JETOUR entre sur le marché mondial des véhicules à conduite à droite et étend sa stratégie de "Travel+"

KUALA LUMPUR, Malaisie, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 21 mai, JETOUR Auto a présenté ses produits RHD mondiaux au Salon de l'automobile de Malaisie, qui a marqué l'entrée officielle de JETOUR sur le marché mondial des RHD grâce à sa stratégie Travel+. Des invités, des médias et des partenaires en Malaisie se sont réunis au salon de l'automobile pour assister à la nouvelle ère de JETOUR sur le marché des véhicules à conduite à droite.

JETOUR Malaysia RHD Launch Event

« Le lancement des modèles RHD montre que la gamme de produits de JETOUR devient plus diversifiée, capable de répondre aux besoins des utilisateurs dans différents pays et régions. Grâce à une compréhension approfondie des tendances et des demandes du marché, JETOUR accélère son implantation stratégique mondiale. » a déclaré Kevin Xu, vice-président de JETOUR International.

Les modèles DASHING et X70 PLUS RHD lancés en Malaisie conservent non seulement les caractéristiques populaires de la série de produits, mais intègrent également des éléments locaux, améliorant davantage la sécurité et le confort pour répondre aux besoins des jeunes Malaisiens et des utilisateurs familiaux.

En tant que l'une des économies importantes et le deuxième plus grand marché automobile d'Asie du Sud-Est, la Malaisie est un marché stratégique des véhicules à conduite à droite pour JETOUR. Au cours des cinq prochaines années, JETOUR prévoit de développer 80 réseaux de vente en Malaisie et d'atteindre un objectif de vente de 150 000 unités, devenant ainsi une marque automobile grand public en Malaisie.

Selon Kevin Xu, JETOUR construira toute la chaîne industrielle en Malaisie, y compris le marketing, les services, la finance, la fabrication locale et la localisation des pièces détachées, et exportera vers d'autres marchés d'Asie du Sud-Est.

« La Malaisie a connu une croissance significative de l'industrie automobile, avec près de 800 000 unités vendues en 2023. En tant que nouvelle marque automobile, JETOUR a réalisé des réalisations remarquables avec plus de 1,1 million d'unités vendues en seulement 68 mois. Nous sommes convaincus de la performance de JETOUR en Malaisie. En 2025 et 2026, nous prévoyons d'introduire davantage de modèles, y compris des véhicules ICE traditionnels, des VHR et des VE, répondant ainsi aux exigences des utilisateurs pour des voyages économiques et respectueux de l'environnement en Malaisie », a déclaré Nor Kamalah Binti Hashim, directeur de JETOUR Auto Malaysia.

Au cours du second semestre de cette année, JETOUR entrera sur des marchés tels que l'Indonésie, la Thaïlande et l'Afrique du Sud. Poursuivant la série de voyages familiaux représentée par DASHING et X70 PLUS, JETOUR prévoit de lancer des modèles RHD de la série T pour les voyages tout-terrain au premier trimestre 2025.

JETOUR Auto a couvert plus de 50 pays et régions, dont le Moyen-Orient, l'Amérique centrale et du Sud, l'Afrique et l'Asie-Pacifique, avec plus de 600 réseaux de vente et de service. En se concentrant sur la mondialisation, JETOUR a également proposé la "Stratégie internationale d'un million de dollars" : d'ici 2030, elle devrait établir plus de 1 600 réseaux de distribution et 10 usines d'assemblage de KD pour plus de 80 marchés dans le monde et réaliser plus d'un million d'unités de ventes et 100 milliards de yuans de revenus.

Avec le déploiement de JETOUR sur le marché des véhicules à conduite à droite, la stratégie "Travel+" sera davantage développée et innovante à la fois sur le plan des produits et du marketing, renforçant ainsi la position de JETOUR en tant que marque de premier plan sur le marché automobile mondial "Travel+".