TAIPEI, 8 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, apresenta a nova geração de placas-mãe das séries Intel® B860 e AMD B850 na CES 2025. Essas novas séries foram desenvolvidas para potencializar o desempenho dos mais recentes processadores Intel® Core™ Ultra e AMD Ryzen™, tirando proveito da tecnologia aprimorada por IA e do design de fácil utilização para obter uma experiência perfeita em jogos e na criação de PCs. Preparadas com toda a potência digital e design térmico aprimorado, as placas-mãe da série B800 da GIGABYTE são a porta de entrada para os principais jogadores de PC.

A GIGABYTE redefine o desempenho das placas-mãe Intel e da Série AMD B800 com tecnologia de IA na CES 2025

A GIGABYTE alcançou o marco notável de conquistar a maior participação de mercado nas placas-mãe da série X870 como resultado de seu suporte total aos processadores AMD Ryzen™ 5 7000 e 9000 da série X3D. As novas placas-mãe da série B800 também são produzidas com componentes ultra duráveis e de alta qualidade e o revolucionário conjunto de IA, D5 Bionics Corsa, integra software, hardware e firmware para aumentar o desempenho da memória DD5 em até 8600MT/s nos modelos AMD B850 e 9466MT/s nas placas-mãe Intel® B860. O AI SNATCH é um software exclusivo baseado em IA que aprimora o desempenho da DDR5 com apenas alguns cliques. Já o design da PCB orientado por IA garante baixa reflexão de sinal obtendo assim o máximo desempenho em várias camadas por meio de simulação de IA. Além disso, o BIOS HyperTune integra os recursos de otimização orientados por IA para fazer o ajuste fino do código de referência da memória nas placas-mãe da série Intel® B860 para jogos e multitarefas de alta demanda. Especialmente desenvolvido para os processadores AMD Ryzen™ série 9000 X3D, a GIGABYTE aplica o modo X3D Turbo nas placas-mãe AMD série B850, ajustando a contagem de núcleos para aumentar o desempenho dos jogos.

As placas-mãe GIGABYTE B860 e B850 apresentam um design de energia totalmente digital e uma solução térmica premium com um dissipador de calor exclusivo que aumenta a superfície de resfriamento em até 4 vezes, combinado com tubos de calor e almofadas de alta condutividade térmica que proporcionam uma eficiência de resfriamento superior. Concentrando-se em recursos que são de fácil utilização para obter uma experiência de montagem de PC simplificada, a GIGABYTE inclui inovações completas de fácil utilização, desde o PCIe EZ-Latch Plus e o M.2 EZ-Latch Click até o WIFI EZ-PLUG que possibilitam uma instalação sem complicações.

Juntamente com os modelos de alto nível AORUS PRO e ELITE, GIGABYTE GAMING(X) e EAGLE, a GIGABYTE disponibiliza a série ICE com uma estética branca completa que inclui PCB puramente branco, slots de memória DIMM, slots PCIe, conectores e uma porta de depuração, fornecendo uma solução completa para os fãs de modelos brancos. Além de atender às necessidades dos jogadores, o GIGABYTE B850 AI TOP também é compatível com o software AI TOP da GIGABYTE que permite o ajuste fino da IA local. Visite GIGABYTE EVENT | CES 2025 para obter mais informações sobre as placas-mãe da série B800 da GIGABYTE.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2592540/GIGABYTEB800Series.jpg

FONTE GIGABYTE