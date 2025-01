A GSCF adquire a IBM Deutschland Kreditbank GmbH

Estende o ecossistema de capital conectado de empresas e parceiros bancários

para cobertura em toda a UE

NOVA YORK, 7 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A GSCF, fornecedora líder global de soluções de capital de giro, anunciou hoje a aquisição da IBM Deutschland Kreditbank GmbH para aprimorar suas capacidades de capital conectado sob a nova marca GSCF Working Capital Bank GmbH.

Esse movimento estratégico fortalece a posição da GSCF como líder global em otimização de capital de giro e capacita a Empresa a oferecer valor adicional a seus clientes e parceiros de financiamento. O GSCF Working Capital Bank é licenciado pelo Banco Central Europeu para fornecer soluções de capital flexíveis em toda a UE, apoiadas pela melhor plataforma de serviços do GSCF.

Ao operar com uma licença bancária, o GSCF pode desbloquear oportunidades adicionais de parceria para bancos e gestores de ativos e fornecer serviços aprimorados a clientes corporativos com necessidades específicas que exigem acesso a capital alternativo.

Benefícios para Bancos e Gerentes de Ativos:

Benefícios para as Empresas:

"Ao concluir esta aquisição estratégica, posicionamos ainda mais a GSCF para redefinir o futuro do capital de giro. Com o GSCF Working Capital Bank, ofereceremos aos nossos clientes um conjunto mais abrangente de soluções de capital conectado para apoiar um ecossistema financeiro que integra mais perfeitamente capital alternativo e financiamento bancário ", disse Doug Morgan, diretor executivo do GSCF.

Sobre a GSCF

A GSCF é a principal fornecedora global de soluções de capital de giro. A Empresa capacita as empresas e seus parceiros de instituições financeiras a acelerar o crescimento, desbloquear liquidez e gerenciar o risco e a complexidade do ciclo de capital de giro de ponta a ponta. A inovadora oferta de Capital de Giro como Serviço da GSCF combina o poder de uma plataforma de tecnologia de ponta a ponta com serviços gerenciados especializados e soluções de capital alternativo. A equipe de especialistas em capital de giro da GSCF opera em mais de 75 países, oferecendo uma solução verdadeiramente global e abrangente de Capital Conectado para os desafios de eficiência do capital de giro. Visite www.GSCF.com para saber mais.

Informações de contato:

GSCF

Natalie Silverman

Diretora de Marketing

[email protected]

(609) 577-5083

