A Howe-Baker International assina memorando de entendimento com a D.Energy para ser pioneira na produção de hidrogênio limpo usando a tecnologia blockchain

TYLER, Texas, 18 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Howe-Baker International, líder em design e engenharia para o setor de energia, tem o prazer de anunciar a assinatura de um memorando de entendimento (MOU) com a D.Energy, uma blockchain de camada 1 pioneira em protocolos de energia limpa. Esta parceria estratégica visa avançar na pesquisa e desenvolvimento da implementação da tecnologia blockchain na geração de hidrogênio limpo.

Nos termos do MOU, a Howe-Baker e a D.Energy colaborarão para explorar e desenvolver sistemas baseados em blockchain para melhorar a eficiência, transparência e segurança dos processos de produção de hidrogênio. A colaboração está alinhada com o compromisso de ambas as empresas de promover a inovação e a sustentabilidade no setor de energia, anunciando uma nova era de produção de hidrogênio limpo possibilitada pela tecnologia blockchain.

Principais objetivos da colaboração:

Aprimoramento da eficiência: utilizar a tecnologia blockchain para otimizar os processos de produção de hidrogênio, reduzindo custos e melhorando a eficiência geral. Transparência e rastreabilidade: garantir o rastreamento transparente da produção de hidrogênio de fontes renováveis para os usuários finais, aumentando a confiança e a responsabilidade na cadeia de suprimentos. Segurança e integridade de dados: implementação de soluções sólidas de blockchain para proteger a integridade dos dados e impedir o acesso não autorizado ou adulteração. Objetivos de sustentabilidade: contribuir para os esforços globais de redução das emissões de carbono, promovendo a adoção do hidrogênio limpo como fonte de energia viável e sustentável.

Comentários da liderança:

"Estamos extremamente felizes com a parceria com a D.Energy nesta iniciativa inovadora", disse Layken White, presidente da Howe-Baker. "Combinando nossa ampla experiência em infraestrutura de energia com o conhecimento em blockchain da D.Energy, estamos prontos para revolucionar o setor de produção de hidrogênio limpo. Esta colaboração não só apoia os nossos objetivos de sustentabilidade, mas também nos posiciona na vanguarda da inovação tecnológica em energia limpa."

Shafi Rafi, fundador da D.Energy, acrescentou: "Este MOU representa um marco significativo em nossa missão de integrar a tecnologia blockchain ao setor de energia. Em parceria com a Howe-Baker, pretendemos desenvolver soluções de blockchain escaláveis e seguras que promoverão o futuro da produção de hidrogênio limpo. Juntos, estamos comprometidos em criar um cenário mais eficiente e sustentável para os Ativos do Mundo Real (RWAs) on-chain."

Sobre a Howe-Baker International:

A Howe-Baker International é uma empresa global de tecnologia que fornece serviços de engenharia, fabricação e construção para o setor de energia. Com uma rica história de fornecimento de soluções inovadoras, a Howe-Baker dedica-se a promover o progresso no setor de energia e apoiar a transição para fontes de energia mais limpas.

Sobre a D.Energy:

A D.Energy é uma blockchain de camada 1 especializada na tokenização de Ativos do Mundo Real (RWAs) sustentáveis. Sua plataforma suporta uma ampla variedade de aplicações, incluindo o comércio de ativos climáticos, o aumento da eficiência e segurança da produção de energia renovável e a promoção da integração de tecnologias de energia sustentável.

