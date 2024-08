A Hisense faz parceria com Black Myth: Wukong para elevar a experiência de jogo com um novo recurso de gameplay

QINGDAO, China, 20 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, líder global em eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos, anunciou sua parceria global de jogos com o tão aguardado jogo de RPG de ação, Black Myth: Wukong. Disponibilizado simultaneamente com o lançamento global do jogo hoje, um modo de imagem exclusivo de Black Myth: Wukong é introduzido em TVs selecionadas da Hisense para elevar a experiência de jogo.

As TVs Hisense ULED Mini-LED U7 e QLED E7 PRO são as recomendadas oficialmente para Black Myth: Wukong Modo de imagem personalizado para Black Myth: Wukong

Como parceira global oficial de Black Myth: Wukong, a Hisense apresenta com orgulho suas séries ULED Mini-LED U7 e QLED E7 PRO como as TVs recomendadas oficialmente para o jogo. As TVs de última geração oferecem uma experiência de jogo imersiva que se ajusta ao mundo épico de Black Myth: Wukong.

Um destaque da colaboração é o modo de imagem exclusivo Black Myth: Wukong. Utilizando a tecnologia de ponta da Hisense, este modo aprimora a qualidade visual do jogo com HDR, calibração de cores precisa e detalhes escuros aprimorados, proporcionando cores mais vibrantes e detalhes mais ricos. Em parceria com a Dolby, este modo também oferece uma experiência audiovisual imersiva que corresponde ao design de som do jogo. Seja durante cenas de batalha intensas ou momentos mais calmos, o modo de imagem Black Myth: Wukong oferece aos jogadores a experiência de jogo definitiva.

O modo de imagem Black Myth: Wukong está disponível nas TVs Hisense das séries UX, U8N, U7N, E7N PRO, Q7N e S7N para 2024, permitindo que os gamers se envolvam completamente no mundo de Black Myth: Wukong com uma experiência visual e de áudio personalizada, aprimorando cada momento do jogo.

Os jogadores podem esperar visuais deslumbrantes com cores vibrantes e contrastes profundos, graças à tecnologia Quantum Dot Color e aos sistemas de retroiluminação avançados. Com um Modo de Jogo PRO de 144 Hz e uma taxa de atualização alta de 240 Hz, o jogo é fluido e contínuo, eliminando borrões de movimento. Recursos adicionais, como a Game Bar e a compatibilidade com AMD FreeSync Premium, criam o ambiente de jogo ideal.

A colaboração entre Hisense e Black Myth: Wukong marca um avanço significativo tanto para o setor de TVs quanto para o de jogos. Ao combinar a tecnologia avançada de TVs da Hisense com o mundo imersivo de Black Myth: Wukong, a parceria oferece uma experiência de produto inovadora que estabelece um novo padrão para o entretenimento doméstico.

Sobre a Hisense

A Hisense é uma marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em 2º lugar no ranking global de vendas de TVs e em 1º lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa expandiu-se rapidamente, passando a operar em mais de 160 países e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2485319/Hisense_ULED_Mini_LED_U7_QLED_E7_PRO_TVs_official_recommended.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2485320/Black_Myth_Wukong_Customized_Picture_Mode.jpg

