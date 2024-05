A entrada da JETOUR no mercado global de RHD amplia ainda mais sua estratégia "Travel+"

KUALA LUMPUR, Malásia, 23 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Em 21 de maio, a JETOUR Auto fez sua estreia global em produtos RHD no Salão do Automóvel da Malásia, o que marcou a entrada oficial da JETOUR no mercado global de RHD com seu programa 'Travel+' estratégia. Convidados, mídia e parceiros na Malásia se reuniram no salão do automóvel para testemunhar a nova era da JETOUR no mercado RHD.

Evento de lançamento do JETOUR Malaysia RHD (PRNewsfoto/JETOUR AUTO)

"O lançamento dos modelos RHD mostra que a linha de produtos da JETOUR se torna mais diversificada, capaz de atender às necessidades dos usuários em diversos países e regiões. Com um profundo conhecimento das tendências e demandas do mercado, a JETOUR acelera seu layout estratégico global", disse Kevin Xu, vice-presidente da JETOUR International.

Os modelos DASHING e X70 PLUS RHD lançados na Malásia não apenas mantêm as características populares da série de produtos, mas também integram elementos locais, aumentando ainda mais a segurança e o conforto para atender às necessidades dos jovens malaios e dos usuários familiares.

Como uma das economias importantes e o segundo maior mercado automotivo no Sudeste Asiático, a Malásia é um mercado RHD estratégico para a JETOUR. Nos próximos cinco anos, a JETOUR planeia desenvolver 80 redes de vendas na Malásia e atingir uma meta de vendas de 150.000 unidades, tornando-se uma marca automóvel dominante na Malásia.

De acordo com Kevin Xu, a JETOUR construirá toda a cadeia industrial na Malásia, incluindo marketing, serviços, finanças, fabricação local e localização de peças, e exportará para outros mercados no Sudeste Asiático.

"A Malásia testemunhou um crescimento significativo na indústria automóvel, com quase 800.000 unidades vendidas em 2023. Como uma nova marca de automóveis, a JETOUR alcançou conquistas notáveis de mais de 1,1 milhão de unidades vendidas em apenas 68 meses. Estamos confiantes no desempenho da JETOUR na Malásia. Em 2025 e 2026, planejamos lançar mais modelos, incluindo veículos ICE tradicionais, PHEVs e BEVs, satisfazendo as demandas dos usuários por viagens econômicas e ecológicas na Malásia." disse Nor Kamalah Binti Hashim, diretor da JETOUR Auto Malásia.

No segundo semestre deste ano, a JETOUR entrará em mercados como Indonésia, Tailândia e África do Sul. Continuando com a série de viagens familiares representada por DASHING e X70 PLUS, a JETOUR planeja lançar modelos RHD da série T de viagens off-road no primeiro trimestre de 2025.

A JETOUR Auto cobriu mais de 50 países e regiões, incluindo Oriente Médio, América Central e do Sul, África e Ásia-Pacífico, com mais de 600 redes de vendas e serviços. Com foco na globalização, a JETOUR também propôs a "Estratégia Internacional do Milhão": até 2030, espera-se estabelecer mais de 1.600 redes de distribuição e 10 fábricas de montagem KD para mais de 80 mercados em todo o mundo e atingir mais de 1 milhão de vendas unitárias e 100 bilhões de yuans em receitas.

Com a implantação da JETOUR no mercado RHD, a estratégia "Travel+" será ainda mais desenvolvida e inovada tanto em produto quanto em marketing, fortalecendo a posição da JETOUR como marca líder no mercado automotivo global "Travel+".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2419608/image.jpg

FONTE JETOUR AUTO