

En un episodio reciente de un podcast, Sam Altman sugirió que podríamos estar acercándonos a la "singularidad", un momento crucial en el que los avances en IA podrían acelerarse rápidamente, con lo que se abren nuevas posibilidades para el descubrimiento científico, el crecimiento económico y el progreso humano, y potencialmente dando lugar al surgimiento de sistemas superinteligentes (Relentless).

La semana pasada, empresas como BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Goldman Sachs y SoFi instaron al Congreso a aprobar la Ley de Claridad, argumentando que unas normas claras protegerían a los inversores, proporcionarían seguridad jurídica a las empresas y ayudarían a Estados Unidos a mantenerse competitivo al mismo tiempo en el que los activos digitales se popularizan (Coindesk).

Tom Lee, miembro del Consejo de Administración de Eightco ORBS, afirmó recientemente durante su aparición el 27 de julio en el programa CNBC Power Lunch: "Las criptomonedas están transformando el dinero en software; muchas cosas pueden convertirse en dinero: puntos de fidelización, reputación... Es necesario poder disponer de un organismo regulador que supervise todo esto. En la actualidad, Japón, Rusia y Europa están aprobando leyes similares a la Ley de Claridad. Es por ello que Estados Unidos corre el riesgo de quedarse atrás. Por eso creo que las criptomonedas se están recuperando, porque fuera de Estados Unidos se están adoptando".

Eightco: Exposición a megatendencias clave

Eightco se basa en tres megatendencias que la compañía prevé que darán forma a la próxima década de innovación: inteligencia artificial, identidad digital y la economía de los creadores, con posiciones en cada tendencia a través de inversiones indirectas en OpenAI (24% de las tenencias de tesorería de ORBS), Worldcoin (25%) y Beast Industries (5%).

Inteligencia Artificial — OpenAI

Eightco ha invertido aproximadamente 90 millones de dólares en vehículos de propósito especial con participación accionaria en la empresa matriz de OpenAI, lo que representa aproximadamente el 24% de sus activos propios, una de las mayores concentraciones declaradas entre todos los vehículos cotizados.

ChatGPT, la aplicación de consumo de OpenAI, es la aplicación de IA para consumidores número 1 a nivel mundial (Sensor Tower). El 31 de julio de 2026, OpenAI anunció que sus modelos ya alcanzan a más de 1.000 millones de usuarios activos y a más de 2 millones de empresas. Seis meses después de registrarse, los usuarios envían aproximadamente un 50% más de mensajes al día y utilizan ChatGPT para casi el doble de tareas.

Identidad Digital — Token WLD

Eightco posee cerca de 302 millones de WLD, lo que equivale a aproximadamente el 8,4% del suministro en circulación, la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial y aproximadamente el 25% de los activos de la tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global de Prueba de Humanidad creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por la Fundación World. Sus dispositivos Orb emiten una World ID que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único, no un agente de IA.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan tarifas por verificación, mientras que la verificación del usuario final sigue siendo gratuita. Tanto los emisores de credenciales como el protocolo World monetizan la autenticación humana verificada. World identifica una oportunidad de ingresos potenciales combinados de 6,35 billones de dólares en 13 sectores, que abarcan la banca, el comercio electrónico, los videojuegos, las redes sociales y la IA con agentes (según Tools for Humanity).

Economía de creadores: Beast Industries

Eightco ha invertido 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, aproximadamente el 5% de sus activos en tesorería.

Beast Industries lleva a cabo operaciones por medio de las mayores redes de alcance directo al consumidor del mundo, con una base combinada de más de 500 millones de seguidores en diversas plataformas, con MrBeast como la persona más vista en YouTube a nivel mundial. A medida que la IA convierte la producción de contenido en un bien de consumo, la distribución y la confianza de la audiencia se convierten en activos cada vez más escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en bolsa y que está implementando una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) pionera en su tipo, proporcionando a los inversores exposición indirecta, a través de un solo ticker, a tres de las tendencias que definen este ciclo: inteligencia artificial mediante su inversión indirecta en OpenAI, identidad digital a través de su posición como el mayor poseedor público de WLD y del protocolo Proof of Human, y la economía de los creadores a través de su participación accionaria en Beast Industries de MrBeast. Respaldada por inversores institucionales líderes como Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA con agentes.

Si desea más información:

X: @iamhuman_orbs

Página web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en bolsa en el Nasdaq. ORBS ofrece exposición indirecta a OpenAI y Beast Industries, y posee una de las mayores posiciones divulgadas públicamente en Worldcoin (WLD).

