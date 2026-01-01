O ecossistema global da GAC ganha forma à medida que as vendas no exterior quase triplicam em dois anos

GUANGZHOU, China, 1º de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A GAC divulgou seu relatório de desempenho no exterior de 2025, anunciando exportações de mais de 130.000 veículos, um aumento anual de 45%. Nos últimos dois anos, os negócios internacionais da GAC alcançaram um crescimento acelerado na construção de ecossistemas e no desempenho de vendas.

Em 2023, as vendas no exterior de 45.000 unidades marcaram o primeiro avanço. Em 2024, as exportações subiram para 90 mil unidades. Até o final de 2025, as exportações ultrapassaram 130.000 unidades, representando um crescimento de mais de 45% ano a ano, classificando o GAC entre as oito principais marcas independentes chinesas por volume de exportação. Em dois anos, as vendas no exterior da GAC quase triplicaram.

Por trás desse forte impulso está a sólida capacidade deconstrução de ecossistemas. Como a primeira montadora estatala se tornar global com seu ecossistema integrado de energia, a GAC permaneceu comprometida com o "GAC impulsionado pela tecnologia, avançando o alcance global com um ecossistema decadeia completa". Ao alavancar alta qualidade, tecnologia avançada, serviços premium e um ecossistema de cadeia de valor completa, o GAC está traçando um caminho para a expansão global. No Salão Internacional do Automóvel de Bangkok em 2025, a GAC atualizou sua estratégia global One GAC para "One GAC 2.0". Centrada em uma visão, um objetivo e uma imagem de marca, uma iniciativa localizada e cinco medidas-chave, a estratégia permite uma implantação de mercado mais eficiente e precisa e constrói uma imagem global unificada.

Guiados pelo One GAC 2.0, programas localizados como o "Thailand Action", "Brazil Action" e "Australia Action" foram lançados. Através de cinco pilares de produto, rede, serviço, fabricação inteligente, ecossistema de energia e soluções de mobilidade, o GAC constrói a presença no mercado local e impulsiona as vendas por ser "In Local, For Local, Integrated Locally, Serving Locally, Contributing Locally".

Em 2025, o GAC lançou cinco novos modelos no exterior e entrou em 16 novos mercados, incluindo Brasil, Polônia, Portugal, Austrália e Argentina, expandindo-se para 86 países e regiões. A rede global cresceu 281 pontos de venda para 630. A produção de KD na Indonésia e na Malásia começou dentro do cronograma, enquanto o projeto de KD na Europa está progredindo de forma constante e cinco fábricas no exterior estão em operação.

Com base nisso, 2026 será fundamental para ampliar os negócios no exterior da GAC em volume e qualidade. O GAC estabeleceu uma meta de exportação de 250.000 unidades, com o objetivo de criar uma "segunda curva de crescimento" após o marco "Panyu Action" e se tornar uma referência para a expansão global das marcas automotivas chinesas.

