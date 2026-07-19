شركة Emergent تجمع تمويلًا من الفئة جـ بتقييم يبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، وتصبح من تصنيف يونيكورن خلال عام واحد من إطلاقها

التوسع العالمي السريع يدفع تقييم الشركة إلى الارتفاع خمسة أضعاف، ويرفع إجمالي التمويل إلى 230 مليون دولار أمريكي، فيما أنشأ المستخدمون أكثر من 12 مليون تطبيق عبر المنصة

سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وبنغالور، الهند, 19 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Emergent، منصة إنشاء البرمجيات بالذكاء الاصطناعي التي تشهد نموًا متسارعًا، والتي تمكّن المؤسسين وأصحاب الأعمال من تطوير تطبيقات ويب وهواتف محمولة متكاملة وجاهزة للإنتاج، اليوم عن اختتام جولة تمويل من الفئة جـ بقيمة 130 مليون دولار أمريكي. قادت الجولة شركة Creaegis، بمشاركة MNI Ventures – Claypond Capital وSentinel Global كمستثمرين مشاركين رئيسيين، إلى جانب Khosla Ventures وSoftBank Vision Fund 2 وLightspeed وY Combinator.

بفضل هذه الجولة، ارتفع تقييم شركة Emergent إلى 1.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت خمسة أضعاف خلال أربعة أشهر فقط، لتصبح بذلك شركةً من تصنيف يونيكورن بعد عام واحد فقط من إطلاقها الرسمي. إن هذا الإنجاز يضع شركة Emergent في مصاف أسرع شركات الذكاء الاصطناعي نموًا على مستوى العالم، مدفوعةً بالاعتماد المتزايد على حلول إنشاء البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من قبل رواد الأعمال والشركات الصغيرة والأفراد غير المتخصصين تقنيًا.

منذ إطلاقها، أنشأ المستخدمون حول العالم أكثر من 12 مليون تطبيق عبر منصة Emergent، من بينهم عدد كبير من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة الذين لا يمتلكون خلفية تقنية. شهدت المنصة انتشارًا قويًا بشكل خاص في الولايات المتحدة وأوروبا، مع توسع متسارع في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأستراليا وأمريكا الجنوبية والأمريكيتين على نطاق أوسع.

تعليقًا على إعلان التمويل، قال Mukund Jha، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Emergent: "الأثر الحقيقي لثورة الذكاء الاصطناعي يتمثل في إتاحة تطوير البرمجيات بالكامل للجميع، بحيث يصبح بإمكان أي شخص تحديد نوع البرمجيات التي يريد إنشاءها، والمكان الذي يطورها فيه، والتكلفة اللازمة لذلك. والهدف هو جعل تطوير البرمجيات متاحًا للأشخاص الأقرب إلى المشكلة، بغض النظر عن مستوى معرفتهم التقنية. ومن خلال منصة مثل Emergent، أصبح بإمكان أصحاب الأفكار المبتكرة والخبرات العميقة في مجالاتهم بناء البرمجيات التي تحتاج إليها أعمالهم وتشغيلها بجزء بسيط من التكلفة".

تعالج شركة Emergent واحدة من أكبر العقبات أمام تطوير التكنولوجيا: صعوبة الوصول إلى الكفاءات الهندسية. ففي الوقت الذي تحتاج فيه الشركات بشكل متزايد إلى برمجيات مخصصة لإدارة أعمالها والتوسع، ما يزال تطوير البرمجيات بالأساليب التقليدية مكلفًا، ويستغرق وقتًا طويلًا، ويعتمد على مهارات متخصصة. تغير شركة Emergent هذا الواقع من خلال تمكين المستخدمين من إنشاء أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs)، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERPs)، والمنصات الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف المحمولة، والأدوات الداخلية، والمنتجات الموجهة للعملاء، والأنظمة التشغيلية باستخدام وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين.

وأضاف Jha: "لقد صممنا Emergent خصيصًا لرواد الأعمال غير المتخصصين تقنيًا وأصحاب الشركات الصغيرة، إذ إن 70% من مستخدمينا ليست لديهم أي خبرة سابقة في البرمجة". "نوفر لهؤلاء المستخدمين مسارًا جديدًا يتجاوز حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) العامة، وشركات تطوير البرمجيات البطيئة والمكلفة، وأدوات النماذج الأولية المحدودة، أو انتظار الحصول على الكفاءات التقنية التي قد لا تتاح لهم أبدًا".

وقال Prakash Parthasarathy، الشريك الإداري في Creaegis: "تعيش الشركات الصغيرة اليوم لحظة تاريخية تتيح لها بناء وأتمتة وإدارة أعمالها باستخدام المنصات المستقلة، بما يساعدها على تجاوز التحديات التي واجهتها في المرحلة السابقة". "تمكّن Emergent كل رائد أعمال وكل شركة من مواكبة هذا التحول من خلال برمجيات وأدوات أتمتة جاهزة للاستخدام على مستوى الإنتاج".

تعمل Emergent على بناء مستقبل يصبح فيه تطوير البرمجيات أقرب إلى الأشخاص الذين يفهمون المشكلة وطبيعة الأعمال والسوق. من خلال إزالة الحواجز التقنية، تهدف الشركة إلى تمكين رواد الأعمال والشركات والمؤسسين غير المتخصصين تقنيًا من إنشاء برمجيات مخصصة بوتيرة أسرع وتحويل أفكارهم إلى واقع، دون القيود التقليدية.

تتوفر منصة Emergent عبر الموقع الإلكتروني: http://emergent.ai

نبذة عن شركة Emergent

شركة Emergent هي منصة برمجيات للذكاء الاصطناعي تشهد نموًا متسارعًا، وتمكّن المؤسسين وأصحاب الأعمال من إنشاء تطبيقات متكاملة جاهزة للإنتاج باستخدام وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين. تتمثل رؤية Emergent في تمكين أصحاب الطموح من تحويل أفكارهم إلى واقع بسرعة توازي سرعة التفكير، بما يتيح لهم البناء بوتيرة أسرع، والتوسع بشكل أكبر، وتجاوز القيود التقنية. أُطلقت الشركة في عام 2025، وتحظى بدعم كل من Creaegis وMNI Ventures – Claypond Capital وKhosla Ventures وSoftBank Vision Fund 2 وLightspeed وSentinel Global وY Combinator وProsus وTogether وAI Futures Fund التابع لـ Google. تتمثل رسالتها في إتاحة تطوير البرمجيات أمام الجميع وتمكين المزيد من الأشخاص من تحويل أفكارهم الجديدة إلى واقع.

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شركة Moes Art | السيد Naresh Bhandari، البريد الإلكتروني: [email protected] / الهاتف: 9844467342 91+

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