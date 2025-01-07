شركة GSCF تستحوذ على IBM Deutschland Kreditbank المحدودة

توسيع المنظومة الرأسمالية المتصلة للشركات والشُركاء المصرفيين

للتغطية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي

نيويورك، 7 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة GSCF، المزود العالمي الرائد لحلول رأس المال العامل، اليوم عن استحواذها على شركة IBM Deutschland Kreditbank GmbH لتعزيز قدراتها في مجال رأس المال المتصل تحت العلامة التجارية الجديدة GSCF Working Capital Bank GmbH.

تُعزز هذه الخطوة الإستراتيجية مكانة GSCF كقائد عالمي في تحسين رأس المال العامل، وتمكّن الشركة من تقديم قيمة إضافية لعملائها وشركائها في التمويل، وقد حصل بنك GSCF Working Capital Bank على ترخيص من البنك المركزي الأوروبي لتقديم حلول رأس مال مرنة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مدعومًا بمنصة الخدمة المتميزة التابعة لـ GSCF.

من خلال العمل بترخيص مصرفي، يمكن لـ GSCF فتح فرص شراكة إضافية للبنوك ومديري الأصول، وتقديم خدمات محسّنة للشركات التي لديها احتياجات محددة تتطلب الوصول إلى رأس مال بديل.

منافع البنوك ومديري الأصول:

توسيع نطاق السوق: تعزيز القدرة على تمويل حلول رأس المال العامل عبر الاتحاد الأوروبي من خلال الاستفادة من رخصة البنوك والخدمات المُدارة لشركة GSCF .

الشراكات المعززة: زيادة الإمكانية للتعاون مع العملاء من الشركات والمؤسسات المالية الأخرى لتلبية احتياجات السيولة.

عروض مُحسَّنة للمنتجات: المرونة في تقديم مجموعة أوسع من مُنتَجات وخدمات رأس المال العامل.

فُرَص جديدة للإيرادات: إمكانية الاستفادة من مصادر دخل إضافية من خلال تقديم حلول تمويل مُبتكَرة.

المنافع للشركات:

توسيع النطاق الإقليمي: دعم المُعاملات العابرة للحدود داخل الاتحاد الأوروبي بسلاسة دون التعقيدات المرتبطة بالوصول إلى رخصة بنكية أو إدارتها.

مرونة الوصول إلى رأس المال: إمكانية الاستفادة من القدرات التشغيلية الفريدة لـ GSCF التي تجمع بين سرعة ومرونة رأس المال البديل والوظائف التنظيمية والدعم الموثوقة للبنك.

حلول مُخصصة: الوصول إلى حلول رأس المال العامل المُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأعمال المحددة في الاتحاد الأوروبي.

عمليات مُبسّطة: الأتمتة والشفافية الكاملة في عمليات رأس المال العامل؛ مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة التشغيلية، وزيادة السيولة، وتحسين التدفق النقدي.

"من خلال إتمام هذا الاستحواذ الإستراتيجي، عززنا مكانة GSCF لإعادة تعريف مستقبل رأس المال العامل، حيث سنقدم لعملائنا مجموعة أكثر شمولًا من حلول رأس المال المتصل لدعم نظام مالي يدمج بسلاسة أكبر بين رأس المال البديل والتمويل المصرفي، من خلال بنك GSCF Working Capital Bank"، وفقًا لما قاله Doug Morgan، الرئيس التنفيذي لـ GSCF.

نُبذة عن شركة GSCF

تُعَد شركة GSCF إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال حلول رأس المال العامل، وتُتيح الشركة للشركات وشركائها الماليين من المؤسسات تسريع النمو وتحسين إدارة السيولة النقدية وإدارة مخاطر وتعقيدات الدورة الكاملة لرأس المال العامل. يجمع عرض رأس المال العامل - كخدمة المُبتكَر من GSCF - بين قوة منصة التكنولوجيا الشاملة والخدمات المُدارَة المتخصصة وحلول رأس المال البديلة. يعمل فريق خُبراء رأس المال العامل من GSCF في أكثر من 75 دولة، ويُقدم منظورًا عالميًا وشاملًا حقًا لحل تحديات كفاءة رأس المال العامل. يُرجى زيارة www.gscf.com لمعرفة المزيد.

معلومات التواصل:

GSCF

Natalie Silverman

كبيرة مسؤولي التسويق

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