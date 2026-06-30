A embaixadora da GAC no Brasil, Paolla Oliveira, visita a sede da empresa em Guangzhou e reforça a parceria com o mercado sul-americano

GUANGZHOU, China, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Paolla Oliveira, embaixadora da GAC no Brasil, foi recebida na sede do Grupo GAC, em Guangzhou, em uma visita que reforça ainda mais os laços da montadora com o mercado sul-americano. Uma das maiores celebridades do Brasil, com mais de 53 milhões de seguidores nas redes sociais, Paolla teve a oportunidade de conhecer de perto tanto a avançada capacidade industrial da GAC quanto a riqueza cultural de Guangzhou durante sua estadia na cidade.

A atriz visitou a fábrica-modelo da GAC, onde um veículo completo deixa a linha de produção a cada 53 segundos. A experiência permitiu que ela acompanhasse de perto a precisão, a eficiência e o alto nível de automação que caracterizam a manufatura inteligente da empresa. Como parte da programação, a GAC também organizou uma visita ao Museu de Arte da Ópera Cantonesa, estabelecendo um diálogo entre a trajetória artística de Paolla e uma das mais importantes expressões culturais da região. Durante a visita, ela apresentou ao seu público internacional a rica herança cultural de Lingnan, característica de Guangzhou, unindo a experiência industrial às tradições locais.

Na sede da empresa, Paolla realizou test-drives de três modelos considerados estratégicos para a atuação da GAC no Brasil: o AION UT e o GS3 EMZOOM, que já foram lançados no mercado brasileiro, além do futuro GAC S9. O AION UT, modelo totalmente elétrico e carro-chefe da marca, foi um dos destaques da visita. Com design assinado em Milão, o maior espaço interno da categoria e um amplo conjunto de tecnologias de segurança, o AION UT registra vendas expressivas em diversos mercados ao redor do mundo e já recebeu importantes prêmios internacionais. O GS3 EMZOOM, SUV compacto com design esportivo e recursos inteligentes, tornou-se uma opção bastante popular entre os jovens motoristas brasileiros. Já o GAC S9, previsto para chegar em breve ao mercado brasileiro, oferecerá aos consumidores do país uma experiência de condução sofisticada e inteligente, aliada a um excelente desempenho elétrico.

Paolla demonstrou entusiasmo com a linha de veículos e elogiou o compromisso da GAC com a qualidade e a inovação. A atriz passa a integrar uma lista cada vez maior de personalidades internacionais que já visitaram a GAC, entre elas a lenda do futebol Michael Owen e o influenciador de destaque do Oriente Médio AboFlah. Essas visitas reforçam a crescente presença internacional da empresa e sua capacidade de atrair representantes de diferentes culturas e áreas de atuação.

Além dessas iniciativas, a GAC segue firmemente comprometida com a expansão de sua presença global e com a oferta de experiências de mobilidade cada vez melhores aos consumidores dos mercados internacionais. O Brasil é um mercado estratégico para a GAC na América do Sul, e a empresa continuará investindo em sua atuação de longo prazo no país para oferecer soluções de mobilidade conectadas e ambientalmente responsáveis, capazes de melhorar o dia a dia das comunidades. Por meio dessas iniciativas, a GAC não apenas amplia sua presença internacional com a exportação de veículos, mas também compartilha sua visão de uma mobilidade mais verde, inteligente e sustentável para todos.

Para mais informações sobre a GAC, visite: https://www.gacgroup.com/en ou siga a empresa nas redes sociais.

FONTE GAC