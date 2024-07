Howe-Baker International signe un protocole d'accord avec D.Energy pour devenir le pionnier de la production d'hydrogène propre à l'aide de la technologie blockchain

TYLER, Texas, 18 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Howe-Baker International, un leader de la conception et de l'ingénierie pour le secteur de l'énergie, a le plaisir d'annoncer la signature d'un protocole d'accord avec D.Energy, une blockchain de rang 1 pionnière des protocoles d'énergie propre. Ce partenariat stratégique vise à promouvoir la R&D de la mise en œuvre de la technologie blockchain dans la production d'hydrogène propre.

Selon les termes du protocole d'entente , Howe-Baker et D.Energy collaboreront pour explorer et développer des systèmes basés sur la blockchain afin d'améliorer l'efficacité, la transparence et la sécurité des processus de production d'hydrogène. Cette collaboration s'aligne sur l'engagement des deux entreprises à stimuler l'innovation et la durabilité dans le secteur de l'énergie, annonçant une nouvelle ère de production d'hydrogène propre optimisée par la technologie blockchain.

Objectifs clés de la collaboration :

Amélioration de l'efficacité : utiliser la technologie blockchain pour optimiser les processus de production d'hydrogène, tout en réduisant les coûts et en améliorant l'efficacité globale. Transparence et traçabilité : assurer un suivi transparent de la production d'hydrogène depuis les sources renouvelables jusqu'aux utilisateurs finaux, en renforçant la confiance et la responsabilité dans la chaîne d'approvisionnement. Sécurité et intégrité des données : déployer des solutions blockchain robustes pour préserver l'intégrité des données et empêcher tout accès non autorisé ou toute altération. Objectifs de durabilité : contribuer aux efforts mondiaux de réduction des émissions de carbone en encourageant l'adoption de l'hydrogène propre comme source d'énergie viable et durable.

Commentaires des dirigeants :

« Nous sommes ravis de nous associer à D.Energy dans le cadre de cette initiative novatrice », déclare Layken White, président de Howe-Baker. « En combinant notre vaste expérience des infrastructures énergétiques avec l'expertise en blockchain de D.Energy, nous sommes prêts à révolutionner l'industrie de la production d'hydrogène propre. Cette collaboration ne soutient pas seulement nos objectifs de développement durable, mais nous place également à l'avant-garde de l'innovation technologique dans le domaine de l'énergie propre ».

Shafi Rafi, fondateur de D.Energy, ajoute : « Ce protocole d'accord marque une étape importante dans notre mission d'intégration de la technologie blockchain dans le secteur de l'énergie. En nous associant à Howe-Baker, nous visons à développer des solutions de blockchain évolutives et sécurisées qui stimuleront l'avenir de la production d'hydrogène propre. Ensemble, nous nous engageons à créer un écosystème plus efficient et plus durable pour les RWA de la chaîne ».

À propos de Howe-Baker International :

Howe-Baker International est une entreprise technologique mondiale qui fournit des services d'ingénierie, de fabrication et de construction pour l'industrie de l'énergie. Forte d'une histoire riche en solutions innovantes, Howe-Baker s'attache à faire progresser le secteur de l'énergie et à soutenir la transition vers des sources d'énergie plus propres.

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Reem Ellafi

[email protected]

www.howebaker.com

À propos de D.Energy :

D.Energy est une blockchain de rang 1 qui se spécialise dans la tokenisation des Real World Assets (RWA). Sa plateforme soutient un large éventail d'applications, notamment l'échange d'actifs climatiques, l'amélioration de l'efficience et de la sécurité de la production d'énergie renouvelable et la promotion de l'intégration des technologies énergétiques durables.

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Luke Potter

[email protected]

www.d.energy

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2463771/d_energy_howe_baker_square.jpg