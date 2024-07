A GAC AION estreia a nova versão global do AION V, visando mercados internacionais

GUANGZHOU, China, 26 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A AION, a nova divisão de veículos de energia da GAC, lançou seu primeiro modelo estratégico global em 23 de julho. A nova versão global do AION V, que saiu das linhas de produção na Tailândia, pretende se estabelecer como um novo clássico global que atende às diversas necessidades das famílias em todo o mundo.

A GAC AION estreia a nova versão global AION V, visando mercados internacionais

Com os olhos voltados para os mercados estrangeiros, a nova versão global do AION V foi projetada para se alinhar aos gostos dos consumidores, aos padrões de qualidade, bem como às condições e regulamentações das estradas em diferentes países. Ao contrário dos SUVs tradicionais, o AION V apresenta uma estética robusta e poderosa que combina com um estilo interior refinado, oferecendo um luxo que respeita e supera os designs clássicos.

Aproveitando o AEP 3.0 exclusivo da AION, projetado especificamente para veículos elétricos, a nova versão global do AION V oferece uma área de cabine expansiva de 4,42m2. Uma distância entre eixos de 2,775 m e uma altura interior de quase 1,3 m proporcionam amplo espaço para crianças e animais de estimação grandes circularem livremente. Na parte traseira, um sistema inovador de armazenamento de porta-malas em três níveis oferece espaço flexível e organizado para diversos itens.

A nova versão global do AION V integra tecnologias de acionamento elétrico, controle, e bateria de primeira linha, alcançando uma impressionante autonomia de 750 km e uma taxa de consumo de energia de apenas 12,8 kWh/100 km. O modelo introduz a tecnologia pioneira de carregamento rápido 400V+3C da AION, proporcionando acessibilidade e velocidade amplas – a plataforma 400V é compatível com 99% das infraestruturas de carregamento em todo o mundo e oferece até 370 km de autonomia com uma carga de 15 minutos.

No interior, o sistema de direção inteligente ADiGO PILOT da GAC é apoiado por um algoritmo de IA autoevolutivo Gen4 e um chip NVIDIA Orin-X de alto desempenho. Baseada em modelos avançados de IA e tecnologias de !fusão de múltiplos sensores!, a nova versão global do AION V está equipada com funções NDA que operam independentemente de mapas de alta precisão e podem navegar em ambientes urbanos de qualquer país.

Antes do seu lançamento, o AION V passou por um programa de testes públicos completo em 28 cidades em todo o mundo. Aproximadamente 10.000 especialistas do setor, representantes da mídia, principais formadores de opinião e usuários revisaram o modelo, elogiando muito seu desempenho e recursos.

O lançamento da nova versão global do AION V simultaneamente em todo o mundo reflete a capacidade da GAC de integrar operações de pesquisa, produção e vendas em escala internacional. Com seu apelo intercultural e tecnologias exclusivas do setor, a nova versão global do AION V está a caminho de se tornar uma escolha líder no segmento de SUVs de médio porte, remodelando o panorama global do mercado automobilístico.

Vídeo – https://mma.prnewswire.com/media/2469381/TVC.mp4

FONTE GAC