A ENNOVI otimiza o design do sistema de contato das células do módulo de bateria para veículos elétricos com recursos avançados

Pesquisas mais recentes e testes detalhados de materiais prometem melhorar a eficiência de fabricação, a confiabilidade e a sustentabilidade ambiental das baterias para veículos elétricos

CINGAPURA, 8 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A ENNOVI, parceira de soluções de eletrificação de mobilidade, apresenta uma abordagem inovadora de laminação de sistema de contato celular (CCS). A ENNOVI qualificou as folhas de isolamento de tereftalato de polietileno (PET) e os adesivos de vários fornecedores, testando-os quanto à sua força de ligação, durabilidade e impacto ambiental. Como resultado dessa pesquisa, a ENNOVI tem um banco de dados de recomendações para as combinações de materiais mais eficazes, contornando a abordagem de tentativa e erro que há muito tempo é um elemento básico do setor.

Historicamente, a montagem do CCS nas células da bateria tem se baseado em métodos complicados, incluindo bandejas de plástico moldado e espumas para posicionamento. Embora eficazes para posicionar as células e coletores, esses métodos introduzem peso e complexidade desnecessários, especialmente à medida que os tamanhos dos módulos aumentam. Reconhecendo as limitações das práticas tradicionais, a ENNOVI tem sido pioneira no uso de processos de laminação a quente e a frio, eliminando a necessidade dessas bandejas ou espumas. Ao recomendar combinações de materiais de laminação, a empresa oferece aos OEMs e fornecedores de nível 1 uma solução mais simplificada e adaptável.

Till Wagner, gerente de Produto de Sistemas de Energia na ENNOVI, explica: "Nossa transição para a laminação representa um grande salto em nossa capacidade de posicionar coletores com precisão, sem as restrições mecânicas impostas pelos métodos convencionais". "Ao criar um banco de dados de adesivos e folhas de PET pré-testados, não apenas aceleramos o design de CCS, mas também simplificamos o processo de montagem, abrindo novas possibilidades para economia de material e energia".

As implicações dos avanços da laminação da ENNOVI são de longo alcance. A capacidade da empresa de oferecer processos de laminação a quente ou a frio a posiciona de forma única no mercado, proporcionando maior flexibilidade e eficiência para OEMs globais e fornecedores de nível 1. Ao otimizar a seleção de adesivos e folhas de PET, a ENNOVI está melhorando a integridade estrutural e a vida útil dos módulos de bateria de EV e reduzindo os tempos de ciclo de fabricação e a pegada ambiental.

À medida que o setor avança em direção a práticas de fabricação mais sustentáveis e eficientes, as inovações da ENNOVI estão preparadas para liderar a carga na próxima geração de design e montagem de módulos de bateria para veículos elétricos. A empresa se concentra em métodos que reduzem ou eliminam a necessidade de cola, abordando assim preocupações com longevidade, impacto ambiental e eficiência de fabricação. "Nosso objetivo é ir além dos adesivos tradicionais, aproveitando técnicas de ponta para alcançar uma ligação mais forte e sustentável", afirma Wagner.

