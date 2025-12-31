O GAC recebe o primeiro certificado de sistema de gerenciamento de segurança de dados de veículos do setor

TIANJIN, China e GUANGZHOU, China, 31 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 24 de dezembro, o GAC recebeu um reconhecimento renovado em segurança de dados de veículos ao obter a primeira Certificação de Sistema de Gestão de Segurança de Dados de Veículos do setor (Certificado Nº: 03225DS00001). Este marco significa que o GAC está na vanguarda do desenvolvimento sistemático de segurança de dados no setor, estabelecendo uma nova referência para a governança de dados automotivos na era da conectividade inteligente.

Esta certificação, conduzida de acordo com a norma nacional GB/T 44464-2024 Requisitos Gerais para Dados Automotivos, representa uma avaliação abrangente e sistemática dos recursos de gerenciamento de segurança de dados de uma empresa. Através de uma implantação sólida na estrutura organizacional, processos institucionais, salvaguardas técnicas e colaboração na cadeia industrial, a GAC passou com sucesso na avaliação, tornando-se a primeira empresa automotiva na China a receber essa certificação.

Significativamente, o GAC HYPTEC HL e o All-New S7 passaram recentemente nos testes de conformidade de segurança de dados em nível nacional com excelente desempenho em cinco requisitos principais de conformidade: anonimização de informações faciais fora dos veículos, processamento de dados na cabine, não coleta padrão de dados da cabine, notificação explícita para processamento de informações pessoais e aplicação apropriada do escopo de precisão. Essas práticas técnicas sólidas validaram a eficácia do sistema de gestão.

O sistema de gerenciamento de segurança de dados do GAC não se concentra apenas na proteção técnica de veículos, mas também se estende a todo o ciclo de vida dos dados - incluindo coleta, transmissão, armazenamento, uso e destruição - alcançando o controle de ciclo fechado, desde P&D até o serviço pós-venda. Por meio de mecanismos de gerenciamento sistemáticos e padronizados, o GAC está comprometido em transformar a segurança de dados em uma vantagem competitiva essencial, ao mesmo tempo em que oferece experiências de mobilidade inteligentes, permitindo que os usuários desfrutem da conveniência da tecnologia com tranquilidade.

No futuro, o GAC continuará a fortalecer suas capacidades de segurança de dados, impulsionar o desenvolvimento por meio dos motores duplos de tecnologia e governança e colaborar com parceiros da cadeia industrial para construir um ecossistema de veículos conectados inteligentes mais confiável e confiável. Ele injetará "força motriz de segurança" no desenvolvimento de alta qualidade da indústria e criará uma vida de mobilidade inteligente melhor para os usuários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853082/2.jpg

