ENNOVI 利用先進功能改良電動車電池模組的電池接觸系統設計

ENNOVI 能源系統產品經理 Till Wagner 解釋道：「我們的層壓進步，顯示我們準確定位收集器能力的重要進展，並不受傳統方法強加的機械限制。我們透過策劃可預測 PET 膜和粘合劑的資料庫，不僅加速 CCS 設計，還精簡組裝過程，從而開拓材料和節能的新可能。」

ENNOVI 的層壓進展，均為深遠影響。該公司的熱或冷層壓過程提供能力，而立足獨特市場地位，並為全球代工生產商 (OEM) 和 1 級供應商提高靈活度和效率。ENNOVI 透過改良 PET 膜和粘合劑系列，正在改善電動車電池模組的結構完整和壽命，並縮短製造週期時間和減少環境足跡。

隨着該行業邁向更可持續發展兼有效率的製造方式，ENNOVI 的多項創新已準備引領新一代電動車電池模組的設計和裝配。該公司集中減少或消除粘合劑需求的方法，從而減少對壽命、環境影響和製造效率的擔憂。Wagner 表示：「我們的目標是超越傳統粘合劑，並利用尖端技術來實現更堅固兼更可持續發展的粘合。」

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關於 ENNOVI：

ENNOVI 是汽車電氣化解決方案合作夥伴，並為電動車設計及製造而客製互聯和高精密度系統解決方案上，成為全球領袖。該公司專注汽車市場，靈活兼迅速地滿足全球各地電動車代工生產商的產品、過程和製造需求。ENNOVI 透過電池平台、電源和訊號互聯需求的端到端能力，加速實現電動車市場客戶的想法和滿足需求。ENNOVI 總部位於新加坡，並於全球 15 個地點聘用超過 8,000 名員工。本公司在該等地區的所有活動，均承擔社會責任，並盡量減少對環境的影響。ENNOVI，充電更迅速。如欲了解更多，請瀏覽www.ennovi.com。

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