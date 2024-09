Deep-Tech-Talentkrieg eskaliert zwischen Europa und Nordamerika

Neuer Bericht von Zeki Data schlüsselt den Wettbewerb innerhalb des Deep-Tech-Ökosystems auf

LONDON, 25. September 2024 /PRNewswire/ -- Ein neuer globaler Bericht über Deep-Tech-Talente, der heute von Zeki Data veröffentlicht wurde, zeigt, dass die USA dreimal so viele Deep-Tech-Unternehmen hervorbringen wie das Vereinigte Königreich, während kleine europäische Startups eine viel höhere Konzentration an hochqualifizierten Talenten aufweisen als in Nordamerika.

North American Startups Scale 2x Faster than European: Deep-tech startups in the United States are scaling twice as fast as European counterparts. New company formation since 2000 has been the same in North America and Europe. However, when we look at the annual growth rates of hiring advanced-skilled, deep-tech talent, North American companies have scaled much faster than their European equivalents. Historically, deep-tech companies have been the main destination for global talent with advanced skills. However, this is not the case in recent years, with a dramatic drop in numbers joining deep-tech companies in the past two years. The US is the top supplier of talent to European deep-tech companies. North American companies can attract European nationals, especially those specialising in AI, although this has tailed off in recent years. However, the main alternative source of talent for North American companies is India, and to a secondary extent, China, and wider Asian countries.