FinDev Canada investe US $ 50 milhões no Banco ABC Brasil S.A. para apoiar o crescimento econômico inclusivo no Brasil

MONTREAL, 4 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- FinDev Canada, instituição bilateral de financiamento ao desenvolvimento do Canadá, anuncia a assinatura de um empréstimo de US $ 50 milhões ao Banco ABC Brasil S.A. ("Banco ABC Brasil"), um banco líder que fornece produtos e serviços financeiros a clientes bancários médios, corporativos e institucionais. O compromisso apoiará o crescimento econômico inclusivo no Brasil.

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O empréstimo, que faz parte de um mecanismo sindicado de US $ 125 milhões liderado pelo BID Invest, permitirá que o Banco ABC Brasil forneça serviços financeiros essenciais para pequenas e médias empresas (PMEs), incluindo PMEs de propriedade ou lideradas por mulheres (WSMEs) nas regiões Nordeste e Amazônia.

As PMEs desempenham um papel fundamental no apoio ao crescimento econômico do Brasil, contribuindo com aproximadamente 62% do emprego total do país. No entanto, eles enfrentam barreiras significativas devido às altas taxas de juros e ao acesso limitado a serviços financeiros. Para ajudar a fortalecer a inclusão financeira, a FinDev Canada direcionará 70% dos recursos do empréstimo para as atividades de empréstimo do Banco ABC Brasil direcionadas às PMEs.

As mulheres representam 31% do cenário empresarial, mas enfrentam barreiras desproporcionais no acesso a produtos e serviços financeiros. Para apoiar o compromisso do Brasil com o avanço da participação econômica das mulheres, a FinDev Canadá direcionará 30% dos recursos do empréstimo para PMEs pertencentes a mulheres.

Além de um programa de empréstimos dedicado às WSMEs, o Banco ABC Brasil está comprometido em apoiar a igualdade de gênero em suas operações por meio de vários esforços, incluindo relatórios de disparidades salariais de gênero e oportunidades de desenvolvimento profissional das mulheres.

O investimento da FinDev Canada fortalece o posicionamento estratégico do Canadá com o Brasil, a terceira maior economia das Américas e o parceiro comercial mais importante do Canadá na América do Sul, medido pelo comércio bilateral de mercadorias. Isso reflete uma relação econômica forte e crescente entre os dois países e promove as prioridades de desenvolvimento do Canadá.

"Essa parceria reforça a presença da FinDev Canadá no Brasil e apoia uma instituição financeira líder no fornecimento de financiamento para o desenvolvimento sustentável, alinhada à sua Estrutura Financeira Sustentável. Por meio desse compromisso, estamos viabilizando o desenvolvimento do setor privado, promovendo a igualdade de gênero e fortalecendo parcerias econômicas de longo prazo ", disse Paulo Martelli, vice-presidente e diretor de investimentos da FinDev Canada.

"Estamos muito satisfeitos em iniciar nosso relacionamento com a FinDev Canada, uma instituição financeira de desenvolvimento de referência em desenvolvimento sustentável. Essa operação é um marco importante para o Banco ABC Brasil e reforça nosso compromisso de ampliar o apoio ao segmento de pequenas e médias empresas. Ao alinhar nossos objetivos de negócios com critérios de sustentabilidade, não estamos apenas fortalecendo nossa capacidade de oferecer crédito, mas também contribuindo ativamente para a inclusão produtiva no Brasil ", Eduardo Pinus, MD CIB & FIG, Banco ABC Brasil.

Sobre a FinDev Canada

A FinDev Canada é uma instituição financeira de desenvolvimento que investe em mercados emergentes para proporcionar impacto no desenvolvimento, retornos financeiros e prosperidade econômica compartilhada. Fornecemos dívida, capital, financiamento combinado, assistência técnica e consultoria em infraestrutura, agronegócio e setor financeiro em economias em desenvolvimento - para apoiar o desenvolvimento por meio do setor privado.

Sobre o Banco ABC Brasil

O Banco ABC Brasil é um banco multisserviços especializado em oferecer uma gama diversificada de soluções financeiras para empresas. Listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), é um dos poucos bancos do país apoiado por um acionista controlador internacional, mantendo a autonomia local. Em 2024, ano em que completa 35 anos, o banco introduziu seu novo posicionamento de mercado, baseado nos atributos de solidez e relacionamento com os clientes. Orientada pela crença de que as relações humanas criam valor, ela inspirou o conceito de ROR (Return on Relationship, retorno sobre o relacionamento), uma maneira de melhorar o sucesso dos negócios e da marca, atendendo às necessidades dos clientes e promovendo laços de lealdade e confiança de longo prazo. Além disso, sua abordagem focada no cliente levou a ABC Brasil a expandir seu portfólio, que agora inclui corretagem de seguros, negociação de energia, recuperação de crédito e banco de investimento.

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FONTE FinDev Canada