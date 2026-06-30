Paolla Oliveira, la embajadora de GAC en Brasil, visita la sede central de Guangzhou y fortalece la alianza en el mercado sudamericano

GUANGZHOU, China, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Paolla Oliveira, embajadora de marca de GAC Brasil, realizó una visita de alto perfil a la sede central de GAC Group en Guangzhou, lo que fortaleció aún más los vínculos del fabricante de automóviles con el mercado sudamericano. La superestrella brasileña, que cuenta con más de 53 millones de seguidores en redes sociales, pudo conocer tanto las capacidades de fabricación de vanguardia como la vitalidad cultural de la ciudad durante su estadía.

Oliveira recorrió la Lighthouse Factory de GAC, donde cada 53 segundos sale un vehículo completo de la línea de producción, lo que le permitió conocer de primera mano la precisión y la eficacia de la fabricación inteligente de China. GAC también organizó una visita al Museo de Arte de la Ópera Cantonesa, en la que vinculó el viaje con la propia carrera de Oliveira como reconocida intérprete. Compartió con su público internacional el rico patrimonio cultural de Lingnan de Guangzhou al combinar la exploración del sector con la tradición local.

En la sede central, probó tres modelos que son fundamentales para la estrategia de GAC en Brasil: el AION UT y el GS3 EMZOOM, que ya se han lanzado al mercado, y el próximo GAC S9. El AION UT, un modelo emblemático totalmente eléctrico, llamó mucho la atención. Con su diseño exterior creado en Milán, su espacio interior líder en su clase y sus sólidas tecnologías de seguridad, el AION UT ha logrado un gran éxito de ventas en todo el mundo y ha ganado múltiples premios internacionales y prestigiosos. El GS3 EMZOOM, un SUV compacto con un diseño deportivo y funciones inteligentes, se ha convertido en una opción muy popular entre los conductores jóvenes brasileños. El GAC S9, que pronto llegará al mercado brasileño, ofrecerá a los consumidores de Brasil una experiencia de conducción lujosa e inteligente, así como un potente rendimiento electrificado.

Oliveira expresó su entusiasmo por la línea de productos y elogió la dedicación de GAC a la calidad y la innovación. Se suma así a una lista cada vez más extensa de celebridades de todo el mundo, entre las que se encuentran la leyenda del fútbol Michael Owen y el destacado influencer AboFlah de Medio Oriente, que han visitado GAC, lo que destaca la creciente influencia internacional de la empresa y su capacidad para atraer a figuras de diversos ámbitos culturales.

Más allá del éxito de estos modelos, GAC mantiene un firme compromiso de ampliar su presencia mundial y ofrecer mejores experiencias de movilidad a los consumidores en el extranjero. Brasil es un mercado de vital importancia estratégica para GAC en Sudamérica, y GAC seguirá trabajando a largo plazo para ofrecer soluciones de transporte conectadas y respetuosas con el medio ambiente que mejoren la vida cotidiana de las comunidades de todo el mundo. Mediante estas iniciativas, GAC no solo exporta vehículos, sino que también comparte la visión de una experiencia de movilidad más ecológica, más inteligente y más sostenible para todos.

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FUENTE GAC