歐洲與北美之間的深度科技人才爭奪戰白熱化

Zeki Data 是一間總部位於英國的深度科技數據公司，總部設在英國的深度科技數據公司，為深度科技公司的未來潛力進行評分，以指導投資和人才招募。Zeki Data 在報告中顯示，國家正意識到，吸引和留住人才，是在轉型科技領域建立主權能力的關鍵，這些科技將為下一階段的國家繁榮和安全奠定基礎。

Zeki Data 行政總裁暨共同創辦人 Tom Hurd 表示：「深度科技公司需要有限的科學與工程人才以落實其創新策略，因此競爭非常激烈。政府正在向深度科技初創企業投入資金，以確保創新優勢；然而 Zeki 的數據顯示，在資本成本高企和市場整合的逆風中，投資報酬率相當有限。」

Hurd 補充說：「吸引和留住創新人才，是深度科技公司未來創新潛力的最佳指標。這應該是國家和公司的首要任務。」

《Deep Tech Talent War》報告，就研究數據較少的 6,100 多間最重要的歐洲和北美深度科技公司，集中分析這些公司的演變以及其競相掌握新科技的戰略意義。Zeki 研究了這些公司在全球僱用的 8,795,902 名員工，尤其是 227,948 名擁有先進技能的人士。

zeki 數據報告的主要發現

1.政府投資未能促進初創企業增長：自 2020 年以來，新的深度科技公司成立速度，在歐洲和北美洲大幅放緩。為了帶動深度科技的創新步伐，各國不遺餘力地投入大量資金。高資本成本與市場整固的逆流，削弱了政府工業政策的效果。

2.美股七巨頭 (Magnificent 7) 優先聘用低成本員工：GenAI 驅動的市場整合，正在帶動 Amazon、Apple、Google、Meta、Microsoft、Nvidia 和 Tesla的巨大招聘轉變。深度科技公司正在偏好早期職業生涯、降低成本的招聘，並減少更高成本的經驗。

3.美國初創企業的擴展速度比歐洲快 2 倍：美國深度科技初創企業的擴展速度，是歐洲同業的兩倍。

4.工程生物學公司努力擴展：工程生物學公司仍然不失為具吸引力的收購目標，因其努力發展成為中型和大型企業。

5.電池技術已經崩潰：在 2019 年開始的綠色能源人才出走潮之前，可再生能源已不受人才青睞：自 2022 年以來快速撤離此行業的員工足以證明這一點。

6.軟件工程發展如日方中：半導體、航空航天和國防公司正在爭奪頂級軟件工程人才，而大部分網路安全產業似乎都將銷售優先於軟件人才。

7.中國人才撤離西方：在國家層面上，中國的深度科技人才正加速從西方公司外流。對於離開歐洲和北美高科技公司的中國人才而言，中國已成為其首選目的地，沒有其他地方可以相比。

完整的報告可在 zekidata.com/Talentwar 免費下載

Zeki Data 簡介

Zeki Data 是一間總部位於英國的深度科技數據公司，評分深度科技公司的未來潛力，為相關投資和人才招聘作出指導。Zeki 的數據來自超過 1000 萬位領先的科學家、工程師和研究人員，專門從事人工智能、量子計算、數據工程、半導體和健康科技等頂尖領域。組織利用 Zeki 數據來優化其人才招聘流程和創新渠道，並發掘個別公司創新的品質、動力和未來方向的新量化洞察力。

我們開發了 20 個定制指標以評估每位專家，詳細描述其專業領域，並評估其專業影響、技術能力、職業軌跡、期望前景、聲譽和未來潛力。我們的客戶群涵蓋投資者、企業策略師、人力資源團隊和政府機構，所有人都運用 Zeki 的洞察力，在不斷推陳出新的科技環境中屹立不倒。

了解更多資訊，請瀏覽 www.zekidata.com

SOURCE Zeki