JETOUR steigt weltweit in den RHD-Markt ein und baut seine „Travel+"-Strategie weiter aus

KUALA LUMPUR, Malaysia, 23. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Am 21. Mai gab JETOUR Auto auf der Malaysia Auto Show sein globales RHD-Produktdebüt, das den offiziellen Eintritt von JETOUR in den globalen RHD-Markt mit seiner „Travel+"-Strategie markiert. Gäste, Medien und Partner in Malaysia versammelten sich auf der Autoshow, um die neue Ära von JETOUR auf dem RHD-Markt zu erleben.

JETOUR Malaysia RHD Launch Event

„Die Einführung der RHD-Modelle zeigt, dass die Produktpalette von JETOUR vielfältiger wird und die Bedürfnisse der Nutzer in verschiedenen Ländern und Regionen erfüllen kann. Mit einem profunden Verständnis der Markttrends und -anforderungen beschleunigt JETOUR seine globale strategische Ausrichtung", so Kevin Xu, Vizepräsident von JETOUR International.

Die in Malaysia eingeführten Modelle DASHING und X70 PLUS RHD behalten nicht nur die beliebten Merkmale der Produktserie bei, sondern integrieren auch lokale Elemente, die die Sicherheit und den Komfort weiter verbessern, um die Bedürfnisse junger Malaysier und Familien zu erfüllen.

Als eine der wichtigsten Volkswirtschaften und der zweitgrößte Automobilmarkt in Südostasien ist Malaysia ein strategischer RHD-Markt für JETOUR. In den nächsten fünf Jahren plant JETOUR den Aufbau von 80 Vertriebsnetzen in Malaysia und das Erreichen eines Absatzziels von 150.000 Einheiten, um eine etablierte Automarke in Malaysia zu werden.

Kevin Xu zufolge wird JETOUR in Malaysia die gesamte Industriekette aufbauen, einschließlich Marketing, Dienstleistungen, Finanzen, lokaler Fertigung und Lokalisierung von Teilen, und in andere Märkte in Südostasien exportieren.

„Malaysia hat ein bedeutendes Wachstum in der Automobilindustrie erlebt, mit fast 800.000 verkauften Einheiten im Jahr 2023. Als neue Automarke hat JETOUR mit über 1,1 Millionen verkauften Einheiten innerhalb von nur 68 Monaten einen bemerkenswerten Erfolg erzielt. Wir sind zuversichtlich, was die Leistung von JETOUR in Malaysia angeht. In den Jahren 2025 und 2026 planen wir die Einführung weiterer Modelle, einschließlich traditioneller ICE-Fahrzeuge, PHEVs und BEVs, um die Nachfrage der Nutzer nach wirtschaftlichem und umweltfreundlichem Reisen in Malaysia zu befriedigen", sagte Nor Kamalah Binti Hashim, Direktor von JETOUR Auto Malaysia.

In der zweiten Hälfte dieses Jahres wird JETOUR in Märkte wie Indonesien, Thailand und Südafrika eintreten. JETOUR plant, im ersten Quartal 2025 neben den Familienreisemobilen der Serien DASHING und X70 PLUS auch die Geländewagen der Serie T auf den Markt zu bringen.

JETOUR Auto ist in über 50 Ländern und Regionen vertreten, darunter im Nahen Osten, in Mittel- und Südamerika, in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum, und verfügt über mehr als 600 Vertriebs- und Servicenetze. Mit Blick auf die Globalisierung hat JETOUR auch die „Internationale Millionenstrategie" vorgeschlagen: Bis zum Jahr 2030 sollen über 1.600 Vertriebsnetze und 10 KD-Montagewerke für mehr als 80 Märkte weltweit aufgebaut und über 1 Million Einheiten verkauft sowie 100 Milliarden Yuan Umsatz erzielt werden.

Mit der Einführung von JETOUR auf dem RHD-Markt wird die „Travel+"-Strategie sowohl in Bezug auf das Produkt als auch auf das Marketing weiterentwickelt und innoviert, um die Position von JETOUR als führende Marke auf dem globalen „Travel+"-Automobilmarkt zu stärken.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2419324/image.jpg