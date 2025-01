Enfinity Global si assicura connettività per 2 GW di progetti solari ed eolici in India

HYDERABAD, India, 28 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc., azienda leader globale nel settore delle energie rinnovabili, si è assicurata connettività per un portafoglio di 2 GW di progetti solari fotovoltaici ed eolici negli stati indiani di Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra e Karnataka. Questo sviluppo rappresenta un importante passo avanti nella strategia dell'azienda volta all'espansione del proprio portafoglio di progetti per la produzione di energie rinnovabili con l'obiettivo di contribuire alla transizione energetica dell'India.

Si prevede che la capacità combinata di questo portafoglio di 2 GW produrrà una quantità di elettricità equivalente a quella necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico di circa 4,7 milioni di famiglie indiane e a compensare 49 milioni di tonnellate di CO 2 all'anno. L'energia generata da questi progetti è destinata al mercato regolamentato, nonché a clienti commerciali e industriali (C&I).

"Questo traguardo sottolinea il nostro impegno ad accelerare la transizione alle energie rinnovabili dell'India, con l'obiettivo di contribuire all'ambizioso obiettivo del Paese di produrre 500 GW di capacità energetica rinnovabile entro il 2030", ha affermato Carlos Domenech, CEO di Enfinity Global. "La nostra presenza globale ci consente di creare sinergie a livello operativo e finanziario e, unita a quella locale, ci posiziona come partner strategico per soddisfare le esigenze energetiche dei nostri clienti in India".

Con oltre 1 GW di progetti che dovrebbero entrare quest'anno nella fase di costruzione, tra i quali quelli negli stati di Maharashtra e Karnataka a partire dal primo trimestre del 2025, il portafoglio di Enfinity Global in India ammonta ora a circa 3,3 GW di progetti in varie fasi inclusi 240 MW di progetti già operativi, 2 GW con connettività garantita e 1 GW di progetti solari fotovoltaici, eolici e di stoccaggio dell'energia attualmente in fase di sviluppo. La società si è recentemente aggiudicata un progetto ibrido solare-eolico da 300 MW attraverso la gara indetta da SJVN .

Nel corso dei prossimi 3 anni, Enfinity intende sviluppare e mettere in funzione impianti di energia rinnovabile per fornire oltre 5 GWh di elettricità rinnovabile all'anno, anche attraverso accordi di acquisto di energia (PPA) con clienti C&I.

L'azienda sta inoltre adottando misure volte ad assicurare il capitale necessario allo sviluppo del proprio portafoglio in India attraverso la collaborazione con partner finanziari nazionali e internazionali. Nel maggio 2024, Enfinity ha chiuso un accordo di finanziamento junior da 135 milioni di dollari con il Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) per sostenere lo sviluppo e la realizzazione di progetti solari ed eolici in tutto il Paese.