¿Quién posee la mayor cantidad de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) cuenta con cerca de 302 millones de WLD, aproximadamente el 8,4% del suministro en circulación y la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial.

¿Qué es la Prueba de Humanidad?

La Prueba de Humanidad es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona real y única, no un bot ni un agente de IA. Es la infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio con agentes y cualquier sistema que requiera "una persona, una cuenta" en la era de la IA con agentes.

¿Cómo se relaciona Eightco (ORBS) con la Prueba de Humanidad?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor poseedor institucional de Worldcoin (WLD), el token que impulsa la red World's Proof of Human, según consta en las cifras públicas.

¿Quién es el consejero delegado de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el consejero delegado de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Entre los miembros del Consejo de Administración de la compañía se incluye a Tom Lee (socio director y jefe de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) y, como asesor del consejo, a Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos podrían considerarse prospectivas, incluidas, sin limitación, declaraciones sobre: las expectativas de la compañía de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía del creador darán forma a la próxima década de innovación; la creencia de la gerencia de que la cartera de tesorería de la compañía contiene algunos de los componentes más críticos para el futuro sistema financiero digital y de IA; declaraciones de que OpenAI presentó un S-1 confidencial, preparándose para una posible futura oferta pública inicial; declaraciones sobre la oportunidad de ingresos direccionables de World de 6.35 billones de dólares en industrias que abarcan banca, comercio electrónico, juegos, redes sociales e IA agente; declaraciones de que la distribución y la confianza de la audiencia se convierten en activos cada vez más escasos a medida que la IA convierte la producción de contenido en mercancía; declaraciones de que la compañía está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA agente; declaraciones de que Proof of Human es infraestructura fundamental para redes sociales, banca, comercio agente y sistemas que requieren identidad humana verificada; y declaraciones sobre la exposición indirecta de la compañía a tendencias definitorias a través de sus inversiones en OpenAI, WLD y Beast Industries. Palabras como "planea", "espera", "hará", "anticipa", "continúa", "expande", "avanza", "desarrolla", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanece", "proyecto", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería", "posicionado", "visión", y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen tales términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la gerencia que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de desempeño futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluyendo, sin limitación: la incapacidad de la compañía para dirigir la gestión u operaciones de negocios privados donde no es un accionista controlador, incluyendo OpenAI y Beast Industries; riesgo de pérdida o depreciación de las inversiones estratégicas de la compañía, incluyendo su posición indirecta en acciones de OpenAI (mantenida a través de vehículos de propósito especial), su posición en WLD y su posición en acciones de Beast Industries; la capacidad de la compañía para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua de Nasdaq; costes, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la compañía o retrasen de otro modo el despliegue de capital; incapacidad para obtener capital suficiente para financiar o ampliar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; volatilidad en los precios de los activos digitales, incluyendo WLD y ETH, que podría afectar materialmente el valor de las tenencias de tesorería de la compañía; cambios regulatorios, legislación futura y reglamentación que impactan negativamente los activos digitales, la adopción de inteligencia artificial o la recopilación de datos biométricos; riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología Proof of Human y la red World; incertidumbre con respecto al ritmo y la trayectoria del despliegue de IA con agentes en aplicaciones empresariales y de consumo; incertidumbre con respecto a la hoja de ruta de productos de OpenAI, los desarrollos del modelo de negocio y el momento o el éxito de cualquier IPO; riesgos relacionados con la capacidad de Beast Industries para lograr sus proyecciones de crecimiento; competencia en los mercados de identidad digital e infraestructura de IA; dependencia de fuentes de terceros para la valoración de ciertas inversiones; incertidumbre con respecto al éxito continuo de MrBeast y el rendimiento del modelo de negocio impulsado por creadores de Beast Industries; riesgos relacionados con las posiciones concentradas de la compañía en ciertos activos digitales e inversiones en empresas privadas; posiciones públicas y gubernamentales cambiantes sobre activos digitales o industrias relacionadas con la inteligencia artificial; riesgos relacionados con el momento, las características y la recepción comercial de los lanzamientos de modelos de OpenAI; y riesgos de que la dinámica de suministro de WLD no dé como resultado los efectos de mercado anticipados. Dados estos riesgos e incertidumbres, se advierte que no se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres, y otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría causar que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas aquí presentadas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026, y otros documentos presentados ante la SEC que están disponibles públicamente. Toda la información en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de las declaraciones prospectivas aquí contenidas para reflejar los resultados reales o cualquier cambio en sus expectativas.