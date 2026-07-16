FinDev Canada concederá un préstamo de 30 millones de dólares a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. y realizará transacciones con capital privado para ampliar el acceso a la electricidad en Brasil

MONTREAL, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- FinDev Canada, institución financiera para el desarrollo de Canadá, anuncia la firma de un paquete de financiamiento de 50 millones de dólares con SMBC para Equatorial Maranhão Distribuidora de Energía S.A. (o Equatorial Maranhão), empresa de distribución eléctrica que presta servicio a casi tres millones de clientes en Maranhão (Brasil). Esta operación incluye un préstamo inicial de 30 millones de dólares de FinDev Canada y otro de 20 millones de dólares de SMBC, uno de los bancos más importantes del mundo en financiamiento de proyectos. Esta operación es nuestro primer financiamiento junto a SMBC en el sector de las infraestructuras sostenibles.

El proyecto moviliza capital del sector privado, refuerza las alianzas económicas de Canadá con Brasil y contribuye a los objetivos generales de política exterior de Canadá en el hemisferio sur. El préstamo mejorará la distribución de electricidad mediante la ampliación y mejora de la red de distribución eléctrica del Maranhão Ecuatorial, incluso en zonas rurales y de bajos recursos. Mediante este compromiso, se espera que Equatorial Maranhão aumente la cantidad de nuevas conexiones, reduzca las pérdidas de red y disminuya la frecuencia y duración promedio de interrupciones del suministro eléctrico.

Aunque el acceso a la electricidad es casi completamente extendido en Brasil, algunas comunidades remotas continúan con servicio limitado o carecen de él. Equatorial Maranhão, principal empresa de distribución eléctrica que opera en el estado, está en una posición ideal para ampliar el acceso a la electricidad en este estado, donde aún hay población necesitada y de bajos ingresos y en el que la red eléctrica sigue siendo poco confiable. Como resultado, el 49 % de los fondos obtenidos por la empresa mediante los préstamos se destinará a la ampliación de la red de distribución de Equatorial, lo que incluye nuevas subestaciones, líneas de distribución y ramales. Se prevé un alcance de más de 20.000 nuevos clientes, principalmente en municipios rurales, muchos de los cuales tendrán acceso a la electricidad por primera vez. El 51 % restante de los fondos del préstamo se destinará a mejorar la confiabilidad del servicio mediante tareas de mantenimiento y mejoras en las operaciones y equipos de la red.

Equatorial Maranhão se compromete a promover la igualdad de género en todas sus actividades, especialmente en los puestos operativos y técnicos, en los que hay escasa representación. Además de cumplir con los criterios de inversión con perspectiva de género (2X-alignment), la empresa tiene como objetivo promover prácticas que promuevan la igualdad de género mediante iniciativas en el lugar de trabajo, como la creación de un programa de formación para electricistas.

"El financiamiento de FinDev Canada a Equatorial Maranhão fortalece la posición estratégica de Canadá con Brasil, un socio comercial clave de Canadá en Sudamérica. Este compromiso permitirá que muchas personas dispongan por primera vez de un suministro eléctrico confiable, a la vez que promoverá la igualdad de género y las oportunidades de empleo locales en uno de los estados más vulnerables a nivel económico de Brasil", afirmó Paulo Martelli, vicepresidente y director de Inversiones de FinDev Canada.

"SMBC se enorgullece de formar alianza con FinDev Canada para respaldar a Equatorial Maranhão con el fin de avanzar en el desarrollo social y sostenible en Brasil. SMBC tiene el honor de haber actuado como banco estructurador, coordinador del préstamo social y único proveedor de cobertura en la línea de crédito social sénior sin garantía por valor de 50 millones de dólares. Esta transacción destaca el compromiso de SMBC con las finanzas sostenibles en toda América Latina, así como la experiencia del banco en estructuración y derivados", afirmó Joaquim Marques, director general y responsable de C&IB y de Atención al Cliente de SMBC Brasil.

Acerca de FinDev Canada

FinDev Canada es una institución financiera dedicada al desarrollo que invierte en mercados emergentes con el fin de generar un impacto en desarrollo, obtener rentabilidad financiera y promover la prosperidad económica compartida. Ofrecemos financiamiento mediante deuda, capital, financiamiento mixto, asistencia técnica y servicios de asesoramiento en los sectores de infraestructuras, agroindustria y sector financiero en las economías en desarrollo, con el fin de impulsar el desarrollo mediante el sector privado. Más información sobre FinDev Canada en www.findevcanada.ca.

Acerca de SMBC

SMBC Group es un grupo financiero mundial de primer nivel. SMBC Group tiene sede central en Tokio, cuenta con 400 años de historia y ofrece una amplia variedad de servicios financieros, entre los que se incluyen banca, arrendamiento financiero, valores, tarjetas de crédito y financiamiento al consumo. El grupo cuenta con más de 150 oficinas y 120.000 empleados en todo el mundo, distribuidos por casi 40 países. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) es la sociedad matriz de SMBC Group, que es uno de los tres grupos bancarios más importantes de Japón. Las acciones de SMFG cotizan en las bolsas de Tokio y Nagoya y sus ADR, en la de Nueva York (NYSE: SMFG).

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FUENTE FinDev Canada