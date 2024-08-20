Hisense вместе с Black Myth: Wukong улучшает впечатления от игры с помощью новой функции

ЦИНДАО, Китай, 20 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, мировой лидер в области потребительской электроники и бытовой техники, объявила о своем глобальном партнерстве в сфере игр с долгожданной ролевой игрой Black Myth: Wukong. Сегодня вместе с глобальным выпуском игры объявлено о появлении эксклюзивного режима изображения Black Myth: Wukong на определенных моделях телевизоров Hisense для улучшения впечатлений от игры.

Hisense ULED Mini-LED U7 and QLED E7 PRO TVs are the official recommended TVs for Black Myth: Wukong Black Myth: Wukong Customized Picture Mode

В качестве официального глобального партнера Black Myth: Wukong компания Hisense с гордостью представляет серии телевизоров ULED Mini-LED U7 и QLED E7 PRO как официальные рекомендованные телевизоры для этой игры. Эти совершенные телевизоры обеспечивают эффект погружения и игру, который соответствует эпическому миру Black Myth: Wukong.

Выдающимся достижением сотрудничества является эксклюзивный режим изображения Black Myth: Wukong. Используя передовые технологии Hisense, этот режим улучшает визуальное качество игры с помощью динамического диапазона HDR, точной калибровки цветов и улучшенной детализации темных участков изображения, обеспечивая более яркие цвета и насыщенные детали. Совместно с Dolby этот режим также обеспечивает объемный аудиовизуальный эффект, соответствующий звуковому дизайну игры. И во время интенсивных батальных сцен, и в более тихие моменты режим изображения Black Myth: Wukong обеспечивает игрокам максимально яркие впечатления от игры.

Режим изображения Black Myth: Wukong доступен на телевизорах серий Hisense UX, U8N, U7N, E7N PRO, Q7N и S7N в 2024 году и позволяет геймерам полностью погрузиться в мир игры Black Myth: Wukong за счет адаптированных визуальных и звуковых эффектов, повышающих качество каждого момента игры.

Игроков ждут потрясающие визуальные эффекты с яркими цветами и глубокой контрастностью благодаря технологии Quantum Dot Color и передовым системам подсветки. Игровой режим 144 Гц Game Mode PRO и высокая частота обновления 240 Гц обеспечивают плавную и динамичную игру, исключая размытие движения. Дополнительные функции, такие как игровая панель и AMD FreeSync Premium, создают идеальную игровую среду.

Сотрудничество компании Hisense и Black Myth: Wukong знаменует собой значительный шаг вперед для телевизионной и игровой отраслей. Объединив передовые телевизионные технологии Hisense с захватывающим миром Black Myth: Wukong, это партнерство позволило создать революционный продукт, устанавливающий новый высочайший стандарт для домашних развлечений.

О компании Hisense

Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2484384/Hisense_ULED_Mini_LED_U7_QLED_E7_PRO_TVs_official_recommended.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2484385/Black_Myth_Wukong_Customized_Picture_Mode.jpg