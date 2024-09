Marketing

All Products A guerra por talentos em tecnologia avançada aumenta entre a Europa e a América do Norte BRAZIL - Portuguese USA - English USA - English USA - español Korea - 한국어 Japan - Japanese APAC - Traditional Chinese Zeki 25 set, 2024, 20:40 GMT Partilhar este artigo Partilhar este artigo Novo relatório de Zeki Data analisa a competição dentro do ecossistema de tecnologia avançada LONDRES, 25 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Um novo relatório global sobre talentos de tecnologia avançada publicado hoje pela Zeki Data revelou que os EUA geram três vezes mais empresas de tecnologia avançada do que o Reino Unido, enquanto pequenas startups europeias têm uma concentração muito maior de talentos de habilidades avançadas do que na América do Norte. Continue Reading

North American Startups Scale 2x Faster than European: Deep-tech startups in the United States are scaling twice as fast as European counterparts. New company formation since 2000 has been the same in North America and Europe. However, when we look at the annual growth rates of hiring advanced-skilled, deep-tech talent, North American companies have scaled much faster than their European equivalents. Historically, deep-tech companies have been the main destination for global talent with advanced skills. However, this is not the case in recent years, with a dramatic drop in numbers joining deep-tech companies in the past two years. The US is the top supplier of talent to European deep-tech companies. North American companies can attract European nationals, especially those specialising in AI, although this has tailed off in recent years. However, the main alternative source of talent for North American companies is India, and to a secondary extent, China, and wider Asian countries. Europe shows a much higher percentage of small companies and attract up to three times more of the productive pool of advanced-skills, deep-tech talent in their country of origin than in the US. However, this is a mixed blessing as European governments increasingly execute industrial policies to promote deep-tech at home, they run the risk of creating 'zombie start-ups': employing finite, hard-to-find human resources while increasing relying on government support. This shift to hiring early-career talent reserves a trend across the Magnificent Seven going back to 2014. It is also a general trend across deep-tech as companies, for different reasons, seek to make the most efficient use of free cash flow as they face new challenges after the COVID-19 pandemic, be they technical or financial.

O relatório Deep-Tech Talent War: Europe vs. North America Showdown 2024 revela as tendências fundamentais da tecnologia avançada entre a Europa e a América do Norte, usando o talento como perspectiva. O relatório mostra a drástica desaceleração do surgimento de novas empresas de tecnologia avançada desde 2020.

A Zeki Data, empresa de dados de tecnologia avançada com sede no Reino Unido, que avalia o potencial futuro das empresas de tecnologia avançada para orientar o investimento e a aquisição de talentos, revela no relatório que os países estão percebendo a necessidade de atrair e reter talentos como o ponto principal para a construção de recursos superiores em tecnologias de transformação que sustentarão a próxima fase da prosperidade e segurança nacionais.

"Há uma intensa competição pelos talentos finitos de ciência e engenharia de que as empresas de tecnologia avançada precisam para avançar em suas ambições de inovação", declarou Tom Hurd, CEO e cofundador da Zeki Data. "Os governos estão investindo dinheiro em startups de tecnologia avançada para garantir uma vantagem inovadora, mas os dados da Zeki revelam que o retorno sobre o investimento é limitado devido aos altos custos de capital e à consolidação do mercado."

"Atrair e reter os talentos mais inovadores é o melhor indicador do potencial de inovação futuro para empresas de tecnologia avançada", acrescentou Hurd. "Essa deve ser a prioridade tanto para países quanto para empresas."

O relatório Deep Tech Talent War se concentra na evolução menos estudada das mais de 6.100 empresas de tecnologia avançada europeias e norte-americanas mais importantes e nas implicações estratégicas de sua corrida para dominar novas tecnologias. A Zeki analisou os 8.795.902 profissionais que as empresas empregam globalmente, especialmente as 227.948 pessoas com habilidades altamente avançadas.

AS PRINCIPAIS DESCOBERTAS DO RELATÓRIO DE DADOS DA ZEKI

1. O investimento do governo não estimula o crescimento das startups: a formação de novas empresas de tecnologia avançada diminuiu drasticamente desde 2020 na Europa e na América do Norte. Os países realizaram grandes investimentos financeiros para impulsionar um maior ritmo de inovação em tecnologia avançada, mas sem resultados significativos. As forças adversas de altos custos de capital e consolidação do mercado têm diminuído o impacto das políticas industriais governamentais.

2. As Magnificent 7 priorizam contratações de baixo custo: a consolidação do mercado impulsionada pela GenAI está provocando mudanças drásticas nas contratações na Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. As empresas de tecnologia avançada estão favorecendo contratações em início de carreira, de menor custo e reduzindo a experiência de custo mais alto.

3. As startups americanas crescem duas vezes mais rápido do que as europeias: as startups de tecnologia avançada nos Estados Unidos estão crescendo duas vezes mais rápido do que as europeias.

4. Empresas de engenharia biológica enfrentam dificuldades para crescer: as empresas de engenharia biológica continuam sendo alvos atraentes para aquisições, enquanto enfrentam dificuldades para se expandir e se tornar negócios de médio e grande porte.

5. A tecnologia de baterias entrou em colapso: precedida por um êxodo de talentos no setor de energia verde, iniciado em 2019, a energia renovável perdeu popularidade entre os profissionais, como demonstra a rápida saída de contratações do setor desde 2022.

6. A Engenharia de software está em alta: empresas de semicondutores, aeroespacial e defesa estão competindo intensamente pelos melhores talentos em engenharia de software, enquanto grande parte do setor de cibersegurança prioriza as vendas em vez de profissionais de software.

7. O talento chinês sai do Ocidente: em nível nacional, o êxodo de talentos chineses de tecnologia avançada das empresas ocidentais está se acelerando. A China se consolidou como o destino preferido dos talentos chineses que saem das empresas de tecnologia profunda da Europa e da América do Norte.

O relatório completo está disponível para download gratuito em zekidata.com/talentwar

Sobre a Zeki Data

A Zeki Data é uma empresa de dados de tecnologia avançada com sede no Reino Unido que avalia o potencial futuro das empresas de tecnologia avançada para orientar o investimento e a aquisição de talentos. Os dados da Zeki incluem mais de dez milhões dos principais cientistas, engenheiros e pesquisadores especializados em áreas de ponta, como IA, computação quântica, engenharia de dados, semicondutores e tecnologia de saúde. As organizações aproveitam os dados da Zeki para otimizar seus processos de aquisição de talentos e pipelines de inovação - e desbloquear novos insights quantitativos sobre a qualidade, o ímpeto e a direção futura da inovação em empresas individuais.

Desenvolvemos 20 indicadores personalizados para avaliar cada especialista, detalhando suas áreas de especialização e avaliando seu impacto profissional, proficiência técnica, trajetória de carreira, ambição, reputação e potencial futuro. Nossa base de clientes abrange investidores, estrategistas corporativos, equipes de RH e órgãos governamentais, todos aproveitando os insights da Zeki para se manter à frente no cenário tecnológico em evolução.

Saiba mais em www.zekidata.com

