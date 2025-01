GIGABYTE redéfinit les performances des cartes mères Intel et AMD B800 avec la technologie d'IA au CES 2025

TAIPEI, 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, dévoile la nouvelle génération de cartes mères Intel® B860 et AMD B850 au CES 2025. Ces nouvelles séries sont conçues pour libérer les performances des derniers processeurs Intel® Core™ Ultra et AMD Ryzen™ en tirant parti de la technologie améliorée par l'IA et d'une conception adaptée pour une expérience gaming et d'assemblage de PC. Dotées d'une alimentation entièrement numérique et d'une conception thermique améliorée, les cartes mères GIGABYTE B800 sont la porte d'entrée vers les PC gamers grand public.

GIGABYTE Redefines Intel and AMD B800 Series Motherboards Performance with AI Technology at CES 2025

GIGABYTE a atteint l'étape remarquable de revendiquer la plus grande part de marché sur les cartes mères de la série X870 grâce à la prise en charge complète des processeurs AMD Ryzen™ 5 7000 et 9000 série X3D. Les nouvelles cartes mères de la série B800 sont également dotées de composants ultra-durables et haut de gamme, et la suite révolutionnaire d'intelligence artificielle, D5 Bionics Corsa, intègre des logiciels, du matériel et des microprogrammes pour augmenter les performances de la mémoire DD5 jusqu'à 8600MT/s sur les modèles AMD B850 et 9466MT/s sur les cartes mères Intel® B860. AI SNATCH est un logiciel exclusif basé sur l'IA qui permet d'améliorer les performances de la DDR5 en quelques clics. Par ailleurs, la conception de circuits imprimés pilotée par l'IA garantit une faible réflexion du signal pour des performances optimales sur plusieurs couches grâce à la simulation de l'IA. De plus, le BIOS HyperTune intègre des optimisations pilotées par l'IA pour affiner le code de référence de la mémoire sur les cartes mères de la série Intel® B860 pour les jeux et le multitâche les plus exigeants. Spécialement conçu pour les processeurs X3D de la série AMD Ryzen™ 9000, GIGABYTE applique le mode X3D Turbo sur les cartes mères de la série AMD B850 en ajustant le nombre de cœurs pour booster les performances de jeu.

Les cartes mères GIGABYTE B860 et B850 sont dotées d'un design entièrement numérique et d'une solution thermique haut de gamme avec un dissipateur thermique unique qui améliore la surface de refroidissement jusqu'à 4 fois, combiné à des caloducs et des coussinets à haute conductivité thermique pour une efficacité de refroidissement supérieure. Se concentrant sur des fonctions adaptées pour une expérience de montage de PC facile, GIGABYTE inclut des innovations complètes pour les bricoleurs, allant des conceptions PCIe EZ-Latch Plus, et M.2 EZ-Latch Click à WIFI EZ-PLUG intégrées pour une installation sans tracas.

Outre les modèles haut de gamme AORUS PRO et ELITE, GIGABYTE GAMING(X) et EAGLE, GIGABYTE propose la série ICE qui présente une esthétique blanche complète avec un PCB blanc pur, dont des emplacements DIMM de mémoire, des emplacements PCIe, des connecteurs et un port de débogage offrant une solution complète pour les enthousiastes des configurations au thème blanc. En plus de répondre aux besoins des joueurs, la GIGABYTE B850 AI TOP est également compatible avec l'utilitaire AI TOP de GIGABYTE pour un paramétrage local de l'IA. Visitez la page GIGABYTE EVENT | CES 2025 pour plus d'informations sur les cartes mères GIGABYTE B800.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2592493/GIGABYTEB800Series.jpg