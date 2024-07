IGT Solutions lance IGTx en partenariat avec AuxoAI pour stimuler l'innovation en matière d'IA dans le secteur du voyage, des transports et de l'hôtellerie

SEATTLE, 24 juillet 2024 /PRNewswire/ -- IGT Solutions (une société du groupe EQT) et AuxoAI ont annoncé un partenariat stratégique visant à libérer la productivité et la rentabilité pour les clients du secteur du voyage, des transports et de l'hôtellerie. Cette collaboration marque le début d'IGTx, une nouvelle unité commerciale au sein d'IGT Solutions qui allie ses forces existantes en matière de données et de numérique et la propriété intellectuelle innovante d'AuxoAI, ses capacités de solution et ses relations avec l'écosystème technologique.

Le secteur des technologies de l'information et de la communication occupe la première place dans l'économie mondiale moderne, avec une contribution de plus de 11 milliards de dollars (plus de 10 % du PIB mondial). Les récentes avancées dans le domaine de l'IA générative ont permis aux clients du secteur du voyage, des transports et de l'hôtellerie d'investir de manière significative dans la modernisation de leurs piles technologiques afin d'être prêts pour l'IA. IGTx, fruit d'un partenariat stratégique entre IGT Solutions et AuxoAI, est à l'avant-garde de cette transformation. En s'appuyant sur l'IA, IGTx vise à améliorer le service à la clientèle et à confier des responsabilités accrues aux plus de 25 000 salariés d'IGT Solutions. Ces solutions d'IA à la pointe du secteur sont soigneusement conçues pour optimiser les réservations, les bagages perdus et les flux de traitement des réclamations, permettant ainsi à la technologie d'entreprise d'apporter une valeur tangible.

IGTx exploitera la puissance des technologies numériques, cloud et IA de pointe pour permettre aux organisations d'améliorer leur efficacité opérationnelle et l'expérience de leurs clients. En s'appuyant sur une expertise approfondie du domaine et de la technologie, IGTx intégrera les données et renseignements des clients pour créer des expériences connectées et des stratégies opérationnelles exploitables en utilisant la plateforme Damia d'AuxoAI.

Navneet (Nav) Taneja dirigera IGTx. Nav apporte une grande expertise dans la croissance des entreprises technologiques, la gestion des pertes et profits et la gestion d'engagements complexes dans plusieurs domaines. Avec plus de 25 ans d'expérience internationale en tant que cadre chez Amazon, Infosys et, plus récemment, Xoriant Corporation, Nav a réussi à nouer des relations dans l'écosystème des services technologiques et à développer des partenariats avec des entreprises technologiques à fort impact.

Katie Stein, PDG d'IGT Solutions, a déclaré : " Le partenariat entre IGT Solutions et AuxoAI réunit nos forces en matière d'infrastructure numérique, de développement d'applications, d'ingénierie des données et d'IA cognitive et générative au sein d'une unité commerciale unifiée. IGTx, avec son équipe mondiale composée de centaines d'experts en technologie et de leaders du secteur du voyage, de l'IA et des secteurs technologiques de base, intégrera de manière transparente ces capacités afin de fournir des résultats percutants à grande échelle pour les grandes marques. "

Amaresh, cofondateur d'AuxoAI, a ajouté : " Ce partenariat stratégique pour le lancement d'IGTx reconnaît le rôle essentiel des applications d'IA verticales dans l'adoption par les entreprises. En alliant des piles technologiques et des modèles de données propres au secteur à une propriété intellectuelle innovante, nous dotons les clients d'une approche pragmatique pour passer des systèmes hérités à des architectures d'IA modernes et à des modèles d'entreprise axés sur l'expérience. "

En résumé, IGTx représente une collaboration puissante, intégrant de manière transparente l'expertise afin d'obtenir des résultats significatifs à grande échelle pour les entreprises de premier plan. IGTx (igtsolutions.com)

À propos d'IGT Solutions

IGT Solutions est une société d'expérience client de nouvelle génération qui définit et offre des expériences transformatrices pour les marques mondiales. Pour ce faire, elle utilise des technologies numériques innovantes et combine l'intelligence numérique et humaine. IGT Solutions est le partenaire privilégié pour la gestion des parcours CX de bout en bout dans tous les secteurs d'activité. Fondée en 1998, elle compte plus de 90 clients de renommée mondiale et plus de 25 000 experts CX au service des processus des clients à partir de 31 centres de prestation de services répartis dans 13 pays. www.igtsolutions.com

À propos d'AuxoAI

Nommée d'après Auxo, la déesse grecque de la croissance, AuxoAI est une entreprise qui mise sur l'IA pour stimuler la croissance et l'efficacité opérationnelle des entreprises. Notre équipe aide les entreprises à réimaginer les flux de travail et à moderniser les données et l'infrastructure numérique. La plateforme d'Auxo (Damia - Enterprise AI Studio) permet à l'entreprise de gagner en vélocité en accélérant le temps de création de valeur grâce à des solutions basées sur l'IA.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2466002/IGT_Solutions_Launches_IGTx.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2107602/4099336/IGT_Solutions_Logo.jpg