Emergent recauda fondos en la ronda de financiamiento de la serie C con una valoración de 1.500 millones de dólares y se convierte en empresa unicornio a un año de su lanzamiento

La rápida adopción mundial quintuplica el crecimiento de la valoración y lleva el financiamiento total a 230 millones de dólares a medida que los usuarios crean más de 12 millones de aplicaciones en la plataforma

SAN FRANCISCO, California y BANGALORE, India, 19 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Emergent, plataforma de creación de software de IA de rápido crecimiento que permite a los fundadores y propietarios de negocios crear aplicaciones web y móviles listas para producción, anunció un financiamiento de 130 millones de dólares de la serie C. La ronda fue liderada por Creaegis, con MNI Ventures - Claypond Capital y Sentinel Global como inversores colíderes y la participación de Khosla Ventures, SoftBank Vision Fund 2, Lightspeed e Y Combinator.

La última ronda valora a Emergent en 1.500 millones de dólares, lo que quintuplica su valoración en solo cuatro meses y lo convierte en un unicornio un año después de su lanzamiento público. El hito sitúa a Emergent entre las empresas de IA de más rápida escala a nivel mundial, impulsada por la creciente adopción de la creación de software impulsada por IA entre empresarios, pequeñas empresas y constructores no técnicos.

Desde su lanzamiento, más de 12 millones de aplicaciones han sido creadas en Emergent por usuarios de todo el mundo, incluidos muchos empresarios y propietarios de pequeñas empresas sin experiencia técnica. La plataforma tuvo una adopción particularmente fuerte en Estados Unidos y Europa, a la vez que amplió su presencia con rapidez en el Sudeste Asiático, Medio Oriente, Australia, Sudamérica y el continente americano en general.

Hablando sobre el anuncio de financiamiento, Mukund Jha, cofundador y director ejecutivo de Emergent, dijo: "El impacto real de la revolución de la IA será una democratización completa de quién puede construir qué software, dónde pueden construirlo y cuánto cuesta. Se trata de hacer que el desarrollo de software sea accesible para las personas más cercanas al problema, independientemente de sus conocimientos técnicos. Con una plataforma como Emergent, las personas que tienen grandes ideas y una profunda experiencia en el dominio ahora pueden crear y ejecutar el software que su empresa necesita para tener éxito a una fracción del costo".

Emergent está abordando una de las mayores barreras en la creación de tecnología: el acceso a talentos en ingeniería. Si bien las empresas necesitan cada vez más software personalizado para operar y crecer, el desarrollo tradicional sigue siendo costoso, requiere mucho tiempo y depende de habilidades especializadas. Emergent cambia esto al permitir a los usuarios crear gestión de relación con el cliente y planificación de recursos empresariales (CRM y ERP, respectivamente) mercados, aplicaciones móviles, herramientas internas, productos orientados al cliente y sistemas operativos mediante agentes de IA autónomos.

"Creamos Emergent para el empresario no técnico y el propietario de una pequeña empresa y el 70 % de nuestros usuarios no tenían experiencia previa en codificación", agregó Jha . "Brindamos a estos usuarios un nuevo camino más allá del software como servicio (SaaS) genérico, las tiendas de desarrollo lentas y costosas, las herramientas de prototipos livianos o la espera de talento técnico al que tal vez nunca tengan acceso".

"Las pequeñas empresas actuales tienen un momento histórico para construir, automatizar y operar con plataformas autónomas y abordar sus desventajas en la era anterior", señaló Prakash Parthasarathy, socio gerente de Creaegis. "Emergent está permitiendo que todos los empresarios y empresas adopten este cambio con software y automatización de nivel de producción".

Emergent está construyendo un futuro en el que el desarrollo de software se acerca a las personas que entienden el problema, el negocio y el mercado. Al eliminar las barreras técnicas, la empresa tiene como objetivo permitir a los empresarios, empresas y fundadores no técnicos crear software personalizado más rápido y hacer realidad las ideas sin las limitaciones tradicionales.

Emergent está disponible en http://emergent.ai

Acerca de Emergent:

Emergent es la plataforma de software de IA de rápido crecimiento que permite a los fundadores y propietarios de negocios crear aplicaciones completas listas para la producción con agentes autónomos de IA. La visión de Emergent es permitir que las personas ambiciosas se muevan a la velocidad de su pensamiento: construir más rápido, crecer más y liberarse de las limitaciones técnicas. Emergent, se lanzó en 2025, cuenta con el respaldo de Creaegis, MNI Ventures - Claypond Capital, Khosla Ventures, SoftBank Vision Fund 2, Lightspeed, Sentinel Global, Y Combinator, Prosus, Together y AI Futures Fund de Google. Su misión es democratizar a quienes construyen software y hacen realidad nuevas ideas.

Para consultas de los medios, comuníquese con:

Moes Art | Naresh Bhandari, [email protected]/ + 91 9844467342

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/3006563/Emergent_Logo.jpg

FUENTE Emergent