ENNOVI 利用先進功能改良電動車電池模組的電池接觸系統設計

08 5月, 2024, 21:00 CST
最新研究和詳細材料測試，承諾提高電動車電池的製造效率，可靠度和環境可持續發展
新加坡2024年5月8日 /美通社/ -- ENNOVI是汽車電氣化解決方案合作夥伴，現採用創新電池接觸系統 (CCS) 層壓方法。ENNOVI 透過測試聚對苯二甲酸乙二酯 (PET) 絕緣膜和粘合劑的粘合強度、耐用度，以及對環境的影響，而從多家供應商，得到合格 PET 絕緣膜和粘合劑。根據這項研究的結果，ENNOVI 擁有最有效材料組合建議的資料庫，而繞過本行業長期採用的標準嘗試錯誤法方法。
歷史上，在電池的 CCS 組裝一直依賴多個複雜方法，包括塑膠鑄模托盤和泡沫定位。雖然對電池和收集器的定位有效，但這些方法會帶來不必要的重量和繁瑣，尤其是模組大小增加。ENNOVI 了解多個傳統方法的限制，而創新利用多個熱和冷層壓過程，消除這些托盤或泡沫的需要。該公司透過推薦層壓材料組合，為代工生產商 (OEM) 和 1 級供應商提供精簡兼更具適應能力的解決方案。
ENNOVI 能源系統產品經理 Till Wagner 解釋道：「我們的層壓進步，顯示我們準確定位收集器能力的重要進展，並不受傳統方法強加的機械限制。我們透過策劃可預測 PET 膜和粘合劑的資料庫，不僅加速 CCS 設計，還精簡組裝過程，從而開拓材料和節能的新可能。」
ENNOVI 的層壓進展，均為深遠影響。該公司的熱或冷層壓過程提供能力，而立足獨特市場地位，並為全球代工生產商 (OEM) 和 1 級供應商提高靈活度和效率。ENNOVI 透過改良 PET 膜和粘合劑系列，正在改善電動車電池模組的結構完整和壽命，並縮短製造週期時間和減少環境足跡。
隨着該行業邁向更可持續發展兼有效率的製造方式，ENNOVI 的多項創新已準備引領新一代電動車電池模組的設計和裝配。該公司集中減少或消除粘合劑需求的方法，從而減少對壽命、環境影響和製造效率的擔憂。Wagner 表示：「我們的目標是超越傳統粘合劑，並利用尖端技術來實現更堅固兼更可持續發展的粘合。」
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關於 ENNOVI：
ENNOVI 是汽車電氣化解決方案合作夥伴，並為電動車設計及製造而客製互聯和高精密度系統解決方案上，成為全球領袖。該公司專注汽車市場，靈活兼迅速地滿足全球各地電動車代工生產商的產品、過程和製造需求。ENNOVI 透過電池平台、電源和訊號互聯需求的端到端能力，加速實現電動車市場客戶的想法和滿足需求。ENNOVI 總部位於新加坡，並於全球 15 個地點聘用超過 8,000 名員工。本公司在該等地區的所有活動，均承擔社會責任，並盡量減少對環境的影響。ENNOVI，充電更迅速。如欲了解更多，請瀏覽www.ennovi.com。
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SOURCE ENNOVI
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