Enfinity Global為印度的太陽能和風能項目確保2吉瓦（2 GW）的電力接入

印度海德拉巴2025年1月28日 /美通社/ -- 環球可再生能源領導企業Enfinity Global，已為印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）、北方邦（Uttar Pradesh）、馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）及卡納塔克邦（Karnataka）的2吉瓦（2 GW）公用規模太陽能光伏和風能項目確保了電力接入。這一策略性發展標誌著公司在擴展可再生能源投資組合方面的重要進展，同時為印度能源轉型作出貢獻。

這個2吉瓦（2 GW）項目的總裝機容量預計每年可生產相當於約470萬戶家庭用電的電力，並可每年減少4900萬公噸二氧化碳排放。這些項目產生的電力將專門供應給政府公用事業部門，以及商業和工業（C&I）客戶。

「這一里程碑凸顯了我們加速印度可再生能源轉型的承諾，旨在為其到2030年實現500吉瓦（500 GW）非化石燃料能源容量的雄心目標作出貢獻，」Enfinity Global行政總裁Carlos Domenech表示。「我們的全球業務佈局使我們能夠創造資本和營運上的協同效應，並結合我們在當地的能力，使我們成為印度客戶長期能源需求的策略性可靠夥伴。」

預計今年將有超過1吉瓦（1 GW）的項目進入施工階段，包括2025年第一季度開始的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）和卡納塔克邦（Karnataka）項目，Enfinity Global在印度的可再生能源投資組合目前總計約為3.3吉瓦（3.3 GW），涵蓋多個階段。其中包括已投入營運的240兆瓦（240 MW）、已獲得接入許可的2吉瓦（2 GW），以及正在開發中的1吉瓦（1 GW）太陽能光伏、風能和儲能項目。該公司近日通過SJVN的競爭性招標程序，在2024年第四季度獲得了一個300兆瓦太陽能-風能混合（300 MW Solar-Wind Hybrid）項目。

在接下來的三年內，Enfinity計劃開發並投入營運可再生能源電廠，年供應超過5吉瓦時（5 GWh）的可再生電力，其中包括與商業和工業（C&I）客戶簽訂的購電協議（PPA）。

該公司還在積極採取重大措施，透過與國內外金融夥伴的合作，對接所需資本以執行其在印度的投資組合。在2024年5月，該公司與加拿大退休金計劃投資委員會（Canada Pension Plan Investment Board，簡稱「CPP Investments」）達成了一項1.35億美元的次級融資協議，用於支持其在全國範圍內開發和建設太陽能和風能項目。

SOURCE Enfinity Global