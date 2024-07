Howe-Baker International ondertekent intentieverklaring met D.Energy voor baanbrekende schone waterstofproductie met behulp van blockchaintechnologie

TYLER, Texas, 18 juli 2024 /PRNewswire/ -- Howe-Baker International, een leider in ontwerp en engineering voor de energiesector, kondigt met genoegen aan dat het bedrijf een Memorandum of Understanding (MOU) heeft ondertekend met D.Energy, een laag 1 blockchain pionier op het gebied van schone energieprotocollen. Dit strategische partnerschap heeft als doel het onderzoek naar invoering van blockchaintechnologie bij de opwekking van schone waterstof te bevorderen en deze verder te ontwikkelen.

Howe-Baker Engineers announces partnership with sustainable blockchain D.Energy to revolutionise Real World Assets (RWAs) in the energy sector.

Onder de voorwaarden van de MOU zullen Howe-Baker en D.Energy samenwerken om blockchain-gebaseerde systemen te onderzoeken en te ontwikkelen om de efficiëntie, transparantie en veiligheid van waterstofproductieprocessen te verbeteren. De samenwerking sluit aan bij het streven van beide bedrijven om innovatie en duurzaamheid in de energiesector te stimuleren en luidt een nieuw tijdperk in van schone waterstofproductie op basis van blockchaintechnologie.

Belangrijkste doelstellingen van de samenwerking:

Efficiëntieverbetering: Het gebruik van blockchaintechnologie om waterstofproductieprocessen te optimaliseren, kosten te verlagen en de algehele efficiëntie te verbeteren. Transparantie en traceerbaarheid: Zorgen voor transparante tracering van de waterstofproductie van hernieuwbare bronnen tot eindgebruikers, wat het vertrouwen en de verantwoordingsplicht in de toeleveringsketen worden versterkt. Beveiliging en gegevensintegriteit: De invoering van robuuste blockchainoplossingen om de gegevensintegriteit te waarborgen en ongeautoriseerde toegang of geknoei te voorkomen. Duurzaamheidsdoelen: Bijdragen aan wereldwijde inspanningen om koolstofemissies te verminderen door het gebruik van schone waterstof als levensvatbare en duurzame energiebron te bevorderen.

Commentaar van de leiding:

"We vinden het geweldig om met D.Energy samen te werken aan dit baanbrekende initiatief," zegt Layken White, president van Howe-Baker. "Door onze uitgebreide ervaring in energie-infrastructuur te combineren met de blockchain-expertise van D.Energy, zijn we klaar om een revolutie teweeg te brengen in de schone waterstofproductiesector. Deze samenwerking ondersteunt niet alleen onze duurzaamheidsdoelen, maar positioneert ons ook in de voorhoede van technologische innovatie in schone energie."

Shafi Rafi, oprichter van D.Energy, voegt hieraan toe: "Deze MOU is een belangrijke mijlpaal in onze missie om blockchaintechnologie te integreren in de energiesector. Door samen te werken met Howe-Baker willen we schaalbare en veilige blockchainoplossingen ontwikkelen die de toekomst van schone waterstofproductie zullen stimuleren. Samen streven we naar een efficiënter en duurzamer landschap voor On-Chain Real World Assets (RWA's)."

Over Howe-Baker International:

Howe-Baker International is een wereldwijd technologiebedrijf dat engineering-, fabricage- en constructiediensten voor de energie-industrie verleent. Met een rijke geschiedenis in het leveren van innovatieve oplossingen is Howe-Baker toegewijd aan het stimuleren van vooruitgang in de energiesector en het ondersteunen van de overgang naar schonere energiebronnen.

Neem voor meer informatie contact op met:

Reem Ellafi

[email protected]

www.howebaker.com

Over D.Energy:

D.Energy is een laag 1 blockchain die gespecialiseerd is in het tokeniseren van duurzame Real World Assets (RWA's). Het platform ondersteunt een breed scala aan toepassingen, waaronder het verhandelen van klimaatactiva, het verbeteren van de efficiëntie en veiligheid van de hernieuwbare energieproductie en het bevorderen van de integratie van duurzame energietechnologieën.

Neem voor meer informatie contact op met:

Luke Potter

[email protected]

www.d.energy

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2463771/d_energy_howe_baker_square.jpg