Hisense s'associe à Black Myth : Wukong et améliore l'expérience de jeu grâce à une nouvelle fonctionnalité

QINGDAO, Chine, 20 août 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, un leader mondial de l'électronique grand public et des appareils électroménagers, a annoncé son partenariat mondial avec le très attendu jeu de rôle (RPG), Black Myth : Wukong. Parallèlement à la sortie mondiale du jeu aujourd'hui, un mode image exclusif de Black Myth : Wukong est introduit sur certains téléviseurs Hisense afin d'améliorer l'expérience de jeu.

Hisense ULED Mini-LED U7 and QLED E7 PRO TVs are the official recommended TVs for Black Myth: Wukong Black Myth: Wukong Customized Picture Mode

En tant que partenaire mondial officiel de Black Myth : Wukong, Hisense est fière de présenter ses gammes ULED Mini-LED U7 et QLED E7 PRO en tant que téléviseurs officiels recommandés pour le jeu. Les téléviseurs ultramodernes offrent une expérience de jeu immersive qui correspond à l'univers épique de Black Myth : Wukong.

L'une des caractéristiques de cette collaboration est le mode image exclusif de Black Myth : Wukong. Grâce à la technologie de pointe de Hisense, ce mode améliore la qualité visuelle du jeu avec le HDR, un étalonnage précis des couleurs et une amélioration des détails sombres, pour des couleurs plus vives et des détails plus riches. En partenariat avec Dolby, ce mode offre également une expérience audiovisuelle immersive qui correspond au design sonore du jeu. Qu'il s'agisse de scènes de combat intenses ou de moments plus calmes, le mode image de Black Myth : Wukong offre aux joueurs une expérience de jeu ultime.

Le mode image de Black Myth : Wukong est disponible sur les téléviseurs Hisense des gammes UX, U8N, U7N, E7N PRO, Q7N et S7N pour 2024, permettant aux joueurs de s'immerger totalement dans le monde de Black Myth : Wukong avec une expérience visuelle et sonore sur mesure, améliorant chaque moment de jeu.

Les joueurs peuvent s'attendre à un univers visuel inégalé plein de couleurs vibrantes et de contrastes profonds, grâce à la technologie Quantum Dot Color et à des systèmes de rétroéclairage avancés. Avec un mode de jeu PRO de 144 Hz et un taux de rafraîchissement élevé de 240, la conduite du jeu est lisse est fluide, éliminant le flou de mouvement. Des fonctionnalités supplémentaires telles que la barre de jeu et la compatibilité AMD FreeSync Premium créent un environnement de jeu idéal.

La collaboration entre Hisense et Black Myth : Wukong marque une étape importante pour les industries de la télévision et du jeu. En combinant la technologie TV de pointe de Hisense avec le monde immersif de Black Myth : Wukong, ce partenariat permet d'offrir une expérience de produit révolutionnaire qui établit une nouvelle norme en matière de divertissement à domicile.

À propos de Hisense

Hisense est un chef de file mondial de l'électroménager et de l'électronique grand public, et un partenaire officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense s'est classé numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs et numéro 1 pour les téléviseurs de 100 pouces en 2023 et au premier trimestre 2024. L'entreprise a rapidement renforcé sa présence dans plus de 160 pays et se spécialise dans les biens multimédia, les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2484384/Hisense_ULED_Mini_LED_U7_QLED_E7_PRO_TVs_official_recommended.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2484385/Black_Myth_Wukong_Customized_Picture_Mode.jpg