A IGT Solutions lança IGTx em parceria com a AuxoAI para impulsionar a inovação em IA no setor de viagens, transporte e hospitalidade

SEATTLE, 24 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A IGT Solutions (uma empresa do grupo EQT) e a AuxoAI anunciaram uma parceria estratégica para aumentar a produtividade e a lucratividade dos clientes do setor de Viagens, Transporte e Hospitalidade (TTH). Essa colaboração marca o início da IGTx, uma nova unidade de negócios da IGT Solutions que combina seus pontos fortes de dados e digitais com a PI inovadora, os recursos de solução e os relacionamentos do ecossistema de tecnologia da AuxoAI.

A indústria de TTH ocupa a pole position na economia mundial moderna, contribuindo com mais de US$ 11 trilhões (mais de 10% do PIB mundial). Avanços recentes em IA Generativa posicionaram os clientes de TTH para investir significativamente na modernização de suas pilhas de tecnologia para se tornarem prontos para IA. A IGTx, impulsionada por uma parceria estratégica entre a IGT Solutions e a AuxoAI, está na vanguarda desta transformação. Ao aproveitar a IA, a IGTx visa melhorar o atendimento ao cliente e capacitar a força de trabalho de mais de 25.000 funcionários na IGT Solutions. Essas soluções de IA líderes do setor são meticulosamente projetadas para otimizar fluxos de trabalho de reservas, bagagem perdida e processamento de sinistros, permitindo que a tecnologia empresarial forneça valor tangível.

A IGTx aproveitará o poder das tecnologias digitais, de nuvem e de IA de ponta para permitir que as organizações melhorem a eficiência operacional e as experiências dos clientes. Ao aproveitar a profunda experiência em domínio e tecnologia, a IGTx integrará dados e inteligência do cliente para criar experiências conectadas e estratégias operacionais acionáveis usando a plataforma Damia da AuxoAI.

Navneet (Nav) Taneja liderará o IGTx. A Nav traz ampla experiência em negócios de tecnologia em crescimento, gerenciamento de P&L e gerenciamento de compromissos complexos de múltiplos domínios. Com mais de 25 anos de experiência global como executivo na Amazon, Infosys e, mais recentemente, na Xoriant Corporation, a Nav alcançou um sucesso significativo na construção de relacionamentos no ecossistema de serviços de tecnologia e na expansão de parcerias com empresas de tecnologia de alto impacto.

A CEO da IGT Solutions, Katie Stein, disse: "A parceria IGT Solutions e AuxoAI reúne nossos pontos fortes em infraestrutura digital, desenvolvimento de aplicativos, engenharia de dados e IA cognitiva e generativa sob uma unidade de negócios unificada. A IGTx, com sua equipe global de centenas de especialistas em tecnologia e líderes do setor de viagens, IA e setores principais de tecnologia, integrará perfeitamente esses recursos para fornecer resultados impactantes em escala para marcas líderes."

O co-fundador da AuxoAI, Amaresh, acrescentou: "Esta parceria estratégica para lançar o IGTx reconhece o papel crítico das aplicações de IA específicas da vertical na condução da adoção empresarial. Ao combinar pilhas de tecnologia e modelos de dados específicos do setor com PI inovadora, estamos equipando os clientes com uma abordagem pragmática para a transição de sistemas legados para arquiteturas modernas de IA e modelos de negócios orientados pela experiência."

Em resumo, o IGTx representa uma colaboração poderosa, integrando perfeitamente a experiência para fornecer resultados impactantes em escala para empresas líderes. IGTx (igtsolutions.com)

Sobre a IGT Solutions

A IGT Solutions é uma empresa de experiência do cliente (CX) de última geração que define e oferece experiências transformadoras para marcas globais. Faz isso usando tecnologias digitais inovadoras e combinando inteligência digital e humana. A IGT Solutions é o parceiro preferido para gerenciar jornadas de CX de ponta a ponta em todos os setores. Fundada em 1998, possui mais de 90 clientes de renome global e mais de 25.000 especialistas em CX que atendem processos de clientes de 31 centros de entrega globais em 13 países. www.igtsolutions.com

Sobre a AuxoAI

Batizada com o nome de Auxo, a deusa grega do crescimento, a AuxoAI é uma empresa pioneira em IA que aproveita o poder transformador da IA para impulsionar o crescimento empresarial e a eficiência operacional. Nossa equipe ajuda as empresas a reimaginar fluxos de trabalho e modernizar a infraestrutura digital e de dados. A plataforma da Auxo (Damia - Enterprise AI Studio) oferece velocidade empresarial, acelerando o tempo de retorno do investimento com soluções baseadas em IA.

