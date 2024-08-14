Frost & Sullivan تُصنّف Cyble كشركة رائدة في الابتكار في سوق استخبارات التهديدات السيبرانية العالمي

أتلانتا، 14 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- تم اختيار Cyble كشركة رائدة من خلال تقرير استخبارات التهديدات السيبرانية لعام 2024 الصادر من منصة Frost Radar™، من قبل خبراء الصناعة المشهورين في Frost & Sullivan، مما يُمثل علامة فارقة في مشهد الأمن السيبراني العالمي. يُسلط هذا التكريم الضوء على قدرات Cyble الاستثنائية وتأثيرها الاستراتيجي داخل صناعة استخبارات التهديدات السيبرانية CTI لدعم العملاء ذوي متطلبات استخبارات التهديدات السيبرانية المتنوعة.

Cyble has been named the Leader in The Frost Radar™ Cyber Threat Intelligence 2024

يُعَد Frost Radar™ نظام قياس أداء رائد مُصَمم لحث الشركات على اتخاذ الإجراءات من خلال تحليل أدائها عبر معايير مختلفة، وتؤكد عملية إدراج Cyble في هذا القطاع المتميز على منتجاتها المبتكرة ونموها ومساهماتها الكبيرة في تعزيز استخبارات التهديدات السيبرانية.

يعتمد نجاح Cyble على قدراتها الفعالة والقابلة للتوسع في استخبارات التهديدات، مما يدعم الأعمال التجارية في مختلف القطاعات عالميًا من خلال:

- تقديم نفسها كشركة رائدة في مجال تقديم البرمجيات كخدمة ((SaaS، حيث توفر حلولًا شاملة لاستخبارات التهديدات.

- الحفاظ على التزامها بتقديم بيانات عالية الجودة، مما يُمَكِّن من تفعيل استخبارات التهديدات بشكل فعال على منصتها الخاصة.

- تقديم منصة معلومات سهلة الاستخدام، يمكن للعملاء المحتملين تصفحها بسهولة.

- الاستثمار في مبادرات البحث والتطوير (R&D) المستمرة، مما يضمن لها ميزة تنافسية.

وصرّح Beenu Arora، الرئيس التنفيذي لشركة Cyble قائلًا: "نحن سعداء للغاية بحصولنا على لقب الشركة الرائدة في"Frost Radar™" لاستخبارات التهديدات السيبرانية لعام 2024"، وأضاف "يُجسد هذا التكريم سعينا الدؤوب نحو الابتكار والتزامنا بتجاوز حدود الممكن، ومع تطور التهديدات السيبرانية، نتطور نحن أيضًا، حيث نعمل باستمرار على تعزيز حلول استخبارات التهديدات لنبقى متقدمين بخطوة ونقدم حماية غير مسبوقة لعملائنا."

يُشيد تحليل Frost & Sullivan بشركة Cyble كشركة رائدة في الابتكار في سوق استخبارات التهديدات السيبرانية، مما يُبرز إمكاناتها الكبيرة للنمو ومبادرتها الاستراتيجية، بما فيها Cyble Partner Network (CPN) منتجات مثلCyble Hawk و.Odin by Cyble يُسلط التقرير الضوء على المسار المثير للإعجاب لنمو Cyble والفرص المستقبلية، مما يضع الشركة كلاعب رئيسي جاهز لمزيد من التطوير والاستثمار.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://cyble.com/frost-radar-cyber-threat-intelligence-radar-2024/

نبذة عن Cyble

Cyble هي شركة رائدة في توفير حلول استخبارات التهديدات السيبرانية، تكرس جهودها لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ واكتشاف متقدم للتهديدات للشركات على مستوى العالم. مع التركيز على الابتكار والتميز، تُمكّن Cyble الشركات من إدارة مخاطر الأمن السيبراني والتخفيف من حدتها بشكل استباقي.

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Cyble Inc

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