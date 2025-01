Enfinity Global sichert 2 GW an Konnektivität für Solar- und Windprojekte in Indien

HYDERABAD, India, 28. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Enfinity Global, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, hat sich die Konnektivität für 2 GW Solar- und Windprojekte in den indischen Bundesstaaten Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra und Karnataka gesichert. Diese strategische Entwicklung ist ein wichtiger Schritt in den Bemühungen des Unternehmens, sein Portfolio an erneuerbaren Energien zu erweitern und einen Beitrag zur Energiewende in Indien zu leisten.

Die kombinierte Kapazität dieses 2-GW-Portfolios wird voraussichtlich Strom erzeugen, der der Versorgung von etwa 4,7 Millionen Haushalten entspricht und jährlich 49 Millionen Tonnen CO2 vermeidet. Der im Rahmen dieser Projekte erzeugte Strom ist für die Versorgung staatlicher Versorgungsunternehmen sowie gewerblicher und industrieller Kunden bestimmt.

„Dieser Meilenstein unterstreicht unser Engagement für die Beschleunigung des indischen Wandels im Bereich der erneuerbaren Energien, um einen Beitrag zu dem ehrgeizigen Ziel zu leisten, bis 2030 500 GW an nicht-fossilen Energiekapazitäten zu installieren", sagte Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global. „Unsere globale Präsenz ermöglicht es uns, Kapital- und Betriebssynergien zu schaffen, und in Kombination mit unseren lokalen Fähigkeiten positionieren wir uns als strategischer und zuverlässiger Partner für den langfristigen Energiebedarf unserer Kunden in Indien."

Mit über 1 GW an Projekten, die in diesem Jahr in die Bauphase eintreten sollen, einschließlich der Projekte in Maharashtra und Karnataka, die im ersten Quartal 2025 beginnen, beläuft sich das Portfolio an erneuerbaren Energien von Enfinity Global in Indien nun auf insgesamt ~3,3 GW in verschiedenen Phasen. Darin enthalten sind 240 MW, die bereits in Betrieb sind, 2 GW, für die der Anschluss gewährt wurde, und weitere 1 GW an Solar-, Wind- und Energiespeicherprojekten, die sich in der Entwicklung befinden. Das Unternehmen hat kürzlich im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens von SJVN den Zuschlag für ein 300-MW-Solar-Wind-Hybridprojekt im vierten Quartal 2024 erhalten.

In den nächsten drei Jahren will Enfinity Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien entwickeln und in Betrieb nehmen, die jährlich über 5 GWh Strom aus erneuerbaren Energien liefern sollen, u. a. im Rahmen von Stromabnahmeverträgen (PPA) mit Groß- und Kleinkunden.

Das Unternehmen unternimmt auch bedeutende Schritte, um das notwendige Kapital für die Umsetzung seines Portfolios in Indien durch die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Finanzpartnern bereitzustellen. Im Mai 2024 schloss das Unternehmen mit dem Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) eine Vereinbarung über eine nachrangige Finanzierung in Höhe von 135 Millionen Dollar ab, um die Entwicklung und den Bau von Solar- und Windprojekten im ganzen Land zu unterstützen.

