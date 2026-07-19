A Emergent levanta rodada da Série C com avaliação de US$ 1,5 bilhão e se torna um unicórnio no ano de seu lançamento

A rápida adoção global impulsiona um crescimento de cinco vezes na avaliação da empresa, elevando o financiamento total para US$ 230 milhões, à medida que os usuários criam mais de 12 milhões de aplicativos na plataforma

SÃO FRANCISCO, Califórnia e BANGALORE, India, 19 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Emergent, a plataforma de criação de software de IA em rápido crescimento, que permite que fundadores e empresários desenvolvam aplicativos web e móveis full-stack e prontos para produção, anunciou hoje um financiamento da Série C no valor de US$ 130 milhões. A rodada foi liderada pela Creaegis, tendo a MNI Ventures – Claypond Capital e a Sentinel Global como co-líderes, e contou com a participação da Khosla Ventures, do SoftBank Vision Fund 2, da Lightspeed e da Y Combinator.

A última rodada de investimentos avalia a Emergent em US$ 1,5 bilhão, quintuplicando sua valorização em apenas quatro meses e transformando-a em um "unicórnio" um ano após sua estreia na bolsa. Esse marco coloca a Emergent entre as empresas de IA que mais crescem no mundo, impulsionadas pela crescente adoção da criação de software baseada em IA entre empreendedores, pequenas empresas e desenvolvedores sem formação técnica.

Desde o lançamento, mais de 12 milhões de aplicativos foram desenvolvidos na plataforma Emergent por usuários de todo o mundo, incluindo muitos empreendedores e proprietários de pequenas empresas sem formação técnica. A plataforma tem registrado uma aceitação particularmente forte nos Estados Unidos e na Europa, ao mesmo tempo em que expande rapidamente sua presença no Sudeste Asiático, no Oriente Médio, na Austrália, na América do Sul e nas Américas em geral.

Ao comentar sobre o anúncio do financiamento, Mukund Jha, cofundador e CEO da Emergent, afirmou: "O verdadeiro impacto da revolução da IA será uma democratização completa de quem pode desenvolver quais softwares, onde podem desenvolvê-los e quanto isso custa. Trata-se de tornar o desenvolvimento de software acessível às pessoas mais próximas do problema, independentemente de seus conhecimentos técnicos. Com uma plataforma como a Emergent, as pessoas que têm ótimas ideias e profundo conhecimento na área agora podem desenvolver e operar o software de que suas empresas precisam para ter sucesso por uma fração do custo."

A Emergent está enfrentando um dos maiores obstáculos à criação de tecnologia: o acesso a talentos da área de engenharia. Embora as empresas precisem cada vez mais de softwares personalizados para operar e crescer, o desenvolvimento tradicional continua sendo caro, demorado e dependente de competências especializadas. A Emergent muda essa situação ao permitir que os usuários criem CRMs, ERPs, marketplaces, aplicativos móveis, ferramentas internas, produtos voltados para o cliente e sistemas operacionais por meio de agentes de IA autônomos.

"Criamos o Emergent para empreendedores sem conhecimentos técnicos e proprietários de pequenas empresas; 70% dos nossos usuários não têm experiência prévia em programação", acrescenta Jha . "Oferecemos a esses usuários um novo caminho que vai além do SaaS genérico, das empresas de desenvolvimento lentas e caras, das ferramentas de prototipagem simplificadas ou da espera por profissionais técnicos aos quais talvez nunca tenham acesso."

"Hoje, as pequenas empresas vivem um momento histórico para se desenvolver, automatizar e operar por meio de plataformas autônomas, além de superar as desvantagens que enfrentavam na era anterior", afirmou Prakash Parthasarathy, sócio-gerente da Creaegis. "A Emergent está permitindo que todos os empreendedores e empresas adotem essa mudança com software e automação de nível de produção."

A Emergent está construindo um futuro em que o desenvolvimento de software se aproxime das pessoas que entendem o problema, o negócio e o mercado. Ao eliminar as barreiras técnicas, a empresa pretende permitir que empreendedores, empresas e fundadores sem formação técnica criem softwares personalizados com mais rapidez e transformem suas ideias em realidade, sem as limitações tradicionais.

A Emergent está disponível em http://emergent.ai

Sobre a Emergent:

A Emergent é uma plataforma de software de IA em rápido crescimento que permite que fundadores e empresários criem aplicativos full-stack prontos para produção utilizando agentes de IA autônomos. A visão da Emergent é permitir que pessoas ambiciosas avancem na velocidade de seus pensamentos, para desenvolver projetos mais rapidamente, alcançar objetivos maiores e superar as limitações técnicas. Lançada em 2025, a Emergent conta com o apoio da Creaegis, MNI Ventures – Claypond Capital, Khosla Ventures, SoftBank Vision Fund 2, Lightspeed, Sentinel Global, Y Combinator, Prosus, Together e do AI Futures Fund, do Google. Sua missão é democratizar quem pode desenvolver software e transformar novas ideias em realidade.

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FONTE Emergent