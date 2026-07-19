Emergent Gọi Vốn Thành Công Vòng Series C với Định Giá 1,5 Tỷ USD, Trở Thành "Kỳ Lân" chỉ sau 1 Năm Ra Mắt

Việc được đón nhận nhanh chóng trên toàn cầu đã thúc đẩy giá trị công ty tăng gấp 5 lần, nâng tổng số vốn đầu tư lên 230 triệu USD khi người dùng xây dựng hơn 12 triệu ứng dụng trên nền tảng này

SAN FRANCISCO, California và BANGALORE, Ấn Độ, ngày 19 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hôm nay, Emergent đã công bố gọi vốn thành công 130 triệu USD ở vòng Series C. Đây là nền tảng tạo phần mềm bằng AI đang phát triển nhanh chóng, cho phép các nhà sáng lập và chủ doanh nghiệp tự xây dựng các ứng dụng web và di động hoàn chỉnh, sẵn sàng đưa vào vận hành ngay. Quỹ Creagis đã dẫn dắt vòng gọi vốn này, với các đơn vị đầu tư đồng dẫn dắt là MNI Ventures - Claypond Capital và Sentinel Global, cùng sự tham gia của Khosla Ventures, SoftBank Vision Fund 2, Lightspeed và Y Combinator.

Vòng gọi vốn mới nhất đã đẩy giá trị của Emergent lên mức 1,5 tỷ USD, giúp công ty tăng gấp 5 lần giá trị chỉ trong 4 tháng và trở thành một doanh nghiệp "kỳ lân" chỉ sau 1 năm ra mắt công chúng. Với cột mốc này, Emergent trở thành một trong những công ty AI có tốc độ phát triển nhanh nhất toàn cầu. Động lực thúc đẩy chính là việc giới doanh nhân, các doanh nghiệp nhỏ và những người không chuyên về kỹ thuật đang ngày càng ưa chuộng việc tự tạo phần mềm bằng công nghệ AI.

Kể từ khi ra mắt, hơn 12 triệu ứng dụng đã được xây dựng bởi người dùng Emergent trên toàn thế giới. Đa số họ là các doanh nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ không có kiến thức chuyên môn về kỹ thuật. Nền tảng này đã được đón nhận mạnh mẽ tại Hoa Kỳ và Châu Âu, đồng thời đang nhanh chóng mở rộng tầm ảnh hưởng tại Đông Nam Á, Trung Đông, Úc, Nam Mỹ và các khu vực khác ở Châu Mỹ.

Phát biểu về thông báo gọi vốn này, ông Mukund Jha, Đồng Sáng Lập kiêm Giám Đốc Điều Hành của Emergent cho biết, "Tác động thực sự của cuộc cách mạng AI sẽ là sự dân chủ hóa hoàn toàn về việc ai được xây dựng phần mềm nào, xây dựng ở đâu và chi phí là bao nhiêu. Mục tiêu là giúp cho những người trực tiếp đối mặt với vấn đề có thể dễ dàng tiếp cận việc phát triển phần mềm, bất kể trình độ kiến thức kỹ thuật. Với một nền tảng như Emergent, những người có ý tưởng hay và chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực của mình giờ đây có thể xây dựng và vận hành phần mềm mà doanh nghiệp của họ cần để thành công với chi phí thấp hơn nhiều."

Emergent đang giải quyết một trong những rào cản lớn nhất trong việc sáng tạo công nghệ: khả năng tiếp cận nguồn nhân tài kỹ thuật. Trong khi các doanh nghiệp ngày càng cần phần mềm thiết kế riêng để vận hành và mở rộng quy mô, phương pháp phát triển truyền thống vẫn tốn kém, mất nhiều thời gian và phụ thuộc vào kỹ năng chuyên môn. Emergent thay đổi điều này bằng cách sử dụng các tác nhân AI tự chủ để cho phép người dùng tự xây dựng các hệ thống Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng (CRM), Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP), thị trường trực tuyến, ứng dụng di động, công cụ nội bộ, sản phẩm hướng đến khách hàng và các hệ thống vận hành.

"Chúng tôi xây dựng Emergent dành cho các doanh nhân không chuyên về kỹ thuật và chủ doanh nghiệp nhỏ, thực tế có đến 70% người dùng của chúng tôi chưa từng có kinh nghiệm lập trình", ông Jha chia sẻ thêm. "Chúng tôi mang đến cho nhóm người dùng này một con đường mới, không còn phụ thuộc vào các phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) thông thường, các công ty thuê ngoài phát triển phần mềm chậm chạp và đắt đỏ, các công cụ tạo bản thử nghiệm sơ sài, hoặc phải mòn mỏi chờ đợi nhân tài kỹ thuật mà họ có thể không bao giờ tiếp cận được."

"Các doanh nghiệp nhỏ giờ đây đang có một cơ hội mang tính lịch sử để tự xây dựng, tự động hóa và vận hành hệ thống thông qua các nền tảng dựa trên AI tự chủ và giải quyết những bất lợi gặp phải trước đó", ông Prakash Parthasarathy, Thành Viên Điều Hành của Creaegis cho biết. "Emergent đang giúp mọi doanh nhân và doanh nghiệp đón nhận sự thay đổi này bằng phần mềm và hệ thống tự động hóa đạt tiêu chuẩn vận hành thực tế."

Emergent đang kiến tạo một tương lai nơi quy trình phát triển phần mềm trở nên gần gũi hơn với những người am hiểu vấn đề, hoạt động kinh doanh và thị trường. Bằng cách loại bỏ các rào cản kỹ thuật, công ty đặt mục tiêu giúp các doanh nhân, doanh nghiệp và những người sáng lập không chuyên về kỹ thuật tự thiết kế phần mềm riêng nhanh hơn và hiện thực hóa mọi ý tưởng mà không bị giới hạn bởi các quy tắc truyền thống.

Emergent có sẵn tại http://emergent.ai

Giới thiệu về Emergent:

Emergent là nền tảng phần mềm bằng AI đang phát triển nhanh chóng. Nền tảng này sử dụng các tác nhân AI tự chủ để cho phép các nhà sáng lập và chủ doanh nghiệp tự xây dựng các ứng dụng hoàn chỉnh, sẵn sàng đưa vào vận hành thực tế. Tầm nhìn của Emergent là giúp những người có tham vọng hiện thực hóa ý tưởng với tốc độ tư duy của chính họ — để xây dựng nhanh hơn, mở rộng quy mô lớn hơn và không bị cản trở bởi bất kỳ giới hạn kỹ thuật nào. Ra mắt vào năm 2025, Emergent nhận được sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư lớn bao gồm Creaegis, MNI Ventures - Claypond Capital, Khosla Ventures, SoftBank Vision Fund 2, Lightspeed, Sentinel Global, Y Combinator, Prosus, Together và Quỹ AI Futures của Google. Sứ mệnh của công ty là dân chủ hóa quyền xây dựng phần mềm và giúp mọi người hiện thực hóa những ý tưởng mới.

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