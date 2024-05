GIGABYTE devient pionnier sur le marché des PC IA grâce à ses innovations en matière d'IA et ses partenariats avec les entreprises de la Silicon Valley

TAIPEI, 28 mai 2024 /PRNewswire/ -- À l'approche du salon COMPUTEX 2024, les principaux fournisseurs de puces et fabricants de PC se préparent à dévoiler leurs dernières innovations en matière d'IA. GIGABYTE, l'une des plus grandes marques d'ordinateurs au monde, ne fait pas exception à la règle. GIGABYTE poursuit sa collaboration avec Intel, NVIDIA et AMD afin de maximiser les performances des puces d'IA dans le cadre de sa « stratégie IA » destinée au marché des PC grand public. Cette année, GIGABYTE renforce son leadership sur le marché des PC IA grâce à la technologie exclusive AI Nexus et à des partenariats approfondis avec NVIDIA et Microsoft. Avec la sortie par Microsoft des PC Copilot et Copilot+ de nouvelle génération, GIGABYTE a intégré de manière proactive les services et les technologies d'IA sur ses plateformes. Plus de 40 % de ses ordinateurs portables sont dotés de touches Copilot dédiées, qui offrent une expérience transparente en matière d'IA et mettent en valeur le leadership de GIGABYTE sur le marché.

GIGABYTE Pioneers AI PC Market with AI Innovations and Leading Silicon Partnerships

Les nouveaux ordinateurs portables de jeu de GIGABYTE introduisent la technologie révolutionnaire AI Nexus, qui améliore l'expérience utilisateur par le biais de trois fonctions clés. Les joueurs exigent des performances élevées, et la technologie AI Boost tire parti de l'IA pour améliorer les performances grâce à l'overclocking pendant les sessions de jeu intenses. Cependant, une puissance accrue peut réduire la durée de vie de la batterie. La technologie AI Power Gear prolonge intelligemment la durée de vie de la batterie en éteignant automatiquement le DGPU lorsque l'ordinateur portable est débranché, assurant ainsi une utilisation plus longue en déplacement. En outre, la technologie AI Generator propose des utilitaires d'IA générative directement sur l'appareil, permettant des démarrages rapides et des transitions fluides entre les applications. Grâce à ces fonctionnalités, GIGABYTE redéfinit l'expérience de jeu et offre l'avantage ultime en matière de performances et de commodité.

La collaboration étroite entre GIGABYTE et NVIDIA garantit que tous les ordinateurs portables IA destinés au jeu sont dotés des GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 40 pour ordinateurs portables, prenant en charge des logiciels à forte demande tels que Stable Diffusion et Adobe Firefly. Certains modèles, équipés des derniers processeurs Intel® Core™ Ultra, intègrent des unités de traitement neuronal (NPU) pour réduire la charge du processeur, ce qui se traduit par un fonctionnement économe en énergie, un traitement accéléré de l'IA et une amélioration significative de la durée de vie de la batterie. Le partenariat stratégique entre GIGABYTE et Microsoft garantit une intégration transparente de la technologie Copilot dans ses ordinateurs portables IA. Grâce aux touches Copilot dédiées équipant plus de 40 % des ordinateurs portables IA de GIGABYTE, les utilisateurs accèdent sans effort aux services Microsoft, ce qui souligne l'approche avant-gardiste de GIGABYTE et son étroite collaboration avec Microsoft dans le domaine des PC IA.

GIGABYTE continue de piloter les applications technologiques de l'IA pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle. GIGABYTE dévoilera de nouveaux appareils et solutions basés sur l'IA, présentera plusieurs PC IA ainsi qu'un plan détaillé de ses avancées en matière d'IA en amont du salon COMPUTEX 2024. Cela réaffirme le leadership de GIGABYTE sur le marché des PC IA, ainsi que son engagement envers la construction d'un écosystème IA robuste en association avec les leaders de l'industrie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://bit.ly/GIGABYTE_COMPUTEX__2024