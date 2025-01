A LANZAJET SELECIONA A TEESSIDE'S WILTON INTERNATIONAL PARA SUA PRÓXIMA INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO - PROJETO SPEEDBIRD

TEESSIDE, Inglaterra, 22 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A LanzaJet, líder em tecnologia de combustível de aviação sustentável (SAF) 1 e produtora de SAF, anunciou hoje a seleção do local para sua próxima unidade de produção, o Projeto Speedbird, na Wilton International de Teesside.

LanzaJet fez uma parceria com a Sembcorp Utilities (UK) Limited, uma entidade de propriedade integral da Sembcorp Industries Ltd, para desenvolver uma instalação de etanol para SAF na Wilton International em Teesside, Reino Unido. Por meio de uma colaboração com a British Airways, o Projeto Speedbird produzirá mais de 90.000 toneladas (30 milhões de galões) de SAF e diesel renovável anualmente.

O projeto Speedbird, que recebe financiamento do governo do Reino Unido no âmbito do Advanced Fuels Fund, provavelmente gerará benefícios regionais significativos e criará cerca de 30 funções altamente qualificadas e de longo prazo nas LanzaJet da LanzaJet. Espera-se que o combustível produzido reduza as emissões líquidas de dióxido de carbono em aproximadamente 230.000 toneladas por ano - equivalente a 26.000 voos domésticos da British Airways no Reino Unido.

"A Wilton International foi selecionada por sua localização estratégica e infraestrutura avançada, essencial para a produção de SAF. Esta seleção ressalta o papel fundamental da Teesside na transição energética e nos esforços de descarbonização industrial do Reino Unido. Ao alavancar as capacidades da Wilton International, o projeto aumenta o status da região como líder em iniciativas de energia alternativa, contribuindo significativamente para os objetivos de energia limpa do Reino Unido ", disse Jimmy Samartzis, CEO da LanzaJet.

"Através da nossa colaboração com a British Airways, estamos construindo uma cadeia de suprimentos local para a SAF – uma solução crítica para reduzir as emissões líquidas de carbono no ciclo de vida da aviação – enquanto apoiamos a ambição do Reino Unido de liderar a transição energética. O Projeto Speedbird demonstra o potencial de alinhar tecnologia, investimento e parcerias para lidar com as emissões de carbono do setor de aviação."

A instalação utilizará a tecnologia LanzaJet proprietária de álcool para jato da LanzaJet, implantada em sua instalação de Freedom Pines Fuels na Geórgia, EUA, a primeira planta comercial de produção de etanol para SAF do mundo. O Projeto Speedbird produzirá SAF a partir de etanol de origem sustentável. O Projeto Speedbird também estabelecerá colaborações importantes em toda a região para reforçar ainda mais a economia local.

Carrie Harris, diretora de sustentabilidade da British Airways, disse: "Estamos muito satisfeitos com o fato de LanzaJet ter selecionado a Wilton International em Teesside como o local do Projeto Speedbird. Este marco abre caminho para a próxima etapa deste projeto inovador, que é um passo importante para ampliar a produção sustentável de combustível de aviação no Reino Unido. O SAF será crucial para nos ajudar a alcançar nossas metas de zero emissões líquidas até 2050, e esse desenvolvimento marca um progresso significativo na produção do SAF do Reino Unido, ao mesmo tempo em que apoia as comunidades locais e cria empregos verdes."

"Temos o prazer de dar as boas-vindas LanzaJet em nosso site da Wilton International em Teesside. Ao fornecer serviços de infraestrutura, energia e serviços públicos prontos para uso, apoiamos seus esforços no desenvolvimento de soluções sustentáveis e de baixo carbono. Essa colaboração se alinha ao nosso compromisso de acelerar a transição energética e a descarbonização industrial do Reino Unido. Estamos ansiosos para fazer parceria com a LanzaJet, pois eles desempenham um papel fundamental na transformação do setor de aviação em direção ao zero líquido ", disse Mike Patrick, CEO da Sembcorp Energy UK.

SOBRE A LANZAJET

LanzaJet é uma empresa líder em tecnologia e engenharia de combustíveis alternativos dedicada a acelerar a transição na aviação. Como fornecedora e produtora de tecnologia de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) com tecnologia patenteada de álcool para jato (ATJ) à base LanzaJet de etanol, a LanzaJet está criando uma oportunidade para as gerações futuras, acelerando a implantação de SAF e outras tecnologias críticas para transformar o mercado de combustível de aviação. LanzaJet foi nomeada TIME100 Most Influential Companies para 2024. Mais informações estão disponíveis em https://www.LanzaJet.com/ .

1Definido no Regulamento de Aviação da UE de Reabastecimento como combustíveis de aviação que são combustíveis sintéticos de aviação, biocombustíveis de aviação ou combustíveis reciclados de aviação de carbono. A SAF produz níveis semelhantes de dióxido de carbono aos combustíveis de aviação convencionais quando queimados, mas o dióxido de carbono gerado já faz parte do ciclo do carbono e não é extraído do solo especificamente para a criação de combustível de aviação. Isso significa que o uso de SAF resulta em uma redução nas emissões de carbono em comparação com o combustível de jato tradicional que ele substitui ao longo do ciclo de vida do combustível.

