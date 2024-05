ENNOVI optimise la conception du système de contact des cellules des modules de batteries pour VE grâce à des capacités avancées

Les dernières recherches et des essais détaillés sur les matériaux promettent d'améliorer l'efficacité de la fabrication, la fiabilité et la durabilité environnementale des batteries de VE

SINGAPOUR, 8 mai 2024 /PRNewswire/ -- ENNOVI, un partenaire de solutions d'électrification de la mobilité, présente une approche innovante de laminage du système de contact des cellules (CCS). ENNOVI a sélectionné des feuilles d'isolation et des adhésifs en polyéthylène téréphtalate (PET) de plusieurs fournisseurs en les testant pour leur force d'adhérence, leur durabilité et leur impact environnemental. Grâce à ces recherches, ENNOVI dispose d'une base de données de recommandations pour les combinaisons de matériaux les plus efficaces, contournant ainsi l'approche fondée sur les essais et les erreurs qui a longtemps été la règle dans l'industrie.

ENNOVI Optimizes EV Battery Module Cell Contacting System Design with Advanced Capabilities

Jusqu'à présent, l'assemblage du CCS sur les cellules de batterie reposait sur des méthodes encombrantes, notamment des plateaux en plastique moulé et des mousses pour le positionnement. Bien qu'elles soient efficaces pour positionner les cellules et les collecteurs, ces méthodes introduisent un poids et une complexité inutiles, en particulier à mesure que la taille des modules augmente. Reconnaissant les limites des pratiques traditionnelles, ENNOVI a été le pionnier de l'utilisation de processus de laminage à chaud et à froid, éliminant ainsi la nécessité de plateaux ou mousses. En recommandant des combinaisons de matériaux de laminage, l'entreprise offre aux équipementiers et aux fournisseurs de niveau 1 une solution rationalisée et plus adaptable.

« Notre passage au laminage constitue une avancée majeure dans notre capacité à positionner les collecteurs avec précision, sans les contraintes mécaniques imposées par les méthodes conventionnelles, a expliqué Till Wagner, responsable de produits pour les systèmes énergétiques chez ENNOVI. En sélectionnant une base de données de feuilles et d'adhésifs en PET prétestés, nous accélérons non seulement la conception du CCS, mais nous simplifions également le processus d'assemblage, ce qui ouvre de nouvelles possibilités d'économies de matériaux et d'énergie. »

Les répercussions des avancées d'ENNOVI en matière de laminage sont considérables. La capacité de l'entreprise à proposer des processus de laminage à chaud ou à froid la place dans une position unique sur le marché, offrant une flexibilité et une efficacité accrues aux équipementiers et aux fournisseurs de niveau 1 mondiaux. En optimisant la sélection des feuilles et adhésifs en PET, ENNOVI améliore l'intégrité structurelle et la durée de vie des modules de batterie de VE tout en réduisant la durée du cycle de fabrication et l'empreinte environnementale.

Alors que l'industrie s'oriente vers des pratiques de fabrication plus durables et plus efficaces, les innovations d'ENNOVI sont prêtes à prendre la tête de la nouvelle génération de conception et d'assemblage de modules de batterie de VE. L'entreprise se concentre sur des méthodes qui réduisent ou éliminent le besoin de colle, répondant ainsi aux préoccupations relatives à la longévité, à l'impact environnemental et à l'efficacité de la fabrication. « Notre objectif est d'aller au-delà des adhésifs traditionnels, en tirant parti des techniques de pointe pour parvenir à une adhérence plus forte et plus durable », a déclaré M. Wagner.

