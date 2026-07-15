FinDev Canada compromete US $ 58 milhões com a Acelen Renewables para apoiar a ação climática global e o crescimento econômico local no Brasil

MONTREAL, 15 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- FinDev Canada, instituição bilateral de financiamento ao desenvolvimento (DFI) do Canadá, anuncia um empréstimo de US $ 58 milhões para a Acelen Renewables, com sede na Bahia, Brasil. O financiamento apoiará a construção e a operação de uma biorrefinaria que utiliza a tecnologia de Ésteres Hidroprocessados e Ácidos Graxos (HEFA). Tecnologia de Ésteres e Ácidos Graxos Hidroprocessados (HEFA).

O empréstimo da FinDev Canada faz parte de uma instalação de construção de US $ 854 milhões que inclui DFI e credores comerciais, como International Finance Corporation (IFC), BID Invest, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB), Banco Brasileiro de Desenvolvimento, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Abu Dhabi e Bradesco.

O projeto criará uma capacidade de produção significativa para Combustível de Aviação Sustentável (SAF) e Diesel Renovável (RD), um caminho prático e escalável para a descarbonização do setor de aviação de difícil redução. A biorrefinaria foi projetada para alcançar custos de produção excepcionalmente baixos - fortalecendo a competitividade global e acelerando a adoção do SAF. Como resultado, o projeto posiciona o Brasil como um fornecedor-chave na transição global para a aviação de baixo carbono, ajudando a expandir a SAF, o que é crítico, dadas as alternativas limitadas do setor.

As SAFs podem reduzir as emissões da aviação em até 80%, apoiando a mitigação climática e os objetivos líquidos zero. Este projeto contribui para o desenvolvimento econômico no Brasil, criando mais de 3.500 empregos temporários na construção civil e apoiando mais de 200 posições operacionais permanentes. As SAFs podem reduzir as emissões da aviação em até 80%, apoiando a mitigação climática e os objetivos líquidos zero. Este projeto contribui para o desenvolvimento econômico no Brasil, criando mais de 3.500 empregos temporários na construção civil e apoiando mais de 200 posições operacionais permanentes.

A Acelen Renewable Energy é a empresa de energia da Mubadala Capital. A Mubadala Capital é uma investidora soberana global liderada pelo Governo de Abu Dhabi e proprietária da segunda maior refinaria de petróleo do Brasil.

"Este projeto emblemático fortalece os esforços de mitigação climática e promove o crescimento econômico, dimensionando o SAF para os mercados globais. Também reforça o relacionamento do Canadá com seu mais importante parceiro comercial sul-americano e ajuda a lidar com a limitada oferta doméstica de SAF, já que as transportadoras canadenses continuam a depender das importações", disse Paulo Martelli, vice-presidente e diretor de investimentos da FinDev Canada.

"O apoio da FinDev Canada é outro reconhecimento importante da relevância do nosso projeto para a transição energética global. Além de ampliar a oferta de combustíveis renováveis para a aviação, essa iniciativa impulsiona o desenvolvimento econômico da Bahia, cria empregos e fortalece o papel do Brasil como líder na produção de soluções de baixo carbono", disse Luiz de Mendonça, CEO da Acelen Renewables.

Sobre a FinDev Canada

A FinDev Canada é uma instituição financeira de desenvolvimento que investe em mercados emergentes para proporcionar impacto no desenvolvimento, retornos financeiros e prosperidade econômica compartilhada. Fornecemos dívida, capital, financiamento combinado, assistência técnica e consultoria em infraestrutura, agronegócio e setor financeiro em economias em desenvolvimento - para apoiar o desenvolvimento por meio do setor privado.

Sobre a Acelen Renewables

A Acelen Renewables é uma empresa de energia renovável da Mubadala Capital, uma empresa global de gestão de ativos alternativos com sede em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, criada para contribuir ativamente para a transição energética global. A empresa opera de forma independente da Refinaria Mataripe, da Acelen, e está desenvolvendo um ecossistema integrado para a produção de combustíveis renováveis no Brasil, combinando inovação agrícola, tecnologia industrial e descarbonização da mobilidade e da aviação. Saiba mais em acelenrenovaveis.com

Contato com a mídia: FinDev Canada, [email protected]

FONTE FinDev Canada