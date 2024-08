A Frost & Sullivan reconhece a Cyble como líder em inovação no mercado global de inteligência contra ameaças cibernéticas

ATLANTA, 31 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Cyble foi nomeada Líder no The Frost Radar™ Cyber Threat Intelligence 2024 pelos renomados especialistas do setor da consultoria Frost & Sullivan, um marco significativo no cenário global de segurança cibernética. Este reconhecimento destaca as capacidades excepcionais e o impacto estratégico da Cyble no setor de CTI para apoiar os clientes com diferentes requisitos de CTI.

Cyble has been named the Leader in The Frost Radar™ Cyber Threat Intelligence 2024

The Frost Radar™ é um renomado sistema de benchmarking criado para estimular a ação entre as empresas, analisando seu desempenho em vários critérios. A inclusão da Cyble nesse respeitado quadrante destaca seus produtos inovadores, seu crescimento e suas contribuições significativas para o aprimoramento da inteligência contra ameaças cibernéticas.

O sucesso da Cyble está ancorado em suas capacidades escaláveis e eficientes de inteligência contra ameaças, apoiando empresas em vários setores no mundo inteiro ao:

Posicionar-se como um fornecedor de segurança SaaS de primeira linha, fornecendo soluções abrangentes de inteligência contra ameaças.

Manter um compromisso com dados de alta qualidade, permitindo a operacionalização eficaz da inteligência contra ameaças em sua plataforma proprietária.

Oferecer uma plataforma de inteligência intuitiva, facilmente navegável pelos clientes em potencial.

Investir em iniciativas contínuas de pesquisa e desenvolvimento (P&D), garantindo uma vantagem competitiva.

"Estamos absolutamente entusiasmados por sermos reconhecidos como líderes no The Frost Radar™ Cyber Threat Intelligence (Inteligência contra Ameaças Cibernéticas) de 2024", disse Beenu Arora, CEO da Cyble. "Este prémio ressalta o nosso impulso incansável para a inovação e o nosso compromisso em ultrapassar os limites do que é possível. Estamos evoluindo junto com as ameaças cibernéticas ao aprimorarmos constantemente nossas soluções de inteligência contra ameaças para nos mantermos um passo à frente e oferecermos proteção incomparável para nossos clientes."

A análise da Frost & Sullivan reconhece a Cyble como uma das principais inovadoras no mercado de inteligência contra ameaças cibernéticas, destacando seu significativo potencial de crescimento e iniciativas estratégicas, incluindo a Cyble Partner Network (CPN) e produtos como Cyble Hawk e Odin by Cyble. O relatório enfatiza a impressionante trajetória de crescimento da Cyble e as oportunidades futuras, posicionando a empresa como um importante player pronto para um maior desenvolvimento e investimento.

Para mais informações, visite: https://cyble.com/frost-radar-cyber-threat-intelligence-radar-2024/

Sobre a Cyble

A Cyble é uma fornecedora líder de soluções de inteligência contra ameaças cibernéticas, dedicada a fornecer conclusões práticas e detecção avançada de ameaças para organizações em todo o mundo. Com foco em inovação e excelência, a Cyble capacita as empresas a gerenciar e mitigar proativamente os riscos de segurança cibernética.

Contato de mídia:

Cyble Inc

[email protected]

+1 888 673 2067

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2470672/Cyble_Leader_Global_Cyber_Threat_Intelligence.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2470747/Cyble_Inc_New_Logo.jpg

FONTE Cyble Inc.