Компания GSCF приобретает IBM Deutschland Kreditbank GmbH

Расширяет экосистему Connected Capital, объединяющую корпоративных и банковских партнеров

для охвата всех регионов ЕС

НЬЮ-ЙОРК, 7 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания GSCF, ведущий мировой поставщик решений в области управления оборотным капиталом, сегодня объявила о приобретении IBM Deutschland Kreditbank GmbH для расширения возможностей платформы Connected Capital под новым брендом GSCF Working Capital Bank GmbH.

Этот стратегический шаг укрепляет положение компании GSCF в качестве мирового лидера в области оптимизации управления оборотным капиталом и позволяет ей создавать дополнительную ценность для своих клиентов и финансовых партнеров. Компания GSCF Working Capital Bank получила лицензию Европейского центрального банка для предоставления гибких решений по управлению капиталом на всей территории ЕС с поддержкой лучшей в своем классе сервисной платформы GSCF.

Осуществляя деятельность с банковской лицензией, компания GSCF может открыть дополнительные возможности партнерства для банков и управляющих активами, а также предоставлять расширенные услуги корпоративным клиентам с определенными потребностями, которым требуется доступ к альтернативному капиталу.

Преимущества для банков и управляющих активами

Расширенный охват рынка: расширенные возможности финансирования решений для управления оборотным капиталом в ЕС за счет использования банковской лицензии GSCF и управляемых услуг.





расширенные возможности финансирования решений для управления оборотным капиталом в ЕС за счет использования банковской лицензии GSCF и управляемых услуг. Укрепление партнерских отношений: повышение потенциала сотрудничества с корпоративными клиентами и другими финансовыми учреждениями для удовлетворения потребностей в ликвидности.





повышение потенциала сотрудничества с корпоративными клиентами и другими финансовыми учреждениями для удовлетворения потребностей в ликвидности. Расширенные предложения продуктов: гибкость для предложения более широкого спектра продуктов и услуг в области оборотного капитала.





гибкость для предложения более широкого спектра продуктов и услуг в области оборотного капитала. Новые возможности получения дохода: потенциал для освоения дополнительных источников дохода за счет предложения инновационных финансовых решений.

Преимущества для корпораций

Расширенное региональное присутствие: поддержка целостных трансграничных транзакций в ЕС без сложностей, связанных с доступом к банковской лицензии или управлением ею.





поддержка целостных трансграничных транзакций в ЕС без сложностей, связанных с доступом к банковской лицензии или управлением ею. Гибкий доступ к капиталу: использование уникальных операционных возможностей GSCF, которые сочетают скорость и динамичность альтернативного капитала с проверенными нормативными функциями и функциями поддержки банка.





использование уникальных операционных возможностей GSCF, которые сочетают скорость и динамичность альтернативного капитала с проверенными нормативными функциями и функциями поддержки банка. Индивидуальные решения: доступ к индивидуальным решениям для управления оборотным капиталом, ориентированным на удовлетворение определенных потребностей бизнеса в ЕС.





доступ к индивидуальным решениям для управления оборотным капиталом, ориентированным на удовлетворение определенных потребностей бизнеса в ЕС. Оптимизированные операции: автоматизация и полная прозрачность процессов оборотного капитала, что обеспечивает повышение операционной эффективности, увеличение ликвидности и улучшение денежного потока.

«Завершив это стратегическое приобретение, мы обеспечили компании GSCF дополнительные возможности, чтобы преобразить будущее оборотного капитала. GSCF Working Capital Bank позволит нам предложить клиентам более полный набор решений Connected Capital для поддержки финансовой экосистемы, которая более целостно интегрирует альтернативный капитал и банковское финансирование», — сказал Дуг Морган (Doug Morgan), главный исполнительный директор GSCF.

О компании GSCF

Компания GSCF является ведущим мировым поставщиком решений для управления оборотным капиталом. Она предоставляет корпорациям и их партнерам из числа финансовых учреждений возможности для ускорения роста, высвобождения денежных средств и управления рисками и сложностями, связанными с замкнутым циклом оборотного капитала. Инновационное предложение GSCF «Оборотный капитал как услуга» сочетает в себе мощные возможности комплексной технологической платформы с услугами экспертного управления и альтернативными решениями по привлечению капитала. Команда экспертов GSCF в области оборотного капитала работает в более чем 75 странах, предлагая поистине глобальное и комплексное решение Connected Capital для преодоления проблем эффективности оборотного капитала. За более подробной информацией обращайтесь на веб-сайт www.gscf.com.

Контактная информация:

GSCF

Натали Сильверман (Natalie Silverman)

директор по маркетингу

[email protected]

(609) 577-5083

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