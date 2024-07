Frost & Sullivan reconnaît Cyble comme leader de l'innovation sur le marché mondial de la veille des cybermenaces

ATLANTA, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Cyble a été nommé leader dans The Frost Radar™ Cyber Threat Intelligence 2024 par les experts de Frost & Sullivan, marquant ainsi une étape importante dans l'écosystème mondial de la cybersécurité. Cette reconnaissance souligne les capacités exceptionnelles et l'impact stratégique de Cyble dans l'industrie CTI pour soutenir les clients avec des exigences CTI variées.

The Frost Radar™ est un système de benchmarking conçu pour inciter les entreprises à agir en analysant leurs performances sur différents critères. L'inclusion de Cyble dans ce quadrant prestigieux souligne ses produits innovants, sa croissance et ses contributions significatives à l'optimisation de la veille des cybermenaces.

Le succès de Cyble est ancré dans ses capacités évolutives et efficaces de renseignement sur les menaces, soutenant les entreprises de divers secteurs à l'échelle mondiale en :

• se positionnant comme un fournisseur de sécurité SaaS de premier plan, offrant des solutions complètes de renseignement sur les menaces.

• maintenant un engagement en faveur de données de haute qualité, permettant une opérationnalisation efficace des renseignements sur les menaces sur sa plateforme propriétaire.

• en offrant une plateforme de renseignement intuitive, facilement navigable par les clients potentiels.

• en investissant dans des initiatives de R&D en cours, afin de s'assurer un avantage concurrentiel.

« Nous sommes absolument ravis d'être reconnus comme leader dans The Frost Radar™ for Cyber Threat Intelligence, 2024 », déclare Beenu Arora, CEO, Cyble. « Cette distinction souligne notre volonté d'innovation et notre engagement à repousser le champ des possibles. Les cybermenaces évoluent. Nous aussi. Nous améliorons sans relâche nos solutions de veille sur les menaces afin de garder une longueur d'avance et d'offrir à nos clients une protection inégalée. »

L'analyse de Frost & Sullivan reconnaît Cyble comme un innovateur de premier plan sur le marché du renseignement sur les cybermenaces, soulignant son potentiel de croissance significatif et ses initiatives stratégiques, y compris le Cyble Partner Network (CPN) et des produits tels que Cyble Hawk et Odin by Cyble. Le rapport souligne la trajectoire de croissance impressionnante et les opportunités futures de Cyble, positionnant l'entreprise comme un acteur majeur prêt à se développer et à investir.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://cyble.com/frost-radar-cyber-threat-intelligence-radar-2024/

À propos de Cyble

Cyble est un fournisseur de premier plan de solutions de veille des cybermenaces, qui se consacre à la fourniture d'informations exploitables et à la détection avancée des menaces pour les organisations du monde entier. En mettant l'accent sur l'innovation et l'excellence, Cyble permet aux entreprises de gérer et d'atténuer de manière proactive les risques liés à la cybersécurité.

