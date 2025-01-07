GSCF收購IBM Deutschland Kreditbank GmbH

擴展連接資本生態系統，

涵蓋歐盟的企業與銀行合作夥伴

紐約2025年1月7日 /美通社/ -- 全球領先的運營資本解決方案供應商GSCF今天宣佈收購IBM Deutschland Kreditbank GmbH，以增強其在新品牌GSCF Working Capital Bank GmbH下的連接資本能力。

這一策略舉措加強了GSCF在營運資本優化領域的全球領導地位，並使公司能夠為其客戶和資金合作夥伴提供更多價值。GSCF Working Capital Bank已獲得歐洲中央銀行的許可，能夠在整個歐盟提供靈活的資本解決方案，並透過GSCF一流的服務平台提供支持。

透過擁有銀行執照，GSCF能夠為銀行和資產管理公司開啟更多合作機會，並為具有特殊需求、需要接觸替代資本的企業客戶提供更高效的服務。

對銀行和資產管理公司的好處：

擴大市場覆蓋範圍： 藉由利用GSCF的銀行執照和管理服務，增強在歐盟範圍內提供營運資本解決方案的能力。





藉由利用GSCF的銀行執照和管理服務，增強在歐盟範圍內提供營運資本解決方案的能力。 強化夥伴關係： 提升與企業客戶及其他金融機構合作的潛力，以應對流動性需求。





提升與企業客戶及其他金融機構合作的潛力，以應對流動性需求。 增強產品供應： 靈活提供更廣泛的營運資金產品和服務。





靈活提供更廣泛的營運資金產品和服務。 新增收入機會：有潛力透過提供創新融資解決方案，開拓額外收入來源。

對企業的好處：

擴大區域覆蓋範圍： 支持於整個歐盟地區進行無縫跨境交易，無需處理或管理銀行執照的複雜性。





支持於整個歐盟地區進行無縫跨境交易，無需處理或管理銀行執照的複雜性。 靈活獲取資本： 能夠利用GSCF獨特的營運能力，將替代資本的速度與靈活性結合，並融入銀行的成熟監管與支持功能。





能夠利用GSCF獨特的營運能力，將替代資本的速度與靈活性結合，並融入銀行的成熟監管與支持功能。 量身定制解決方案： 可獲得量身定制的營運資本解決方案，專為滿足歐盟市場中具體商業需求而設。





可獲得量身定制的營運資本解決方案，專為滿足歐盟市場中具體商業需求而設。 簡化操作：自動化並完全透明的營運資本流程，帶來更高的營運效率、增加的流動資金和改善的現金流。

「透過完成這項策略性收購，我們進一步鞏固了GSCF在重新定義未來營運資本領域的領導地位。透過GSCF Working Capital Bank，我們將為客戶提供更全面的「連接資金」（Connected Capital）解決方案，支持一個更加無縫整合替代資本和銀行融資的金融生態系統，」GSCF行政總裁Doug Morgan表示。

GSCF簡介

GSCF是全球領先的營運資金解決方案供應商。公司助力企業及其金融機構合作夥伴加速成長，釋放流動資金，並高效管理端到端營運資金循環的風險和複雜性。GSCF創新的「營運資金即服務」產品整合了端到端技術平台、專家管理服務和替代資本解決方案。GSCF的營運資金專家團隊在超過75個國家/地區開展業務，提供真正全球性且全面的「連接資金」（Connected Capital）解決方案，應對營運資本效率挑戰。請瀏覽www.gscf.com了解更多資訊。

聯絡資料：

GSCF

Natalie Silverman

行銷總監

[email protected]

(609) 577-5083

SOURCE GSCF