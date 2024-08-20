هايسنس تتشارك مع Black Myth: Wukong ترفع مستوى تجربة الألعاب بميزة لعب جديدة

كينغداو، الصين، 20 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت هايسنس، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، عن شراكتها العالمية في مجال الألعاب مع لعبة الحركة ولعب لأدوار المرتقبة بشدة بلاك ميث: ووكونغ، (Black Myth: Wukong). بالتزامن مع إطلاق الإصدار العالمي للعبة اليوم ، يتم تقديم وضع صورة حصري للعبة بلاك ميث: ووكونغ على أجهزة تلفزيون هايسنس المختارة لرفع مستوى تجربة اللعب.

Hisense ULED Mini-LED U7 and QLED E7 PRO TVs are the official recommended TVs for Black Myth: Wukong Black Myth: Wukong Customized Picture Mode

كشريك عالمي رسمي للعبة بلاك ميث: ووكونغ ، تفخر هايسنس بتقديم سلسلة ULED Mini-LED U7 و QLED E7 PRO على أنها أجهزة التلفزيون الموصى بها رسميًا للعبة. تقدم أجهزة التلفزيون الحديثة تجربة ألعاب غامرة تناسب عالم بلاك ميث: ووكونغ.

الخاصية المتميزة للتعاون هي وضع صورة بلاك ميث: ووكونغ الحصري. باستخدام تقنية هايسنس المتطورة ، يعزز هذا الوضع الجودة البصرية للعبة مع تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR)، ومعايرة الألوان الدقيقة ، وتفاصيل مظلمة محسنة ، مما يوفر ألوانًا أكثر حيوية وتفاصيلاً أكثر ثراءً. بالشراكة مع دولبي (Dolby) ، يوفر هذا الوضع أيضًا تجربة سمعية بصرية غامرة تتطابق مع تصميم الصوت في اللعبة. سواءً خلال مشاهد المعارك المكثفة أو اللحظات الأكثر هدوءًا ، يوفر وضع صورة بلاك ميث: ووكونغ للاعبين تجربة الألعاب المثالية.

يتوفر وضع صورة بلاك ميث: ووكونغ على تلفزيونات سلسلة هايسنس UX و U8N و U7N و E7N PRO و Q7N و S7N لعام 2024 ، مما يتيح للاعبين الانغماس الكامل في عالم بلاك ميث: ووكونغ مع تجربة بصرية وصوتية مصممة خصيصًا ، مما يعزز كل لحظة من اللعب.

يمكن للاعبين توقع صور مذهلة بألوان نابضة بالحياة وتباينات عميقة ، بفضل تقنية ألوان النقطية الكموميّة وأنظمة الإضاءة الخلفية المتقدمة. مع خاصية Game Mode PRO بمعدل تحديث 144 هرتز ومعدل تحديث عالي 240 هرتز، تكون اللعبة سلسة ومرنة، مما يزيل ضبابية الحركة. تخلق الميزات الإضافية مثل وجود شريط اللعبة (Game Bar) والتوافق مع تقنية AMD FreeSync Premium بيئة الألعاب المثالية.

التعاون بين هايسنس و بلاك ميث: تمثل لعبة ووكونغ خطوة كبيرة إلى الأمام لصناعتي أجهزة التلفزيون والألعاب. من خلال الجمع بين التكنولوجيا التلفزيونية المتطورة لشركة هايسنس مع عالم بلاك ميث الغامر: ووكونغ ، تقدم الشراكة تجربة منتجات رائدة تحدد معاييرًا جديدة للترفيه المنزلي.

نبذة عن هايسنس

تعتبر هايسنس إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة يويفا يورو 2024 (UEFA EURO 2024™). تحتل هايسنس، وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة، وذلك في عام 2023 والربع الأول من عام 2024. حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2484384/Hisense_ULED_Mini_LED_U7_QLED_E7_PRO_TVs_official_recommended.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2484385/Black_Myth_Wukong_Customized_Picture_Mode.jpg