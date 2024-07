GAC AION stellt die neue globale Version des AION V vor und richtet sich an internationale Märkte

GUANGZHOU, China, 26. Juli 2024 /PRNewswire/ -- AION, der Geschäftsbereich für neue Energiefahrzeuge von GAC, hat am 23. Juli sein erstes globales strategisches Modell vorgestellt. Die neue globale Version des AION V, der in Thailand vom Band lief, soll sich als neuer globaler Klassiker etablieren, der die vielfältigen Bedürfnisse von Familien weltweit erfüllt.

Mit Blick auf die Auslandsmärkte wurde die neue globale Version des AION V so konzipiert, dass sie dem Verbrauchergeschmack, den Qualitätsstandards sowie den Straßenverhältnissen und Vorschriften in den verschiedenen Ländern gerecht wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen SUVs zeichnet sich der AION V durch eine robuste, kraftvolle Ästhetik aus, die mit einem raffinierten Innenraum gepaart ist und Luxus bietet, der sich an das klassische Design anlehnt und dies übertrifft.

Die neue globale Version des AION V nutzt das exklusive AEP 3.0 von AION, das speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt wurde, und bietet einen großzügigen Innenraum von 4,42 m2. Ein Radstand von 2,775 m und eine Innenhöhe von fast 1,3 m bieten Kindern und großen Haustieren ausreichend Platz, um sich frei zu bewegen. Im Fond bietet ein innovatives dreistufiges Kofferraumsystem flexiblen und organisierten Platz für verschiedene Gegenstände.

Die neue globale Version des AION V umfasst elektrische Antriebs-, Steuerungs- und Batterietechnologien der Spitzenklasse, die eine beeindruckende Reichweite von 750 km und einen Energieverbrauch von nur 12,8 kWh/100 km ermöglichen. Das Modell ist mit der bahnbrechenden 400V+3C-Schnellladetechnologie von AION ausgestattet, die für eine breite Verfügbarkeit und Schnelligkeit sorgt. Die 400V-Plattform ist mit 99 % der Ladeinfrastrukturen weltweit kompatibel und bietet eine Reichweite von bis zu 370 km mit einer 15-minütigen Ladung.

Im Cockpit wird das intelligente Fahrsystem ADiGO PILOT von GAC durch einen sich selbst entwickelnden Gen4-KI-Algorithmus und einen leistungsstarken NVIDIA Orin-X-Chip unterstützt. Basierend auf fortschrittlichen KI-Großmodellen und „Multi-Sensor-Fusion"-Technologien ist die neue globale Version des AION V mit NDA-Funktionen ausgestattet, die unabhängig von hochpräzisen Karten arbeiten und in städtischen Umgebungen in jedem Land navigieren können.

Vor seiner Markteinführung wurde der AION V einem umfassenden öffentlichen Testprogramm in 28 Städten weltweit unterzogen. Rund 10.000 Branchenexperten, Medienvertreter, wichtige Meinungsbildner und Nutzer haben das Modell bewertet und seine Leistung und Fähigkeiten hoch gelobt.

Die gleichzeitige weltweite Einführung der neuen Version des AION V spiegelt die Fähigkeit von GAC wider, Forschung, Produktion und Vertrieb auf internationaler Ebene zu integrieren. Mit seiner kulturübergreifenden Anziehungskraft und branchenexklusiven Technologien ist die neue globale Version des AION V auf dem Weg, eine führende Wahl im Segment der mittelgroßen SUV zu werden und die globale Marktlandschaft für Automobile neu zu gestalten.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2469081/TVC.mp4