O Grupo GAC figura na lista Fortune Global 500 pelo 14º ano consecutivo, o que evidencia seu crescimento global contínuo

GUANGZHOU, China, 31 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Recentemente, a Fortune divulgou sua lista Global 500 de 2026, e o GAC Group passou a integrar a lista pelo 14º ano consecutivo, alcançando mais um marco em sua trajetória de desenvolvimento global.

De sua primeira listagem à consolidação de uma presença por 14 anos consecutivos, esse reconhecimento reflete o compromisso de longa data da GAC em desenvolver produtos de alta qualidade e entregar valor estratégico e consistente aos clientes. Essa conquista destaca a relevante contribuição da GAC para o avanço da indústria automotiva da China e reflete a evolução da GAC de uma montadora nacional líder para uma empresa automotiva com presença global cada vez mais robusta.

O ano de 2026 marca um momento decisivo para a GAC. No dia 16 de julho, o veículo de número 30 milhões da GAC saiu da linha de produção da empresa. Da produção de seu primeiro veículo à entrega da unidade de número 30 milhões, a GAC percorreu essa trajetória em apenas 29 anos, alcançando a impressionante "Velocidade GAC". Por trás dessa conquista estão a preferência e a confiança de dezenas de milhões de clientes, o compromisso contínuo da GAC com a qualidade e a segurança e sua firme determinação em impulsionar a eletrificação e a transformação inteligente. Isso também reflete a evolução mais ampla da indústria automobilística chinesa, que passou de um modelo de crescimento baseado em volume para outro impulsionado pela geração de valor.

Os negócios internacionais da GAC continuaram ganhando força no primeiro semestre de 2026, com as exportações acumuladas totalizando 121.483 veículos, alta de 132% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Atualmente, a empresa opera em mais de 110 países e regiões, com 746 pontos de venda e assistência técnica, 7 fábricas no exterior e exportações acumuladas superiores a 540.000 veículos. Todas as regiões registraram crescimento expressivo em seus mercados: Na região Ásia-Pacífico, Hong Kong (China) liderou as vendas de carros elétricos particulares, enquanto a Tailândia liderou o mercado de táxis elétricos. Nas Américas, o México e a Bolívia apresentaram resultados excepcionais. Diversos países do Oriente Médio e da África registraram crescimento de três dígitos. A GAC entrou em mercados como o Reino Unido e a Espanha, enquanto a produção em massa teve início na fábrica de Graz, na Áustria, acelerando a localização global.

Ao completar 14 anos consecutivos na lista Fortune Global 500, a GAC continuará avançando em meio ao crescente desenvolvimento de alta qualidade e à transformação global do setor, cumprindo suas responsabilidades e compromissos corporativos e seguindo em frente junto com seus clientes em todo o mundo com uma visão estratégica ainda mais integrada e orientada ao futuro.

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FONTE GAC