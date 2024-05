A GIGABYTE é pioneira no mercado de PCs com inovações em IA e parcerias com empresas líderes em silício

TAIPEI, 30 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Com a aproximação da COMPUTEX 2024, os principais fornecedores de chips e fabricantes de PCs estão se preparando para revelar suas mais recentes inovações em IA. A GIGABYTE, a principal marca de computadores do mundo, não é exceção. Seguindo sua "Estratégia de IA" voltada para o mercado de PCs de consumo, a GIGABYTE continua colaborando com a Intel, NVIDIA e AMD para maximizar o desempenho do chip de IA. Este ano, a GIGABYTE solidifica sua liderança no mercado de PCs com IA com a tecnologia exclusiva AI Nexus e parcerias profundas com a NVIDIA e a Microsoft. Com o lançamento da próxima geração de PCs Copilot e Copilot+ pela Microsoft, a GIGABYTE integrou proativamente serviços e tecnologias de IA em suas plataformas. Mais de 40% de seus notebooks apresentam teclas dedicadas ao Copilot, oferecendo uma experiência de IA perfeita e mostrando a liderança de mercado da GIGABYTE.

A GIGABYTE é pioneira no mercado de PCs com IA com inovações em IA e parcerias líderes em silício

Os novos notebooks para jogos da GIGABYTE apresentam a inovadora tecnologia AI Nexus, aprimorando a experiência do usuário com três funções principais. Os players exigem alto desempenho, e o AI Boost aproveita a Inteligência Artificial para obter maior desempenho por meio de overclocking durante sessões intensas de jogos. Entretanto, o aumento da potência pode reduzir a vida útil da bateria. O AI Power Gear prolonga de forma inteligente a vida útil da bateria, desligando automaticamente a dGPU quando o laptop é desconectado da tomada, garantindo uso prolongado. Além disso, o AI Generator oferece utilitários de IA generativos no dispositivo, permitindo inicializações rápidas e transições perfeitas entre aplicativos. Com esses recursos, a GIGABYTE redefine a experiência de jogo, fornecendo a melhor vantagem em desempenho e conveniência.

A estreita colaboração da GIGABYTE com a NVIDIA garante que todos os notebookspara jogos de IA possuam GPUs NVIDIA® GeForce RTX™ série 40, suportando softwares de alta demanda como Stable Diffusion e Adobe Firefly. Alguns modelos, equipados com os mais recentes processadores Intel® Core™ Ultra, integram Unidades de Processamento Neural (NPUs) para reduzir a carga da CPU, resultando em operação eficiente em termos de energia, processamento de IA acelerado e vida útil da bateria significativamente melhorada. A parceria estratégica da GIGABYTE com a Microsoft garante a integração perfeita da tecnologia Copilot em seus laptops. Com teclas dedicadas ao Copilot presentes em mais de 40% dos notebooks IA da GIGABYTE, os usuários acessam os serviços da Microsoft de forma simples, destacando a abordagem inovadora da GIGABYTE e sua estreita colaboração com a Microsoft no domínio dos PCs com IA.

A GIGABYTE continua impulsionando as aplicações de tecnologia de IA, proporcionando experiências excepcionais aos usuários. Antes da COMPUTEX 2024, a GIGABYTE revelará novos dispositivos e soluções de IA, exibindo vários PCs e apresentando um plano abrangente para seus avanços em IA. Isso reafirma a liderança da GIGABYTE no mercado de PCs com IA e seu compromisso em construir um ecossistema de IA robusto com os líderes da indústria. Para mais informações, acesse: https://bit.ly/GIGABYTE_COMPUTEX__2024

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2421745/GIGABYTE_AI.jpg

FONTE GIGABYTE