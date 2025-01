A Enfinity Global garante 2 GW de conectividade para projetos solares e eólicos na Índia

HYDERABAD, Índia, 28 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Enfinity Global, líder global em energia renovável, garantiu conectividade para 2 GW de projetos de energia solar fotovoltaica e eólica em escala de serviços públicos nos estados de Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra e Karnataka, na Índia. Esse desenvolvimento estratégico representa um avanço fundamental nos esforços da empresa para expandir seu portfólio de energia renovável e contribuir para a transição energética da Índia.

Espera-se que a capacidade combinada desse portfólio de 2 GW produza eletricidade equivalente a alimentar aproximadamente 4,7 milhões de residências e evitar 49 milhões de toneladas métricas de CO2 anualmente. A energia gerada a partir desses projetos é destinada a atender serviços públicos, bem como clientes comerciais e industriais (C&I).

"Este marco ressalta nosso compromisso de acelerar a transição de energia renovável da Índia, com o objetivo de contribuir para sua ambiciosa meta de implantar 500 GW de capacidade de energia nãoFOSSIL até 2030", disse Carlos Domenech, CEO da Enfinity Global. "Nossa presença global nos permite criar sinergias operacionais e de capital e, quando combinada com nossas capacidades locais, nos posiciona como um parceiro estratégico e confiável para as necessidades de energia de longo prazo de nossos clientes na Índia."

Com mais de 1 GW de projetos previstos para entrar na fase de construção este ano, incluindo aqueles em Maharashtra e Karnataka a partir do primeiro trimestre de 2025, o portfólio de energia renovável da Enfinity Global na Índia agora totaliza ~ 3,3 GW em vários estágios. Isso inclui 240 MW já em operação, 2 GW com conectividade concedida e 1 GW adicional de projetos de energia solar fotovoltaica, eólica e armazenamento de energia em desenvolvimento. A empresa recentemente concedeu um projeto Solar-Wind Hybrid de 300 MW por meio do processo de licitação da SJVN no quarto trimestre de 2024.

Nos próximos 3 anos, a Enfinity pretende desenvolver e comissionar usinas de energia renovável para fornecer mais de 5 GWh de eletricidade renovável anualmente, inclusive por meio de Contratos de Compra de Energia (PPAs) com clientes de C&I.

A empresa também está tomando medidas significativas para alinhar o capital necessário para executar seu portfólio na Índia por meio da colaboração com parceiros financeiros nacionais e internacionais. Em maio de 2024, fechou um contrato de financiamento júnior de US $ 135 milhões com o Conselho de Investimentos do Plano de Pensão do Canadá (CPP Investments) para apoiar o desenvolvimento e a construção de projetos solares e eólicos em todo o país.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1907378/Enfinity_Global_Logo.jpg

FONTE Enfinity Global